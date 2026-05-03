Chuyên gia khí tượng lý giải nguyên nhân mưa đá dồn dập trút xuống miền Bắc

Trao đổi với Thanh Niên ngày 3.5, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đã phân tích, lý giải nguyên nhân xảy ra mưa đá ở các tỉnh miền Bắc trong kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 năm nay.

Mưa đá xảy ra chiều 2.5 tại nhiều xã ở tỉnh Phú Thọ ẢNH: BÁO PHÚ THỌ

Theo ghi nhận của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 1 - 2.5, khu vực Tây Bắc bộ liên tục xuất hiện mưa giông. Đặc biệt, trong chiều và tối 2.5, mưa giông mạnh không chỉ xuất hiện ở Tây Bắc bộ mà còn xảy ra tại Hà Nội, Phú Thọ, Thái Nguyên...

Ông Mai Văn Khiêm cho biết, nguyên nhân của những cơn mưa giông này được xác định là do một rãnh thấp trong đới gió tây hoạt động mạnh trên độ cao 5.000 m di chuyển từ vùng Thượng Lào sang.

Ngoài ra, trên mặt đất khu vực miền Bắc còn có thêm tác động của rìa phía nam của khối không khí lạnh đang di chuyển về phía nước ta. Quá trình di chuyển của khối không khí lạnh từ phía nam của Trung Quốc về phía nước ta tạo ra sự tranh chấp ở phần phía trước của khối không khí lạnh, cộng thêm tác động của vùng hội tụ gió trên mực 5.000 m khiến cho mây đối lưu phát triển mạnh và gây mưa giông mạnh, kèm theo mưa đá xảy ra ở một loạt tỉnh vùng núi phía bắc và Hà Nội.

Nhiều thiệt hại do mưa đá ở Thái Nguyên, Phú Thọ

Cập nhật nhiều khu vực miền Bắc đang có mưa trong sáng 3.5, đề phòng có mưa đá, mưa giông ẢNH: VRAIN

Ông Mai Văn Khiêm cũng cho biết, dự báo thời tiết ngày 3.5, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến nước ta cộng thêm vùng hội tụ gió mực 5.000 m di chuyển từ Thượng Lào sang vẫn còn duy trì tác động. Các tỉnh miền Bắc trong ngày và đêm 3.5 sẽ xuất hiện mưa rào và giông, kèm theo đó là nguy cơ rất cao về hiện tượng tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mưa đá, giông lốc thường xảy ra vào giai đoạn giao mùa (từ khoảng tháng 4 - tháng 5 và giai đoạn tháng 9 - tháng 10). Dự báo trong tháng 5 và thời gian tới, giông lốc, mưa đá còn có khả năng xuất hiện nhiều hơn ở nhiều khu vực trên cả nước.

Cho đến sáng nay 3.5, các địa phương xảy ra mưa đá ở Thái Nguyên, Phú Thọ vẫn đang tiếp tục thống kê thiệt hại do mưa đá.

Theo thống kê sơ bộ, mưa đá trong ngày 2.5 khiến 38 nhà dân ở xã Yên Sơn (Phú Thọ) bị tốc mái. Mưa đá, giông lốc làm gãy đổ gần 30 ha lúa và gần 13 ha hoa màu.

Còn tại tỉnh Thái Nguyên, mưa đá gây thiệt hại tại 7/48 xóm thuộc xã Phú Lạc, trong đó 4 xóm bị thiệt hại nặng; thống kê nhanh tại xã Phú Lạc đã 3 trường học bị tốc mái hoàn toàn, 20 cột điện bị gãy đổ và hơn 100 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng nặng.