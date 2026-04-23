Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Thanh Hóa: Giông lốc, sét và mưa đá gây hư hỏng gần 8.000 ngôi nhà

Minh Hải
23/04/2026 15:55 GMT+7

Từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xảy ra nhiều trận giông lốc, sét và mưa đá, gây hư hỏng gần 8.000 ngôi nhà. Nhiều diện tích cây trồng, vật nuôi và tài sản khác của người dân cũng bị các hiện tượng thời tiết cực đoan gây thiệt hại.

Sáng sớm nay 23.4, trên địa bàn nhiều xã khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa xảy ra mưa lớn kèm giông lốc gây thiệt hại nhiều tài sản của người dân (chưa có số liệu tổng hợp).

Trong đó, riêng tại xã miền núi Mường Lý giông lốc mạnh đã làm 4 ngôi nhà của người dân bị tốc mái.

Mái nhà dân ở Thanh Hóa bị mưa đá xuyên thủng

ẢNH: PHÚC NGƯ

Ngày 23.4, thông tin từ Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều trận giông lốc, sét và mưa đá, làm hư hỏng gần 8.000 ngôi nhà. Các ngôi nhà chủ yếu bị tốc mái, vỡ ngói, thủng mái (thiệt hại dưới 30%). 

Ngoài ra, nhiều tài sản khác và cây trồng, vật nuôi của người dân cũng bị các hiện tượng thời tiết bất thường gây thiệt hại.

Các địa phương đã xảy ra giông lốc, mưa đá, sét gây thiệt hại tài sản người dân, gồm các xã, phường: Hoằng Giang, Thiệu Quang, Đông Tiến, Hàm Rồng, Trung Lý, Thiệu Hóa...

Trận mưa đá lớn và xảy ra trên diện rộng vào đêm 17.4, rạng sáng 18.4 gây hư hỏng nhiều xe ô tô của người dân tỉnh Thanh Hóa

ẢNH: PHÚC NGƯ

Đặc biệt, trận mưa đá xảy ra đêm 17.4, rạng sáng 18.4 tại xã Hoằng Giang gây hư hỏng khoảng 4.000 nhà dân.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản yêu cầu các địa phương, đơn vị trên toàn tỉnh thực hiện các biện pháp phòng tránh thiên tai, hạn chế tối đa các thiệt hại về người và tài sản cho người dân. Đồng thời, cảnh báo khoảng thời gian cuối tháng 4 và tháng 5 là thời gian chuyển mùa, rất dễ xảy ra lốc, sét và mưa đá.

Thanh Hóa: Sét cực lớn đánh xuống đỉnh núi phía tây

Sáng nay, nhiều xã ở khu vực miền núi phía tây tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra mưa lớn, có nơi còn xảy ra sấm sét rất lớn.

Khám phá thêm chủ đề

Hàm Rồng Mưa đá giông lốc Sét thời tiết cực đoan nhà dân bị tốc mái Thanh Hóa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận