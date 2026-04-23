Thanh Hóa: Giông lốc, sét và mưa đá gây hư hỏng gần 8.000 ngôi nhà

Sáng sớm nay 23.4, trên địa bàn nhiều xã khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa xảy ra mưa lớn kèm giông lốc gây thiệt hại nhiều tài sản của người dân (chưa có số liệu tổng hợp).

Trong đó, riêng tại xã miền núi Mường Lý giông lốc mạnh đã làm 4 ngôi nhà của người dân bị tốc mái.

Mái nhà dân ở Thanh Hóa bị mưa đá xuyên thủng ẢNH: PHÚC NGƯ

Ngày 23.4, thông tin từ Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều trận giông lốc, sét và mưa đá, làm hư hỏng gần 8.000 ngôi nhà. Các ngôi nhà chủ yếu bị tốc mái, vỡ ngói, thủng mái (thiệt hại dưới 30%).

Ngoài ra, nhiều tài sản khác và cây trồng, vật nuôi của người dân cũng bị các hiện tượng thời tiết bất thường gây thiệt hại.

Các địa phương đã xảy ra giông lốc, mưa đá, sét gây thiệt hại tài sản người dân, gồm các xã, phường: Hoằng Giang, Thiệu Quang, Đông Tiến, Hàm Rồng, Trung Lý, Thiệu Hóa...

Trận mưa đá lớn và xảy ra trên diện rộng vào đêm 17.4, rạng sáng 18.4 gây hư hỏng nhiều xe ô tô của người dân tỉnh Thanh Hóa ẢNH: PHÚC NGƯ

Đặc biệt, trận mưa đá xảy ra đêm 17.4, rạng sáng 18.4 tại xã Hoằng Giang gây hư hỏng khoảng 4.000 nhà dân.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản yêu cầu các địa phương, đơn vị trên toàn tỉnh thực hiện các biện pháp phòng tránh thiên tai, hạn chế tối đa các thiệt hại về người và tài sản cho người dân. Đồng thời, cảnh báo khoảng thời gian cuối tháng 4 và tháng 5 là thời gian chuyển mùa, rất dễ xảy ra lốc, sét và mưa đá.