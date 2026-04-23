Thanh Hóa: Sét cực lớn đánh xuống đỉnh núi phía tây

Khoảng hơn 7 giờ ngày 23.4, trên địa bàn nhiều xã miền núi phía tây tỉnh Thanh Hóa xảy ra mưa lớn, cá biệt có nơi còn xảy ra mưa giông kèm sấm sét rất lớn.

Tia sét cực lớn đánh trúng một đỉnh núi ở xã Nam Xuân (Thanh Hóa) vào sáng ngày 23.4

ẢNH: HÀ ĐỨC MẠNH

Tại bản Bút Xuân, xã Nam Xuân (Thanh Hóa), khoảng 7 giờ 10 ngày 23.4 xuất hiện tia sét cực lớn đánh vào một đỉnh núi (không có dân cư), sau đó mưa lớn trút xuống. Đến khoảng 8 giờ cùng ngày mưa mới nhỏ dần.

Anh Hà Đức Mạnh (ngụ bản Bút Xuân), người ghi lại được cảnh tia sét cực lớn đánh trúng đỉnh núi cho biết anh chưa từng chứng kiến tia sét nào lớn và rõ ràng như vậy.

"Khi tôi đang dùng điện thoại quay cảnh trời tối thui dù đã hơn 7 giờ thì vô tình quay được cảnh sét đánh trúng đỉnh núi. Từ nhỏ đến giờ tôi chưa từng chứng kiến tia sét nào to và rõ ràng như vậy. Khi tia sét đánh xuống, tôi giật bắn người và không dám dùng điện thoại để quay nữa", anh Mạnh cho hay.

Thông tin từ Đài khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa cập nhật lúc 8 giờ ngày 23.4 cho biết, ảnh mây vệ tinh và radar thời tiết cho thấy mây đối lưu đang phát triển ở nhiều nơi trên khu vực nhiều xã miền núi tỉnh Thanh Hóa, như: Mường Mìn, Bá Thước, Hồi Xuân, Thiết Ống... Vùng mây đối lưu ở tỉnh Phú Thọ và nước bạn Lào có xu hướng di chuyển đến tỉnh Thanh Hóa sẽ gây mưa rào và giông.

Ghi nhận trong khoảng thời gian từ 7 - 9 giờ ngày 23.4, khu vực miền núi Thanh Hóa có mưa mưa rào, có nơi mưa to và giông, tổng lượng mưa phổ biến từ 20 - 40 mm. Dự báo ngày 23 đến 24.4, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có mưa rào và giông, có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.