Không khí lạnh tràn xuống miền Bắc gây mưa lớn, nguy cơ mưa đá, giông lốc

Ghi nhận từ các địa phương, trong chiều 2.5, không khí lạnh chưa ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh miền Bắc nhưng mưa đá, giông lốc đã xuất hiện ở Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ...

Mưa đá gây hư hỏng 1 ngôi nhà ở Làng Muôn, xã Yên Trạch, tỉnh Thái Nguyên trong chiều 2.5 ẢNH: FACEBOOK BÁO VÀ PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH THÁI NGUYÊN

Tại Thái Nguyên, giông lốc, kèm theo mưa đá xảy ra ở các xã: Hợp Thành, Chợ Mới, Yên Trạch, Phú Lạc, Đại Từ... làm nhiều ngôi nhà bị tốc mái, cây gãy đổ. Trong tối 2.5, mây đối lưu phát triển mạnh tiếp tục gây mưa giông cho nhiều khu vực trong tỉnh Thái Nguyên.

Còn tại Phú Thọ, mưa đá xảy ra tại các xã Yên Sơn, Hương Cần... Theo người dân phản ánh, mưa đá ở xã Yên Sơn xuất hiện những hạt đá to bằng trái bóng tennis khiến nhiều nhà dân bị thủng mái. Mưa giông trong tối 2.5 gây ngập úng cục bộ một số tuyến đường ở P.Vĩnh Phúc (tỉnh Phú Thọ).

Mưa đá tại Hà Nội được ghi nhận xảy ra ở các xã Ứng Hòa, Mỹ Đức trong tối 2.5. Các ổ mây giông phát triển mạnh trong đêm 2.5 gây mưa lớn ở nhiều khu vực nội thành Hà Nội.

Ngoài mưa đá xảy ra ở ngoại thành, khu vực nội thành Hà Nội mưa lớn xối xả trong đêm 2.5 ẢNH: PHAN HẬU

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong đêm 2.5 và rạng sáng nay, miền Bắc có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, một số nơi có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 2.5 đến 3 giờ ngày 3.5 có nơi trên 80 mm như các trạm: Bắc Giang (Bắc Ninh) là 96,2 mm; Xuân Đỉnh (Hà Nội) 90,6 mm; Phú Cường (Thái Nguyên) 78,9 mm…

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, bộ phận không khí lạnh vẫn đang nén và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23 - 26 độ vĩ bắc di chuyển xuống phía nam. Trong khoảng trưa và chiều nay 3.5, không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi và khu vực Đông Bắc bộ, sau đó tiếp tục ảnh hưởng đến Tây Bắc bộ và Bắc Trung bộ.

Cảnh báo mưa giông đi kèm mưa đá, gió giật mạnh

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm không khí lạnh.

Dự báo thời tiết hôm nay 3.5, miền Bắc và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và rải rác có giông với lượng mưa 20 - 40 mm, có nơi mưa to đến rất to trên 90 mm. Từ chiều 3.5 đến sáng 4.5, các tỉnh, thành miền Trung từ Nghệ An đến Huế có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi mưa to trên 50 mm.

Trong mưa giông, ở các khu vực nói trên khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở khu vực Đông Bắc bộ phổ biến từ 20 - 23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C; ở Bắc Trung bộ phổ biến 21 - 24 độ C.

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày và đêm nay, trời có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, có nơi mưa to đến rất to, trời chuyển mát; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 21 - 23 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối và đêm nay 3.5, vùng biển bắc vịnh Bắc bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 5 - 6, giật cấp 7, sóng biển cao 1,5 - 2,5 m, biển động. Từ gần sáng ngày 4.5, vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng biển cao 2 - 3 m, biển động.