Mưa đá, gió lốc xảy ra nhiều nơi ở Thanh Hóa

Tối 28.4, ông Đỗ Đức Ngọc, Chủ tịch UBND xã Minh Sơn (Thanh Hóa), cho biết khoảng gần 17 giờ hôm nay 28.4, trên địa bàn xã xảy ra mưa đá và gió lốc khiến ít nhất 2 nhà dân sống dọc đường Hồ Chí Minh bị tốc mái.

Mưa đá xảy ra nhiều nơi ở các xã khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa chiều 28.4 ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Ngoài 2 nhà dân bị tốc mái, mưa đá và gió lốc còn khiến nhiều cây xanh đổ gãy, nhiều ô tô hư hỏng do mái nhà và cây đè trúng.

Cùng thời điểm trên, tại xã miền núi Giao An (Thanh Hóa), mưa đá và gió lốc khiến ít nhất 1 nhà dân đổ sập và một số nhà khác tốc mái, nhiều cây cối, hoa màu hư hại.

Một ô tô của người dân xã Minh Sơn bị cây và mái nhà đổ đè trúng gây hư hỏng ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Từ đầu năm 2026 đến nay, mưa đá và gió lốc đã khiến hơn 8.000 ngôi nhà của người dân tỉnh Thanh Hóa bị hư hỏng. Đợt mưa đá, gió lốc gần đây nhất xảy ra vào ngày 23.4.

Trong nhiều năm qua, đây là năm mà chỉ trong thời gian chưa đầy 4 tháng Thanh Hóa đã xảy ra nhiều trận mưa đá, gió lốc gây thiệt hại nặng nề tài sản người dân.

Nhà dân ở xã miền núi Giao An bị tốc mái ẢNH: PHÚC NGƯ

Đài Khí tượng thủy văn Thanh Hóa cảnh báo, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ đêm 28.4 đến sáng 29.4 khu vực Thanh Hóa có mưa rào và giông rải rác, cục bộ mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 10 - 30 mm, có nơi hơn 50 mm. Trong mưa giông, có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.