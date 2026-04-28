Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Mưa đá, gió lốc xảy ra nhiều nơi ở Thanh Hóa

Minh Hải
28/04/2026 21:56 GMT+7

Nhiều nơi ở Thanh Hóa đã xảy ra mưa đá, giông lốc, gây thiệt hại về nhà và tài sản khác của người dân.

Tối 28.4, ông Đỗ Đức Ngọc, Chủ tịch UBND xã Minh Sơn (Thanh Hóa), cho biết khoảng gần 17 giờ hôm nay 28.4, trên địa bàn xã xảy ra mưa đá và gió lốc khiến ít nhất 2 nhà dân sống dọc đường Hồ Chí Minh bị tốc mái.

Mưa đá và gió lốc xảy ra nhiều nơi ở Thanh Hóa- Ảnh 1.

Mưa đá xảy ra nhiều nơi ở các xã khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa chiều 28.4

ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Ngoài 2 nhà dân bị tốc mái, mưa đá và gió lốc còn khiến nhiều cây xanh đổ gãy, nhiều ô tô hư hỏng do mái nhà và cây đè trúng.

Cùng thời điểm trên, tại xã miền núi Giao An (Thanh Hóa), mưa đá và gió lốc khiến ít nhất 1 nhà dân đổ sập và một số nhà khác tốc mái, nhiều cây cối, hoa màu hư hại.

Mưa đá và gió lốc xảy ra nhiều nơi ở Thanh Hóa- Ảnh 2.

Một ô tô của người dân xã Minh Sơn bị cây và mái nhà đổ đè trúng gây hư hỏng

ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Từ đầu năm 2026 đến nay, mưa đá và gió lốc đã khiến hơn 8.000 ngôi nhà của người dân tỉnh Thanh Hóa bị hư hỏng. Đợt mưa đá, gió lốc gần đây nhất xảy ra vào ngày 23.4.

Trong nhiều năm qua, đây là năm mà chỉ trong thời gian chưa đầy 4 tháng Thanh Hóa đã xảy ra nhiều trận mưa đá, gió lốc gây thiệt hại nặng nề tài sản người dân.

Mưa đá và gió lốc xảy ra nhiều nơi ở Thanh Hóa- Ảnh 3.

Nhà dân ở xã miền núi Giao An bị tốc mái

ẢNH: PHÚC NGƯ

Đài Khí tượng thủy văn Thanh Hóa cảnh báo, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ đêm 28.4 đến sáng 29.4 khu vực Thanh Hóa có mưa rào và giông rải rác, cục bộ mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 10 - 30 mm, có nơi hơn 50 mm. Trong mưa giông, có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tin liên quan

Thanh Hóa: Giông lốc, sét và mưa đá gây hư hỏng gần 8.000 ngôi nhà

Từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xảy ra nhiều trận giông lốc, sét và mưa đá, gây hư hỏng gần 8.000 ngôi nhà. Nhiều diện tích cây trồng, vật nuôi và tài sản khác của người dân cũng bị các hiện tượng thời tiết cực đoan gây thiệt hại.

Khám phá thêm chủ đề

Gió lốc nhà dân bị tốc mái Thanh Hóa khu vực các xã miền núi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận