Nghệ An: 62 người ngộ độc bánh mì do vi khuẩn Salmonella

Khánh Hoan
Khánh Hoan
29/04/2026 19:42 GMT+7

Các mẫu bệnh phẩm trong bánh mỳ khiến 62 người bị ngộ độc sau khi ăn dương tính với vi khuẩn Salmonella.

Ngày 29.4, thông tin từ Sở Y tế Nghệ An cho biết, kết quả xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm khiến 62 người ở xã Diễn Châu (Nghệ An) bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì được xác định là do vi khuẩn Salmonella gây nên.

Trong 7 mẫu bệnh phẩm được lấy xét nghiệm, có 5 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella gồm pate, thịt nướng, xúc xích, ruốc bông và củ cải. 2 mẫu âm tính gồm giò lợn và tương cà. Cơ quan y tế nhận định có thể nguồn lây nhiễm chính là pate và thịt nướng, sau đó lây nhiễm chéo cho các thực phẩm còn lại.

Nghệ An: 62 người ngộ độc bánh mì do vi khuẩn Salmonella- Ảnh 1.

Vụ ngộ độc bánh mì khiến 62 người phải nhập viện

ẢNH: CTV

Sau khi đã có kết quả xét nghiệm, chính quyền địa phương sẽ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ tiệm bánh mỳ gây ra vụ ngộ độc.

Theo Sở Y tế Nghệ An, Salmonella là tác nhân phổ biến gây nhiễm khuẩn tiêu hóa, thường khởi phát sau 16 - 48 giờ với các triệu chứng như tiêu chảy, đau bụng, sốt, buồn nôn và mệt mỏi. Vi khuẩn thường tồn tại trong đường tiêu hóa động vật, lây sang người qua thực phẩm nhiễm khuẩn như trứng, thịt gia cầm chưa nấu chín, sữa chưa tiệt trùng, rau sống hoặc do nhiễm chéo trong chế biến. Trong đó, trứng và sản phẩm từ trứng là nguồn lây quan trọng, bởi vi khuẩn có thể xâm nhập vào bên trong quả trứng ngay từ buồng trứng của gà mái trước khi hình thành vỏ trứng.

Như Thanh Niên đã thông tin, trước đó, có 62 người ở xã Diễn Châu phải nhập viện sau khi ăn bánh mì mua tại tiệm bánh mỳ Quỳnh đóng ở địa bàn xã này. Đến nay, các bệnh nhân này đều đã được xuất viện.

Vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở Nghệ An: Thêm nhiều người nhập viện

Vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở Nghệ An: Thêm nhiều người nhập viện

57 người đã phải nhập viện sau khi ăn bánh mì tại một tiệm bánh mì ở xã Diễn Châu, Nghệ An với các triệu chứng ngộ độc thực phẩm.

Khám phá thêm chủ đề

ngộ độc bánh mì xã Diễn Châu Nghệ An
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
