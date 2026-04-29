Nghệ An: 62 người ngộ độc bánh mì do vi khuẩn Salmonella

Ngày 29.4, thông tin từ Sở Y tế Nghệ An cho biết, kết quả xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm khiến 62 người ở xã Diễn Châu (Nghệ An) bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì được xác định là do vi khuẩn Salmonella gây nên.

Trong 7 mẫu bệnh phẩm được lấy xét nghiệm, có 5 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella gồm pate, thịt nướng, xúc xích, ruốc bông và củ cải. 2 mẫu âm tính gồm giò lợn và tương cà. Cơ quan y tế nhận định có thể nguồn lây nhiễm chính là pate và thịt nướng, sau đó lây nhiễm chéo cho các thực phẩm còn lại.

Vụ ngộ độc bánh mì khiến 62 người phải nhập viện ẢNH: CTV

Sau khi đã có kết quả xét nghiệm, chính quyền địa phương sẽ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ tiệm bánh mỳ gây ra vụ ngộ độc.

Theo Sở Y tế Nghệ An, Salmonella là tác nhân phổ biến gây nhiễm khuẩn tiêu hóa, thường khởi phát sau 16 - 48 giờ với các triệu chứng như tiêu chảy, đau bụng, sốt, buồn nôn và mệt mỏi. Vi khuẩn thường tồn tại trong đường tiêu hóa động vật, lây sang người qua thực phẩm nhiễm khuẩn như trứng, thịt gia cầm chưa nấu chín, sữa chưa tiệt trùng, rau sống hoặc do nhiễm chéo trong chế biến. Trong đó, trứng và sản phẩm từ trứng là nguồn lây quan trọng, bởi vi khuẩn có thể xâm nhập vào bên trong quả trứng ngay từ buồng trứng của gà mái trước khi hình thành vỏ trứng.

Như Thanh Niên đã thông tin, trước đó, có 62 người ở xã Diễn Châu phải nhập viện sau khi ăn bánh mì mua tại tiệm bánh mỳ Quỳnh đóng ở địa bàn xã này. Đến nay, các bệnh nhân này đều đã được xuất viện.