Thời sự

Vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở Nghệ An: Thêm nhiều người nhập viện

Khánh Hoan
20/04/2026 17:47 GMT+7

57 người đã phải nhập viện sau khi ăn bánh mì tại một tiệm bánh mì ở xã Diễn Châu, Nghệ An với các triệu chứng ngộ độc thực phẩm.

Chiều 20.4, thông tin từ Bệnh viện đa khoa Diễn Châu (Nghệ An) cho biết bệnh viện này đã tiếp nhận 57 người nhập viện với các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại 2 cơ sở bán bánh mì do cùng một chủ quản lý tại xã Diễn Châu.

Các bệnh nhân này nhập viện với các triệu chứng: nôn ói, đau bụng, tiêu chảy, sốt cao.

Vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở Nghệ An: Thêm nhiều người nhập viện- Ảnh 1.

Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An thăm các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện sau khi ăn bánh mì

Trước đó, từ sáng 17.4 đến sáng 18.4, bệnh viện này đã tiếp nhận 28 bệnh nhân với các triệu chứng nêu trên. Trong ngày 19.4 và đến trưa 20.4, bệnh viện tiếp tục tiếp nhận thêm 34 trường hợp nhập viện, đều có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm, trong đó xác định đa số bệnh nhân có sử dụng bánh mì tại tiệm bán bánh mì Quỳnh ở xã Diễn Châu.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 19.4, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã đề nghị Sở Y tế Nghệ An khẩn trương điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu nghi gây ngộ độc, đồng thời lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân và xử lý nghiêm các vi phạm nếu có.

Tối 19.4, Sở Y tế Nghệ An phát văn bản đề nghị UBND các xã Diễn Châu, An Châu, Hải Châu, Đức Châu, Tân Châu chỉ đạo các khối, xóm và hệ thống truyền thanh cơ sở khẩn trương thực hiện thông báo cho người dân đã mua, sử dụng bánh mì kẹp thịt vào ngày 16 và 17.4 tại tiệm bánh mì Quỳnh (xóm Trung Hồng, xã Diễn Châu và địa chỉ khối 4, xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) chủ động theo dõi sức khỏe và đến ngay các cơ sở y tế gần nhất khi có các dấu hiệu ngộ độc như: đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, sốt...

Sở Y tế Nghệ An cũng đề nghị các xã thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm trên địa bàn; tăng cường kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố chú trọng các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh quán ăn bánh mì trên địa bàn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

