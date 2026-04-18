Nghệ An: Hơn 20 người nhập viện vì ngộ độc sau khi ăn bánh mì

Khánh Hoan
Khánh Hoan
18/04/2026 17:32 GMT+7

Hơn 20 người ở xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An đã phải nhập viện với các triệu chứng ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì mua tại một tiệm bánh ở địa bàn xã này.

Ngày 18.4, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu (Nghệ An) cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận, điều trị cho hơn 20 người nhậo viện với triệu chứng ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì.

Trước đó, sáng 17.4, Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu tiếp nhận một số người được đưa đến biệnh viện với các triệu chứng: nôn ói, đau bụng, tiêu chảy, một số trường hợp kèm sốt cao. Số người nhập viện sau đó tăng vào buổi tối cùng ngày và đến sáng 18.4, một số người tiếp tục nhập viện với các biểu hiện như trên.

Nghệ An: Hơn 20 người nhập viện vì ngộ độc sau khi ăn bánh mì- Ảnh 1.

Một bệnh nhân có các triệu chứng ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì đang được điều trị tại bệnh viện

Đến chiều 18.4, có 25 bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện, trong đó có 20 người cho biết trước đó có ăn bánh mì mua tại một tiệm bánh ở xã Diễn Châu.

Các bác sĩ cũng cho hay, sức khỏe một số người đã ổn định, nhưng vẫn cần phải tiếp tục giám sát do triệu chứng tiêu hóa còn nặng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra tiệm bánh mì này, đồng thời lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xét nghiệm, xác định nguyên nhân gây ngộ độc.

Tin liên quan

Vụ 19 người nghi ngộ độc bánh mì ở Quảng Ngãi: Chả lụa, chà bông nhiễm khuẩn

Vụ 19 người nghi ngộ độc bánh mì ở Quảng Ngãi: Chả lụa, chà bông nhiễm khuẩn

Cơ quan chức năng xác định vụ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở ở xã Tịnh Khê (Quảng Ngãi) khiến 19 người nhập viện do nhiễm vi khuẩn Salmonella và Bacillus cereus.

Khám phá thêm chủ đề

Nghệ An bánh mì ngộ độc thực phẩm
