Nghệ An: Hơn 20 người nhập viện vì ngộ độc sau khi ăn bánh mì

Ngày 18.4, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu (Nghệ An) cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận, điều trị cho hơn 20 người nhậo viện với triệu chứng ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì.

Trước đó, sáng 17.4, Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu tiếp nhận một số người được đưa đến biệnh viện với các triệu chứng: nôn ói, đau bụng, tiêu chảy, một số trường hợp kèm sốt cao. Số người nhập viện sau đó tăng vào buổi tối cùng ngày và đến sáng 18.4, một số người tiếp tục nhập viện với các biểu hiện như trên.

Một bệnh nhân có các triệu chứng ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì đang được điều trị tại bệnh viện ẢNH: CTV

Đến chiều 18.4, có 25 bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện, trong đó có 20 người cho biết trước đó có ăn bánh mì mua tại một tiệm bánh ở xã Diễn Châu.

Các bác sĩ cũng cho hay, sức khỏe một số người đã ổn định, nhưng vẫn cần phải tiếp tục giám sát do triệu chứng tiêu hóa còn nặng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra tiệm bánh mì này, đồng thời lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xét nghiệm, xác định nguyên nhân gây ngộ độc.