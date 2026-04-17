Nghệ An: Bé gái hơn 2 tuổi tử vong do bố bỏ quên trong ô tô

Sáng 17.4, thông tin từ UBND xã Đông Lộc (Nghệ An) cho biết, một bé gái hơn 2 tuổi ở địa bàn xã này bị tử vong trong ô tô.

Thông tin ban đầu cho biết, sáng ngày 16.4, anh Đ. (ngụ xã Đông Lộc) lái ô tô 5 chỗ chở 2 con gái đi học tại trường tiểu học và trường mầm non.

Sau khi đưa con gái lớn đến trường tiểu học, anh Đ. quên không đưa con gái thứ 2 tới nhà trẻ mà chạy xe đến nơi mình đang làm việc là một cơ quan ở xã Nghi Lộc (Nghệ An).

Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, đồng nghiệp của anh Đ. đến gần xe ô tô của anh Đ. thì phát hiện bé gái đang nằm trong xe nên gọi hỏi anh Đ.

Lúc này, anh Đ. mới hoảng hốt chạy ra kiểm tra và phát hiện con gái đã tím tái. Cháu bé sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Cũng theo lãnh đạo xã Đông Lộc, sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã cử cán bộ đến nhà động viên, thăm hỏi gia đình nạn nhân.

Gần 2 tuần qua, Nghệ An trải qua đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ ngoài trời từ 37 - 39 độ C. Theo các nhà chuyên môn, ở trong ô tô con đóng kín cửa, đặc biệt khi tắt máy rất nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong do thiếu oxy và sốc nhiệt.