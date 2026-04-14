Vỡ hụi ở Nghệ An, hàng trăm người hoang mang

Ngày 14.4, ông Lê Viết Quý, Phó chủ tịch UBND xã Tân Kỳ (Nghệ An), cho biết công an xã này đang xác minh, làm rõ đơn của nhiều người dân tố cáo một phụ nữ là chủ phường hụi ở địa phương sau khi người này tuyên bố vỡ hụi, phải dừng hoạt động các dây hụi.

Hấp dẫn vì lãi cao

Tiếp xúc với phóng viên, bà N.T.H (54 tuổi, ngụ xã Tân Kỳ) cho biết, bà quen biết với bà Q (36 tuổi) là người cùng làm nghề bán hàng. Cách đây hơn 1 năm, bà Q. rủ bà tham gia phường hụi. Thấy bà Q. đáng tin tưởng nên bà H. đã đồng ý tham gia.

Các nạn nhân đã tham gia các dây phường hụi của bà Q. sau khi bà này tuyên bố dừng hoạt động ẢNH: K.H

Đến nay, bà H. đã tham gia tổng cộng 16 dây phường hụi do bà Q. làm chủ. Các thành viên trong dây phường trao đổi với nhau qua nhóm chat với khoảng 300 thành viên do bà Q. lập ra.

Sau đó, bà Q. thông báo cho các thành viên đăng ký tham gia các dây phường do bà Q. lập ra và đưa vào thành các nhóm riêng để thông báo người đăng ký "ăn phường" và đóng tiền.

Theo quy định của chủ phường, thành viên nào "ăn phường", tức nhận tiền trước sẽ phải đóng cho người nhận sau mức tiền cao hơn. Các dây phường bốc theo tuần hoặc 10 ngày/lần.

Nhận thấy việc đi phường này mang lại tiền lãi lớn nên bà H. đã tích cực tham gia. Tuy nhiên, sau 7 tuần đóng tiền với tổng 142 triệu đồng, khi sắp đến lượt nhận tiền thì bà H. nhận thông báo phường hụi dừng hoạt động.

Tương tự, bà H. tham gia một dây phường khác trị giá 50 triệu đồng ngày với 6 thành viên, tuy nhiên khi bà đã đóng 255 triệu đồng thì chủ phường thông báo ngưng hoạt động. Theo bà H., bà đã tham gia 16 dây phường hụi và đã đóng gần 1,8 tỉ đồng cho chủ phường và bị tuyên bố không còn khả năng trả lại với lý do những người "ăn phường" trước bỏ phường, không đóng tiền nữa.

Rủi ro của phường hụi online

Sau khi bị tuyên bố dừng hoạt động, nhiều thành viên tham gia phường hụi đã kéo đến nhà chủ phường thì được giải thích rằng do nhiều người đã "ăn phường:, nhưng không tiếp tục đóng nữa nên chủ phường không còn tiền để trả cho những người đã đóng tiền.

Nhiều người đã đóng tiền tìm đến nhà chủ phường hụi để đòi lại tiền nhưng bất thành ẢNH: H.TIẾN

Bà H. cũng cho hay, bà không quen biết ai là những thành viên tham gia dây phường hụi, không rõ lai lịch và chỉ biết bằng tên tài khoản mạng xã hội. Mỗi lần đóng tiền, bà chỉ chụp ảnh hóa đơn chuyển tiền gửi vào nhóm, còn những thành viên khác chỉ nhắn ký hiệu, không thấy ai gửi ảnh chụp hóa đơn như bà. Thế nhưng, sau khi bị tuyên bố vỡ phường, bà mới nhận ra điều bất thường này và nghi vấn những thành viên đó có thể là thành viên ảo do chủ phường tạo ra.

Ông Lê Viết Quý, Phó chủ tịch UBND xã Tân Kỳ, cho biết đến nay đã có khoảng 1.500 lượt người tham gia các phường hụi của bà Q. Hiện, cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ.

Ông Quý cũng cho rằng hình thức phường hụi "truyền thống" là những người quen biết và tin tưởng nhau tham gia để hỗ trợ nhau về vốn. Nếu thành viên nào đã nhận tiền mà bỏ cuộc thì việc xử lý cũng khá dễ.

Còn việc tham gia phường hụi kiểu online, các thành viên chỉ biết nhau qua chát online trên mạng xã hội sẽ tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Nếu những người nhận tiền trước bỏ cuộc mà chủ phường không đứng ra bồi thường thì những người nhận tiền sau không kiểm chứng được và sẽ bị mất tiền.