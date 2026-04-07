Vụ 19 người nghi ngộ độc bánh mì ở Quảng Ngãi: Chả lụa, chà bông nhiễm khuẩn

Hải Phong
07/04/2026 16:31 GMT+7

Cơ quan chức năng xác định vụ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở ở xã Tịnh Khê (Quảng Ngãi) khiến 19 người nhập viện do nhiễm vi khuẩn Salmonella và Bacillus cereus.

Ngày 7.4, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Viện Pasteur Nha Trang và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi đã thông báo kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm, bệnh phẩm liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở ở xã Tịnh Khê. Đồng thời, đề nghị UBND xã Tịnh Khê tiến hành xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm theo quy định.

Vụ ngộ độc bánh mì này xảy ra hồi tháng 3.

Vụ 19 người nghi ngộ độc bánh mì ở Quảng Ngãi: Chả lụa, chà bông nhiễm khuẩn - Ảnh 1.

Nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì ở xã Tịnh Khê (Quảng Ngãi)

ẢNH: H.P

Cơ quan chức năng đã lấy tổng cộng 11 mẫu để kiểm nghiệm, gồm 4 mẫu thực phẩm và 7 mẫu bệnh phẩm của các bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện. Trong đó, 4 mẫu thực phẩm do Viện Pasteur Nha Trang kiểm nghiệm, 7 mẫu bệnh phẩm do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi thực hiện. Kết quả, có 2/4 mẫu thực phẩm dương tính với vi khuẩn.

Cụ thể, 1 mẫu chả lụa dương tính với vi khuẩn Bacillus cereus; 1 mẫu chà bông dương tính với vi khuẩn Salmonella spp và Bacillus cereus. Đối với bệnh phẩm, có 4/7 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella spp. Kết quả kiểm nghiệm xác định thực phẩm bị nhiễm vi sinh vật.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, trong 2 ngày 22 và 23.3, các bệnh viện gồm Bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Hưng, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp nhận tổng số 19 bệnh nhân với các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm.

Qua khai thác thông tin ban đầu, các bệnh nhân cho biết đã mua và sử dụng bánh mì ổ có nhân tại một điểm kinh doanh do bà T.T.K.A (ở xã Tịnh Khê, Quảng Ngãi) làm chủ. Thời gian sử dụng bánh mì được xác định trong khoảng từ 7 giờ ngày 21.3 đến 8 giờ ngày 22.3.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về các ca nghi ngộ độc thực phẩm, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, chính quyền địa phương xã Tịnh Khê, Trạm y tế xã Tịnh Khê cùng các bệnh viện liên quan nhanh chóng triển khai công tác điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc.

Vụ 19 người nghi ngộ độc bánh mì ở Quảng Ngãi: Tạm dừng cơ sở kinh doanh

Sau khi ăn bánh mì, 19 người ở Quảng Ngãi phải nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy. Cơ quan chức năng tạm dừng cơ sở để điều tra nguyên nhân.

Khám phá thêm chủ đề

bánh mì ngộ độc thực phẩm nhiễm vi sinh vật Quảng Ngãi ngộ độc bánh mì ở Quảng Ngãi
