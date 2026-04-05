Nữ TikToker xin lỗi sau phát ngôn 'bánh mì chỉ đói khát, khổ cực mới ăn'

Phát ngôn về bánh mì gây bức xúc của H.L

Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip của nữ TikToker H.L với phát ngôn về bánh mì gây nhiều tranh cãi. Trong video, cô vừa ăn bánh mì vừa nói: "Tại sao đó giờ mọi người không thấy mình ăn bánh mì? Vì trong suy nghĩ của mình thì bánh mì là thứ mà lúc nào đói khát, khổ cực mình mới ăn, ăn bánh mì cảm giác rất là khổ. Hôm nay nhân kỷ niệm một ngày mình hết sạch tiền thì ăn. Đúng là ăn bánh mì cảm giác khổ thiệt, cứ gặm ổ bánh mì thì cho dù mình ngồi nhà hàng nhìn vẫn khổ...".

Đoạn video nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và bình luận. Nhiều tài khoản mạng đã lên tiếng chỉ trích, cho rằng nữ TikToker thiếu tôn trọng một món ăn quen thuộc, gắn bó với đời sống của nhiều thế hệ người Việt. Không ít ý kiến nhấn mạnh, bánh mì không chỉ là món ăn phổ biến mà còn là một phần của văn hóa và niềm tự hào ẩm thực của người dân Việt Nam.



Một số cư dân mạng đặt vấn đề về sự nhạy cảm trong phát ngôn của người có sức ảnh hưởng. Họ cho rằng khi sở hữu hàng triệu người theo dõi, mỗi chia sẻ công khai càng cần sự cân nhắc kỹ lưỡng hơn, bởi tác động không chỉ dừng lại ở phạm vi cá nhân mà có thể lan rộng trong cộng đồng.

Nữ TikToker có những phát ngôn khi ăn bánh mì khiến dân mạng bức xúc Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi bị phản ứng gay gắt, nữ TikToker đã ẩn đi clip gây tranh cãi. Trên trang cá nhân, TikToker H.L đăng tải lời xin lỗi đến cộng đồng mạng sau ồn ào. Cô thừa nhận video được thực hiện với tâm thế vô tư, chưa suy nghĩ thấu đáo, dẫn đến những phát ngôn kém duyên và thiếu tinh tế. "Thật lòng lúc đó tôi chỉ chia sẻ với tâm lý vô tư và chưa suy nghĩ thấu đáo. Tuy nhiên, sau khi đọc được những bình luận góp ý từ mọi người, tôi đã xem xét lại và chủ động ẩn video đó đi", nữ TikToker viết.

TikToker H.L thừa nhận những phát ngôn đó không đúng chuẩn mực, tạo ra nội dung không tốt và làm nhiều người cảm thấy khó chịu. "Không phải do mọi người hiểu sai mà do cách nói của mình quá vô duyên và kém tinh tế", cô bày tỏ. Nữ TikToker bày tỏ hối lỗi, mong nhận được sự bao dung và cơ hội sửa sai, xem đây là bài học đắt giá để rút kinh nghiệm. Bên cạnh đó, nữ TikToker cho biết sẽ thận trọng, chín chắn hơn trong lời nói khi đăng tải nội dung lên mạng, khi các video có thể được công chúng trong và ngoài nước theo dõi.

Nữ TikToker xin lỗi sau phát ngôn 'bánh mì chỉ đói khát, khổ cực mới ăn

Tuy nhiên, lời xin lỗi của TikToker H.L. vẫn chưa thể xoa dịu hoàn toàn dư luận. Trên nhiều diễn đàn, không ít ý kiến cho rằng sự việc không đơn thuần là một phát ngôn bộc phát. Một tài khoản bày tỏ sự bức xúc khi cho rằng: "Một số người không phải không biết hậu quả của phát ngôn gây tranh cãi trên mạng, mà là cố tình tạo tranh luận để thu hút sự chú ý. Nếu người xem cứ dễ dãi tin vào lời xin lỗi, những chuyện tương tự sẽ còn tiếp diễn". Bên cạnh đó, có ý kiến đề xuất cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lý nghiêm khắc hơn đối với những trường hợp sử dụng yếu tố văn hóa truyền thống để tạo nội dung phản cảm, câu tương tác. Người này bức xúc: "Thiết nghĩ cơ quan chức năng nên có hình phạt nặng đối với những cá nhân sử dụng mạng xã hội để tạo content (nội dung) bẩn bằng việc vin vào văn hóa truyền thống của đất nước! Xưa giờ không biết bao nhiêu TikToker kiếm tiền từ những content phản cảm như vậy rồi".

Bánh mì vốn là một món ăn được du nhập vào Việt Nam từ vài thế kỷ trước, rồi dần trở thành một trong những món ăn mang tính biểu tượng gợi nhớ đến Việt Nam trong lòng người dân cũng như du khách quốc tế. Ngày 24.3.2011, từ điển Oxford - một trong những từ điển tiếng Anh uy tín nhất thế giới - đã đưa "bánh mì" viết nguyên bản tiếng Việt thành một mục từ trong từ điển của mình. Đây là sự công nhận của cộng đồng du khách quốc tế một nét văn hóa ẩm thực đặc sắc của Việt Nam. Việc ghi nhận mục từ "bánh mì" của từ điển Oxford đã đưa bánh mì Việt Nam, bánh mì Sài Gòn góp phần đánh dấu Việt Nam trên bản đồ du lịch quốc tế, thôi thúc khách ở các nước tìm đến để thưởng thức.

Gần đây nhất, trong bảng xếp hạng 100 món ngon nhất Đông Nam Á do tạp chí ẩm thực TasteAtlas vừa công bố có nhiều món của Việt Nam. Trong đó có món bánh mì heo quay đứng vị trí thứ 2.












