Trấn Thành nói gì khi mời ca sĩ, rapper, TikToker đóng chính phim chiếu tết?

Trấn Thành cho biết tiêu chí chọn diễn viên của anh phải hợp vai Ảnh: BTC

Pháo, LyLy cùng dàn ca sĩ, người mẫu đóng phim điện ảnh của Trấn Thành

Tối 21.1, Trấn Thành tổ chức buổi showcase tại TP.HCM, giới thiệu dàn diễn viên cũng như dự án phim Thỏ ơi. Sự kiện có sự tham gia của ca sĩ LyLy, Văn Mai Hương, rapper Pháo, diễn viên Quốc Anh, Vĩnh Đam...

Trong dự án phim chiếu tết 2026, Trấn Thành vào vai Trần Kim, ca sĩ LyLy trong vai Hải Linh, diễn viên Quốc Anh trong vai Ngọc Sơn, ca sĩ Văn Mai Hương trong vai Hải Lan, người mẫu Vĩnh Đam trong vai Thế Phong. Và nhân vật “Thỏ” bí ẩn nhất đã được lộ diện, không ai khác ngoài rapper Pháo, trong vai Nhật Hạ. Bên cạnh dàn diễn viên chính, còn có các diễn viên phụ được giới thiệu là hội "chị em xã hội" bao gồm diễn viên Ngọc Hoa, Quỳnh Anh Shyn, Ngọc Nguyễn, Ali Hoàng Dương và Pháp Kiều. Không chỉ vậy, phim còn có sự góp mặt của dàn khách mời gồm diễn viên Đinh Ngọc Diệp, Lê Giang, BB Trần, Gil Lê, Cris Phan...

Dàn diễn viên góp mặt trong Thỏ ơi của đạo diễn Trấn Thành Ảnh: ĐPCC

Sau màn ra mắt dàn diễn viên, đạo diễn Trấn Thành chia sẻ: “Lần đầu tiên dàn diễn viên ra mắt khán giả, hầu như đều là những gương mặt mới toanh của màn ảnh rộng. Bộ phim năm nay có chủ đề rõ ràng hơn mọi năm một chút. Có thể ví với một bữa ăn omakase, thực khách tới không rõ mình sẽ được ăn món gì. Chủ đề, màu sắc, ngôn ngữ điện ảnh, câu chuyện năm nay cũng sẽ rất khác. Hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ, yêu thương của khán giả".

Nói về việc lựa chọn các diễn viên chính đều là ca sĩ, rapper, đạo diễn Trấn Thành cho hay: “Tiêu chí của tôi là chọn diễn viên phải hợp vai. Tất cả diễn viên trong Thỏ ơi đều phải trải qua casting, và các bạn ấy đã thuyết phục được tôi. Không phải cứ ca sĩ, rapper là được mà phải là ca sĩ, rapper phù hợp với vai diễn ấy và có tiềm năng diễn xuất. Tôi rất mong muốn được phát hiện ra những diễn viên trẻ triển vọng, để đưa họ đến với khán giả, cũng như cho khán giả thấy được những viên ngọc quý, chỉ cần mài dũa đúng cách sẽ tỏa sáng".

Rapper Pháo (bên trái) và ca sĩ LyLy gợi cảm tại buổi giới thiệu dự án. Cả hai lần đầu được chọn đóng chính phim điện ảnh Ảnh: BTC

Trấn Thành nói về việc cạnh tranh trong phim chiếu tết

Tại buổi showcase, Trấn Thành nhận được câu hỏi về việc thị trường phim tết năm nay khá đông đúc, ngoài Thỏ ơi còn có nhiều dự án ra rạp như Nhà ba tôi một phòng của Trường Giang, Mùi phở do nghệ sĩ Xuân Hinh, Thu Trang đóng chính, Báu vật trời cho có Tuấn Trần, Phương Anh Đào tham gia. Nói về điều này, Trấn Thành cho biết từ ngày đầu làm phim, anh chưa bao giờ nghĩ mình có ưu thế trong thị trường phim tết. Nam đạo diễn chỉ xem mình là một người làm phim và muốn tác phẩm được phát hành rộng rãi khi ra rạp. Anh quan niệm những gì mình có được hôm nay đều do khán giả tặng. Việc của anh là làm tốt nhất công việc chuyên môn của mình, còn lại mọi thứ phụ thuộc vào công chúng.

Phim Thỏ ơi thuộc thể loại tâm lý - lãng mạn, dự kiến khởi chiếu ngày 17.2 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán) Ảnh: BTC

"Tôi không lấn át ai hết, cũng không nghĩ đấu với ai. Gian hàng phim tết như hội chợ, mỗi người mang đến một sản phẩm bày bán. Chúng ta có quyền chọn điều bản thân thích, chọn màu phim phù hợp với gu thưởng thức của mình. Thị trường phim luôn đa dạng, nhiều thể loại, khán giả sẽ lựa chọn phim phù hợp để thưởng thức. Nếu như tất cả phim đều hay thì tất cả cùng thành công. Doanh thu quan trọng, nhưng không phải tiêu chí duy nhất. Có rất nhiều tiêu chí cho một bộ phim thành công. Việc có nhiều khán giả đến rạp thì bộ phim đã nhận được sự quan tâm rất lớn rồi. Vì vậy tôi không lo lắng gì cả. Chỉ mong khán giả sẽ luôn mong chờ và đón nhận phim tết Trấn Thành mỗi dịp năm mới thôi", anh chia sẻ.







