Trấn Thành tung hình ảnh đầu tiên của phim tết 'Thỏ ơi'

Trấn Thành trở lại với dự án phim tết Thỏ ơi ẢNH: ĐPCC

Sau khi công bố khai máy phim tết Thỏ ơi, ê kíp của Trấn Thành vừa tung ra first look poster và first look trailer hé lộ những hình ảnh đầu tiên. Dự án mang đến một trải nghiệm mới với thể loại drama, tâm lý, mang tông màu tối và sắc đỏ bí ẩn, gợi lên cảm giác hồi hộp, thần bí.

Hé lộ dàn diễn viên trong phim tết của Trấn Thành

First look poster của Thỏ ơi mang sắc thái đỏ và đen, chính giữa là hình ảnh một cô gái mặc váy đỏ giấu mặt trong bóng tối, trên tay cầm chiếc mặt nạ thỏ. Tuy nhiên, nhân vật khuất trong bóng tối, không rõ mặt khiến nhiều khán giả tò mò nữ diễn viên đứng sau vai diễn. Có khán giả đoán bức ảnh trông giống Pháo, số khác lại thấy trông giống LyLy.

First look poster của Thỏ ơi khiến khán giả tò mò về nữ chính ẢNH: ĐPCC

Trong khi đó, first look trailer mang đến không khí sôi động, rộn ràng của một trường quay talk show, nhưng vẫn là hai màu đen, đỏ chiếm chủ đạo. Nhân vật của LyLy có vẻ là người dẫn dắt của một talk show mang tên Chị bờ vai, bước vào set quay trong tràng pháo tay của khán giả và sự chào đón nồng nhiệt của ê kíp. “Bạn dám kể, tôi dám nghe” là tôn chỉ của talk show này, được dự đoán chính là nơi mọi drama sẽ bùng nổ. Câu nhận xét của nhân vật do Pháp Kiều thủ vai: “Làm như nó sống 10 kiếp rồi nó tỉnh dậy lên đây làm show đó mẹ!” càng khiến người xem tò mò về chương trình mà LyLy đang dẫn dắt.

Một vài hình ảnh khách mời của show được hé lộ, là những gương mặt khá quen thuộc gồm Đinh Ngọc Diệp, BB Trần, Gil Lê, Cris Phan... càng hứa hẹn độ drama, kịch tính và hấp dẫn của bộ phim. Trấn Thành cũng xuất hiện trong dự án, mang vẻ nguy hiểm đầy hằn học với ánh mắt sắc lạnh. Hình ảnh này khá mới lạ so với những tạo hình trong các phim trước đây của anh.

Đinh Ngọc Diệp, LyLy, BB Trần, Gil Lê, Ali Hoàng Dương, Pháp Kiều... xuất hiện trong first look trailer phim tết của Trấn Thành

ẢNH: ĐPCC

Nhịp độ cũng như góc quay của first look trailer thay đổi liên tục, kèm với hiệu ứng âm thanh tạo sự căng thẳng. Các khung hình quay cận khuôn mặt, biểu cảm và các chi tiết cũng làm tăng lên sự hồi hộp. Diễn xuất đa dạng của các diễn viên có mặt trong đoạn first look càng khiến không khí thêm phần kịch tính, hứa hẹn những câu chuyện, cú twist đầy bất ngờ.

Sau khi tung first look poster và trailer, đạo diễn Trấn Thành chia sẻ: "Hôm qua tới giờ cả nhà đồn đoán đủ thứ về nữ chính là ai rồi phải không? Ok bật mí đây, năm nay không những 1 mà 2 nữ chính. Bộ phim mới nhất của em. Mùng 1 tết năm 2026 ra rạp nha 500 anh em! Mọi người đoán xem năm nay ông Xìn làm cái gì?".

Thỏ ơi tiếp tục là sự hợp tác của đạo diễn Trấn Thành và nhà phát hành Galaxy Studio. First look poster và trailer đã hé lộ phần nào sự kịch tính và nhịp độ dồn dập của phim. Tuy nhiên vẫn còn nhiều gương mặt “ẩn số” trong dự án sẽ tiếp tục được giới thiệu đến khán giả trong thời gian sớm nhất.