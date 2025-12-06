Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Trấn Thành 'nổi quạu', chất vấn đàn em vì lộ bí mật thân thiết với Uyển Ân

Thạch Anh
Thạch Anh
06/12/2025 19:21 GMT+7

Đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình 'AI là ai?', Trấn Thành gây thích thú với màn phản ứng dành cho bản sao Hurrykng khi người này tiết lộ chuyện thân thiết với em gái nam MC là diễn viên Uyển Ân.

Tập 7 AI là ai? lên sóng với sự dẫn dắt của Trấn Thành. Chương trình tuần này chào đón dàn khách mời gồm rapper Hurrykng, ca sĩ Erik, rapper Pháp Kiều, diễn viên Uyển Ân và rapper Captain Boy.

Trong tập phát sóng này, dàn khách mời phải tìm ra người đứng sau phiên bản song trùng của Hurrykng. Ngay khi xuất hiện, bản sao khiến mọi người phấn khích vì có ngoại hình giống với giọng ca Như cách anh đã từng thôi. Tuy nhiên, vì đã có kinh nghiệm từ trước, Uyển Ân nhanh chóng “soi” kỹ và chỉ ra một số chi tiết đáng nghi như nếp nhăn ở trán hay tóc phím.

Trấn Thành 'nổi quạu', chất vấn đàn em vì lộ bí mật thân thiết với Uyển Ân - Ảnh 1.

Trấn Thành phản ứng trước bản song trùng của Hurrykng

ẢNH: NSX

Vì có mối quan hệ thân thiết với Hurrykng ngoài đời, Pháp Kiều đã liên tục hỏi dồn song trùng để tìm manh mối. Thế nhưng bản sao khéo léo nói giọng miền Trung, nhận xét đồng nghiệp “lẳng lơ” khiến dàn khách mời được phen bật cười. Sau đó, Pháp Kiều tiếp tục chất vấn về lần đầu cả hai gặp gỡ nhưng song trùng của Hurrykng lại đanh đá nói rằng không nhớ vì “chẳng có gì đặc biệt”.

Chưa dừng lại ở đó, bản sao còn tiết lộ Hurrykng đã có bạn gái, thích ăn hoa quả, hay từng nuôi một con mèo có tên Bánh Mì. Người này còn gây bất ngờ khi có thể rap thuần thục ca khúc Như cách anh đã từng thôi khiến Captain Boy đoán rằng đây là ca sĩ Song Luân.

Trấn Thành phản ứng với 'song trùng' của Hurrykng

Trước màn thăm dò về tình hình hoạt động của nhóm nhạc MOPIUS từ MC Trấn Thành, song trùng khẳng định không có thiện cảm với bất kỳ ai, thậm chí còn tuyên bố nhóm sắp tan rã. Kể từ đây, những cái tên như JSOL, Quang Hùng MasterD hay Dương Domic - các anh em chung nhóm MOPIUS cùng Hurrykng nhanh chóng lọt vào diện nghi vấn.

Trấn Thành 'nổi quạu', chất vấn đàn em vì lộ bí mật thân thiết với Uyển Ân - Ảnh 2.

Hải Đăng Doo lộ diện là nhân vật đứng sau phiên bản AI của Hurrykng

ẢNH: NSX

Đáng chú ý, bản sao của Hurrykng còn tiết lộ trong dàn khách mời, anh quen biết Uyển Ân từ khá lâu. Thậm chí, người này còn bật mí cả hai từng khá thân thiết với nhau khiến Trấn Thành “nổi đóa” chất vấn. Anh chia sẻ: “Tôi là anh của Uyển Ân còn ngồi đây, mà bạn đi đâu với em gái tôi thâu đêm”. Trấn Thành liền quay sang “cảnh cáo” song trùng và hỏi thử về màu sắc chiếc xe của Uyển Ân. Để đánh lạc hướng, bản sao Hurrykng đề nghị mọi người cùng chơi trò chơi, khiến ông xã Hari Won phản ứng: “Một hồi AI bước ra là tôi đánh liền. MC bắt đầu 'chợ búa' rồi”.

Sau một hồi chất vấn, dàn khách mời dự đoán người đứng sau phiên bản song trùng là Hải Đăng Doo. Thậm chí, Uyển Ân chia sẻ thêm: “Có một chi tiết là bạn ấy nói quen biết tôi lâu nhất so với dàn khách mời ở đây. Tôi có lục trong ký ức thì nhớ ra tôi và bạn từng đến với nhau từ thuở hàn vi. Chúng tôi đã từng biết nhau”.

Sau đó, Hải Đăng Doo xuất hiện khiến dàn khách mời thích thú. Người đứng sau phiên bản song trùng cho rằng lý do ban tổ chức mời anh góp mặt trong chương trình vì có chung độ lầy lội như Hurrykng. Trong khi đó, Trấn Thành nhận định sự xuất hiện của Hải Đăng Doo mang đến điều thú vị cho chương trình, cũng như làm khó dàn khách mời trong việc tìm ra danh tính người đứng sau phiên bản song trùng.

Trấn Thành gây chú ý khi nhắc về người cũ

Trấn Thành gây chú ý khi nhắc về người cũ

Trong chương trình 'AI là ai?', Trấn Thành gây chú ý khi tiết lộ về điều tồi tệ anh từng làm cho người yêu cũ.

