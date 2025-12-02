Trấn Thành gây chú ý khi nhắc về người cũ

Trong chương trình, Trấn Thành bất ngờ khi nhận được câu hỏi về điều tồi tệ nhất từng làm với người cũ. Nam đạo diễn phim Mai cho biết bản thân từng hứa sẽ lấy một cô gái nhưng sau đó lại không thực hiện được.

Chia sẻ gây chú ý của Trấn Thành

Trấn Thành dẫn dắt chương trình AI là ai?, bị dàn khách mời làm khó khi hỏi về người cũ Ảnh: NSX

Về lý do, Trấn Thành cho hay: “Nhưng vì tôi cứ lo sự nghiệp, tôi kéo dài, trì hoãn thời gian quá lâu nên cuối cùng cả hai chia tay luôn, không đến được với nhau. Tôi nghĩ chắc người ta buồn và giận tôi lắm. Tôi đã làm người ta buồn rất nhiều. Tôi phải nói lời cảm ơn, nói lời xin lỗi những người yêu cũ, vì đã dạy tôi thành con người như ngày hôm nay".

Chia sẻ này lập tức nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đây là lần hiếm hoi nam MC chia sẻ về người cũ trên sóng truyền hình, cho thấy cách cư xử văn minh của anh. Còn nhớ vào thời điểm thắng giải Ngôi sao xanh, Trấn Thành cũng từng gây chú ý khi chia sẻ: “Cảm ơn những người phụ nữ từng trải qua trong cuộc đời Trấn Thành, những người bạn gái cũ đã để lại nhiều bài học cho mình trưởng thành hơn và biết cách yêu thương nhiều hơn”.

Khoảnh khắc hạnh phúc của Trấn Thành và Hari Won Ảnh: FBNV

Hiện tại, Trấn Thành có tổ ấm viên mãn bên Hari Won. Cả hai đồng hành với nhau tại các sự kiện, không ngại dành những lời “có cánh” trên mạng xã hội. Nam MC từng tiết lộ trải qua quãng thời gian dài gắn bó, cả hai vẫn duy trì thói quen dành 2 tiếng trước khi đi ngủ để tâm sự, trò chuyện cùng nhau. Anh cũng từng thẳng thắn phản bác những tin đồn sai về mình, điển hình là chuyện hợp đồng hôn nhân. Trấn Thành chia sẻ: “Ký hợp đồng hôn nhân ai ngu mà ký chi tới 5, 6 năm dài dữ vậy. Tôi gia hạn suốt đời luôn cho ngồi đợi chơi nè”.

Cũng trong chương trình này, Quốc Huy - nam chính phim Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu chia sẻ điều tồi tệ nhất anh từng làm với người cũ là nói lời chia tay. Diễn viên lý giải thêm: “Đó là tình yêu từ một phía. Được một thời gian thì tôi cảm giác không phù hợp”. Còn Đinh Ngọc Diệp thừa nhận điều khiến cô áy náy với người cũ là từng làm người ấy khóc. Nữ diễn viên thừa nhận khi đó, cô muốn cả hai dừng lại khiến người yêu nhiều lần rơi nước mắt. “Đến bây giờ tôi vẫn quý, dù cả hai không đến được với nhau”, cô nói.

Hoa hậu Kỳ Duyên thẳng thắn cho biết điều tồi tệ từng làm với người cũ là tự làm đau bản thân mình. Cô tâm sự thêm trong lần tranh cãi, vì tức giận nên bản thân đã có hành động không giữ được sự bình tĩnh. “Sau lần đó, tôi thấy cách giải quyết này không giúp mọi chuyện tốt hơn, thậm chí nó làm cho cả hai căng thẳng hơn”, người đẹp 9X trải lòng.