Ca sĩ 'Mưa bụi' nói về ý định nghỉ hưu

Thạch Anh
25/11/2025 17:44 GMT+7

Từng nổi đình đám nhờ series 'Mưa bụi', Thùy Trang của hiện tại có cuộc sống viên mãn. Cô khẳng định sẽ hát đến hơi thở cuối cùng để phục vụ khán giả.

Nhìn lại chặng đường hoạt động nghệ thuật, ca sĩ Thùy Trang nhớ mãi kỷ niệm khi đi diễn tại miền Tây những năm sân khấu ca nhạc còn sôi động. Giọng ca Mưa bụi vẫn còn nguyên cảm giác xúc động lẫn bất ngờ khi khán giả quá đông và quá nhiệt tình đến mức làm sập hàng rào, tràn lên sân khấu khiến chương trình phải tạm dừng. “Lúc đó tôi hơi hoảng, nhưng rồi nhận ra đó là vì khán giả yêu thương mình quá. Đó là kỷ niệm tôi không bao giờ quên”, cô kể lại.

Ca sĩ ‘Mưa bụi’ có hôn nhân viên mãn ở tuổi, nói về ý định nghỉ hưu - Ảnh 1.

Thùy Trang là giọng ca từng được khán giả yêu mến qua chương trình Mưa bụi

Ảnh: NSX

Thùy Trang 'Mưa bụi' giờ ra sao?

Không còn biểu diễn dày đặc như trước do sự thay đổi của các tụ điểm ca nhạc tại TP.HCM, Thùy Trang hiện chủ yếu xuất hiện trong các chương trình truyền hình, sự kiện. Dẫu vậy, niềm đam mê âm nhạc vẫn vẹn nguyên như thuở đầu. Trong giới nghệ sĩ, Thùy Trang cho biết mình quý mến rất nhiều đồng nghiệp và khó chọn ra một cái tên “tri kỷ” bởi mỗi người đều để lại cho chị một tình cảm đẹp.

Nhìn vào nền âm nhạc Việt hiện nay, nữ ca sĩ bày tỏ sự trân trọng dành cho thế hệ trẻ. Cô tâm sự với chúng tôi: “Các bạn rất giỏi và đầy năng lượng. Tôi không dám khuyên điều gì, thậm chí còn học hỏi ngược lại từ các bạn. Chỉ mong các bạn hòa nhập nhưng đừng hòa tan, hãy giữ bản sắc của mình”.

Khi được hỏi về bí quyết giữ gìn tổ ấm với người chồng kín tiếng cũng là mối tình đầu của mình, Thùy Trang cho rằng đó là sự may mắn của mỗi người. Cô không đưa ra lời khuyên cụ thể cho các cặp đôi trẻ, nhưng tin rằng điều quan trọng nhất trong hôn nhân là mang đến niềm vui cho nhau mỗi ngày.

Ca sĩ ‘Mưa bụi’ có hôn nhân viên mãn ở tuổi, nói về ý định nghỉ hưu - Ảnh 2.

Thùy Trang ngồi ghế nóng Người kể chuyện tình, dự kiến lên sóng ngày 27.11 trên THVL

Ảnh: NSX

Dù được khán giả nhận xét là có cuộc sống viên mãn, Thùy Trang lại rất khiêm tốn: “Đời sống vợ chồng rất mong manh, không thể nói trước điều gì. Tôi chỉ cố gắng sống tốt mỗi ngày”. Khi được hỏi về ý định nghỉ hưu, nữ ca sĩ khẳng định điều đó chưa bao giờ nằm trong suy nghĩ của mình. “Nếu còn sức khỏe, tôi vẫn sẽ hát đến hơi thở cuối cùng. Sân khấu và khán giả là nguồn sống của tôi”, giọng ca Bông vạn thọ khẳng định.

Ngoài ca hát, Thùy Trang còn tích cực tham gia các chương trình, cuộc thi trong vai trò ban giám khảo. Mới đây, cô gây chú ý khi góp mặt trên hàng ghế nóng của Người kể chuyện tình. Với giọng ca Bông vạn thọ, đây là chương trình cô dành nhiều tình cảm vì: “Các thí sinh đều chọn những ca khúc hay và khi ngồi làm giám khảo, được chứng kiến sự thăng hoa của các em, tôi cảm thấy vui và tự hào vô cùng”.

Đánh giá về thí sinh mùa giải năm nay, cô cho rằng các thí sinh ngày càng tiến bộ, tự tin và sở hữu chất giọng đẹp. Với cô, tiêu chí quan trọng nhất khi chấm điểm chính là cảm xúc và sự chỉn chu trong từng phần trình diễn. “Tôi muốn thấy sự tự tin, một bản phối hay và quan trọng nhất là thí sinh phải đặt trọn cảm xúc vào bài hát. Đó là điều làm nên một ca sĩ thật sự”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Theo Thùy Trang, để gây ấn tượng với giám khảo và khán giả, thí sinh cần biết chọn bài phù hợp chất giọng, tập luyện nghiêm túc và hát bằng tất cả tâm huyết của mình.

