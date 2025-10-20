Trấn Thành giật mình khi bị bản sao Hari Won gọi là 'chồng'

Trailer chương trình AI là ai? vừa được hé lộ thu hút sự chú ý khi giới thiệu loạt “phiên bản song trùng” của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Các “bản sao” thể hiện nhiều hành vi và phản ứng khó lường, tạo nên bầu không khí hồi hộp cho cả khách mời lẫn host Trấn Thành và khán giả. Đáng nói, phía sau mỗi “song trùng” chính là một nhân vật có thật, được che giấu để tạo nên một bản sao ảo sống động.

Mở đầu trailer, Trấn Thành xuất hiện cùng loạt câu hỏi mang tính thách thức: “AI ngày càng thông minh hơn, bao lâu nữa bạn sẽ bị thay thế? Nếu gương mặt, giọng nói hay bí mật của bạn bị AI sao chép, bạn sẽ làm gì?”. Ngay lập tức, khán giả được cuốn vào chuỗi tình huống kịch tính khi các nghệ sĩ buộc phải đối diện với phiên bản công nghệ của chính mình.

Trấn Thành bất ngờ khi chạm mặt "bản sao" Hari Won Ảnh: NSX

Ngay sau phần mở đầu là khoảnh khắc Văn Mai Hương “đứng hình” khi bản sao AI không chỉ sở hữu ngoại hình và giọng hát giống hệt, mà còn dám thách thức chính chủ song ca. Trong khi đó, Mỹ Linh lại điềm tĩnh đối mặt với phiên bản không chỉ nắm rõ từng kỷ niệm tuổi thơ mà còn khéo léo “thao túng tâm lý” bằng loạt câu hỏi đầy ẩn ý.

Nếu Mỹ Linh và Văn Mai Hương mang đến bầu không khí căng thẳng trong màn “đấu trí” cùng song trùng, khán giả lại được phen bật cười với loạt tình huống đến từ Hari Won và nhóm bạn nghệ sĩ khi bản sao AI bất ngờ “bóc trần” loạt bí mật. Cụ thể, bản sao của giọng ca Hương đêm bay xa dõng dạc tuyên bố: "Bé Sam có bao nhiêu căn nhà, bao nhiêu cái sổ đỏ là chị biết hết". Bên cạnh đó, phiên bản ảo của Hari Won còn gọi Trấn Thành là "chồng" khiến nam diễn viên giật mình. Những tình tiết này được hé lộ làm người xem tò mò.

Mỹ Linh bị bản sao tiết lộ bí mật tuổi thơ trên sóng truyền hình Ảnh: NSX

Trấn Thành hào hứng với format 'AI là ai?'

AI là ai? là phiên bản Việt hóa từ format 2FACES - gameshow đang gây sốt tại Thái Lan khi đặt người nổi tiếng vào tình huống đấu trí với chính bản sao công nghệ của mình. Tại Việt Nam, chương trình quy tụ sự tham gia của 70 nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ khác nhau. Sự sáng tạo và mới lạ còn đến từ loạt chiêu trò, tài năng mà các “song trùng” sử dụng để thách thức bản gốc ngay tại trường quay.

Không chỉ là cuộc chơi về kỹ thuật, chương trình còn hướng đến một góc nhìn mới về mối quan hệ giữa cảm xúc con người và công nghệ. “Đây là format hoàn toàn mới mà tôi lần đầu được biết và tham gia. Điều khiến tôi hứng thú là yếu tố tâm lý, bởi đây là một chương trình dùng công nghệ để đấu trí với con người. Tôi thích những chương trình như vậy, vì dù AI có thông minh đến đâu, tôi tin rằng nó vẫn không thể sao chép hay thay thế được tâm hồn của con người”, Trấn Thành chia sẻ.