Uyển Ân: Yêu ai tôi cũng tìm hiểu trước rồi mới ra mắt anh Trấn Thành

Diễn viên Uyển Ân gây chú ý khi vào vai Hải Âu trong Chị ngã em nâng của đạo diễn Vũ Thành Vinh. Đây là nhân vật từng trải qua nhiều biến cố nhưng luôn đối diện bằng thái độ tích cực nhất. Sự xuất hiện của cô cũng tạo ra nhiều tình tiết cho mối quan hệ của hai chị em Thương (Lê Khánh) và Lực (Thuận Nguyễn) trong phim.

Uyển Ân được khen ngợi ngày càng thăng hạng về nhan sắc khi vào showbiz Ảnh: FBNV

Uyển Ân chia sẻ vai Hải Âu có nhiều điểm tương đồng với mình. Cả hai đều ở độ tuổi khá trẻ, đang trong hành trình trải nghiệm với nhiều vấp ngã, tự rút ra những bài học cho bản thân. Tuy nhiên, sao nữ 9X cho rằng nhân vật Hải Âu “hơi quậy” so với mình ngoài đời.

Với dự án này, Uyển Ân đóng cặp cùng Thuận Nguyễn, tạo nên những tương tác tình cảm trên màn ảnh rộng. Em gái Trấn Thành dành lời có cánh cho đồng nghiệp vì dễ gần, tạo sự kết nối khi nhập vai. Về cảnh nóng, sao nữ thừa nhận bên ngoài cô "mạnh miệng” nhưng khi bước vào buổi quay hình, bản thân không tránh khỏi lo lắng. Uyển Ân tiết lộ trong quá trình thực hiện, Thuận Nguyễn đã chủ động với phân đoạn này, còn mình chỉ biết nương theo bạn diễn. “Chừng khoảng 2 lần quay là chúng tôi đã hoàn thành”, cô kể.

Uyển Ân dành những lời có cánh cho Thuận Nguyễn khi hợp tác chung trong 'Chị ngã em nâng' Ảnh: FBNV

Trước đó, Uyển Ân từng góp mặt trong Nhà bà Nữ, Mai, Cái giá của hạnh phúc… Tuy nhiên, những vai diễn này chủ yếu được đặt trong mối quan hệ với các thành viên trong gia đình. Khi được ngỏ lời mời tham gia vai Hải Âu, sao nữ 9X quyết định thử sức vì muốn hóa thân thành nhân vật với những trải nghiệm trong tình yêu trai gái. “Hải Âu đến với tôi một cách tình cờ, mang lại sự tươi mới cho sự nghiệp của mình”, nữ diễn viên bày tỏ.

Theo Uyển Ân, mỗi bộ phim đều có số phận riêng. Cô cho rằng tác phẩm có thành công hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, mà diễn viên chỉ là một phần nhỏ. Do đó, cô chọn cố gắng làm tốt nhất có thể với Chị ngã em nâng. “Tất nhiên khi làm diễn viên, ai cũng hy vọng phim mình đóng có thể đạt trăm tỉ. Nhưng tôi cũng không quá áp lực vì điều này. Bởi khi nhận lời tham gia một dự án là vì tôi thích nhân vật đó”, cô bộc bạch.

Uyển Ân và đoàn phim Chị ngã em nâng trong buổi giao lưu với khán giả Ảnh: FBNV

Uyển Ân phía sau danh xưng 'em gái Trấn Thành'

Khi đóng phim này, Uyển Ân không chia sẻ nhiều với anh trai Trấn Thành. Thay vào đó, sao nữ muốn có những trải nghiệm riêng cho bản thân. “Khi có những gì khúc mắc về mặt chuyên môn, tôi mới xin ý kiến anh Thành. Còn con đường mình phải đi mới có được những đúc kết kinh nghiệm cho chính bản thân”, cô quan điểm.

Nữ diễn viên tâm sự không áp lực việc thoát khỏi danh xưng "em gái Trấn Thành". Đây cũng là nguồn động lực để cô cố gắng hơn trong sự nghiệp diễn xuất. “Làm việc với anh Thành, tôi vừa là một cộng sự, nhưng cũng là người em nữa nên được anh ấy dạy rất kỹ. Tôi như trải qua một kỳ sát hạch để có thể làm việc với các đoàn phim khác chuyên nghiệp hơn. Tôi cũng ấn tượng với anh Vũ Thành Vinh khi được tạo điều kiện thoải mái, luôn lắng nghe ý kiến của diễn viên”, cô bày tỏ.

Uyển Ân nói thêm Hải Âu trong tình yêu bạo dạn, khá chủ động, khác hoàn toàn với cô ngoài đời. Nữ diễn viên thừa nhận bản thân rụt rè nhưng luôn tỉnh táo trong tình yêu. "Anh Thành vừa dễ tính nhưng cũng khó tính. Nhưng khi bước vào một mối quan hệ, tôi phải cân đo đong đếm, phải quen một quãng thời gian để kiểm tra trước rồi mới giới thiệu, ra mắt với anh ấy. Anh ấy không cấm tôi quen ai, nhưng nhắc nhở tôi phải cân nhắc nhiều điều. Tôi rất tỉnh táo, khi thấy một chàng trai có sự không tinh tế, không chín chắn là tôi quay xe liền", cô kể.