Trấn Thành 'nổi quạu' khi bị bản sao Tiểu Vy tỏ thái độ trên truyền hình

Tập 6 AI là ai? lên sóng với sự dẫn dắt của MC Trấn Thành. Chương trình tuần này quy tụ dàn khách mời gồm diễn viên Đinh Ngọc Diệp, diễn viên Quốc Huy, diễn viên Quốc Anh, Hoa hậu Kỳ Duyên, Hoa hậu Tiểu Vy.

Trong chương trình, sự xuất hiện của phiên bản song trùng của Hoa hậu Tiểu Vy khiến dàn khách mời thích thú. Ngay khi xuất hiện, bản sao có dịp khoe giọng hát khiến Kỳ Duyên đánh giá “hát hay hơn bản gốc”. Chưa kể, phiên bản AI còn thể hiện loạt biểu cảm như liếc mắt, phán xét mọi người, cho thấy sự am hiểu khi chia sẻ về quê quán, năm sinh, sở thích ăn uống của Hoa hậu Việt Nam 2018.

Trấn Thành phản ứng với bản sao Hoa hậu Tiểu Vy trong AI là ai? ẢNH: NSX

Bên cạnh việc “kèn cựa” với bản gốc, phiên bản AI của Tiểu Vy còn mô phỏng chính xác cá tính bướng bỉnh của nàng hậu, khiến những người bạn thân thiết của nàng hậu phải thừa nhận sự giống nhau đáng kinh ngạc. Trong một tình huống, khi được Kỳ Duyên hỏi về người yêu cũ, bản sao Tiểu Vy không trả lời và cho rằng “chị hỏi nhiều về đời tư em rồi”. Hay khi diễn viên Quốc Huy bị rối trong việc xác định người đứng sau, song trùng liền gọi anh là “thám tử dỏm”.

Không chỉ dừng lại ở đó, khi bị hỏi về bạn diễn Quốc Anh, bản sao Tiểu Vy thẳng thừng nhận xét anh chàng không đủ hấp dẫn. Kể cả khi được yêu cầu diễn lại một phân đoạn tranh cãi nảy lửa trong phim Bộ tứ báo thủ, nhân vật này cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khiến mọi người hoang mang. Thậm chí, bản sao còn công khai đuổi Tiểu Vy khỏi chương trình vì cho rằng: “Cô đi về được rồi, ở đây có một mình tôi là đủ rồi”.

Được Trấn Thành hỏi về “gu” bạn trai, bản sao Tiểu Vy tỏ thái độ: “Mắc gì tiết lộ ở đây”. Dù nam MC “năn nỉ” cho xin chút dữ liệu về bản thân, phiên bản song trùng đanh đá đáp trả “không” khiến chồng Hari Won nhận định đây là cô gái “thấy ghét, đành hanh”. Không dừng lại ở đó, song trùng còn “tung chiêu” khi nắm giữ nhiều vật quý giá của Tiểu Vy, từ tấm sash Hoa hậu Việt Nam 2018 đến áo thun và dép đi trong nhà khiến bản gốc không khỏi hoang mang.

Tiểu Vy bất ngờ khi bị bản sao khui loạt bí mật riêng tư ẢNH: NSX

Với những dữ kiện trên, dàn khách mời bắt đầu khoanh vùng những người thân thiết cạnh Tiểu Vy. Nếu hai nàng hậu phân vân giữa các người đẹp như Á hậu Tường San, Á hậu Thúy An hay Hoa hậu Thanh Thủy, thì Đinh Ngọc Diệp và Quốc Huy nghiêng về phương án diễn viên và chọn Sam làm đáp án.

Bản sao Tiểu Vy là ai?

Sau tất cả những dự đoán, cánh cửa mở ra và hé lộ song trùng lần này chính là Hoa hậu Thanh Thủy, khiến dàn khách mời bất ngờ. Tiểu Vy chia sẻ trước đó, vì đàn em tiết lộ đang rất bận rộn nên cô không nghi ngờ gì.

Trên sân khấu, Thanh Thủy tiết lộ nhờ thường xuyên làm việc chung với Tiểu Vy nên cô dễ dàng tiếp cận các món đồ cá nhân của đàn chị và mất một tuần để thu thập những thông tin cần thiết. Nàng hậu cũng tiết lộ kỷ niệm kết thân của cả hai, thú nhận rằng ban đầu cảm thấy Tiểu Vy “đẹp mà chảnh”. Về sau khi biết là đồng hương, cô ngỏ ý mời đàn chị đi xem concert và thân thiết từ đó.

Trước khi kết màn, Thanh Thủy nhận lời khen từ các khách mời về khả năng diễn xuất. Đinh Ngọc Diệp và Quốc Huy đều tỏ ra ấn tượng với phần trình diễn của nàng hậu, trong khi Trấn Thành yêu cầu cô diễn lại phân đoạn cùng Quốc Anh. Thanh Thủy vẫn diễn rất nhập tâm, được Trấn Thành ngỏ ý đi casting nếu có dịp.