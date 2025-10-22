Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí

Nghệ sĩ Quốc Anh, Quang Tèo xuất hiện trong phim mới của đạo diễn Mai Long

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
22/10/2025 08:58 GMT+7

Ngày 21.10, đạo diễn Mai Long tổ chức họp báo ra mắt phim 'Buông'. Phim có sự góp mặt của dàn nghệ sĩ tên tuổi như: NSND Quốc Anh, NSƯT Tiến Quang (Quang Tèo), NSND Thu Quế, NSND Tiến Đạt, NSND Hoài Thu, NSND Quốc Trị, NSƯT Đới Quân, nghệ sĩ Kim Xuyến...

Buông kể câu chuyện đầy nhân văn về cuộc đời Tình (diễn viên Thanh Huyền) - một phụ nữ đơn thân rời quê lên thành phố làm nghề massage để nuôi con nhỏ đang sống cùng ông ngoại (NSƯT Tiến Quang trong vai ông Hành). Sau những đổ vỡ trong hôn nhân với Hưng (Phùng Đức Hiếu), Tình cố gắng làm lại cuộc đời, nhưng số phận lại đẩy cô vào những bi kịch và cạm bẫy mới, nơi lòng tốt và dối trá luôn song hành.

Nghệ sĩ Quốc Anh, Quang Tèo xuất hiện trong phim mới của đạo diễn Mai Long- Ảnh 1.

Dàn nghệ sĩ tên tuổi có mặt trong buổi họp báo ra mắt phim

ẢNH: BTC

Đạo diễn Mai Long cho biết, Buông là tác phẩm tâm lý xã hội sâu sắc, đánh dấu sự trở lại của dòng phim nhân văn Việt trong bối cảnh hiện đại. Phim mang đến hơi thở mới, kết nối giữa chiều sâu nghệ thuật và góc nhìn nhân sinh của đời sống đương đại.

"Buông không đơn thuần là câu chuyện về một người phụ nữ, mà còn là tấm gương phản chiếu đời sống - nơi con người buộc học cách buông bỏ nỗi đau để giữ lại lòng nhân ái", đạo diễn Mai Long khẳng định.

Đạo diễn Mai Long cho hay, ê kíp gặp nhiều khó khăn trong quá trình sản xuất phim. Bối cảnh chính yêu cầu là ngôi nhà ven sông, nhưng sau nhiều nỗ lực tìm kiếm không thành, đoàn phim buộc phải dựng một căn nhà tre vách nứa, kết hợp với điếm làng để tạo nên không gian phù hợp. Tuy nhiên, việc thi công lại diễn ra đúng vào thời điểm mưa bão, khiến việc dựng cảnh gặp nhiều trở ngại.

Bên cạnh đó, do ngôi nhà được dựng gần bến phà, tiếng ồn từ phương tiện qua lại và tiếng máy nổ của phà thường xuyên làm gián đoạn việc ghi hình. Để đảm bảo chất lượng âm thanh và hình ảnh, đoàn phim phải nhiều lần ngừng quay, chờ phà rời bến và người dân qua sông xong mới có thể tiếp tục. Những trở ngại này khiến lịch quay bị kéo dài, vượt xa so với tiến độ ban đầu.

Tại họp báo, NSƯT Tiến Quang (Quang Tèo) chia sẻ, Buông là bộ phim khác biệt so với các thể loại anh từng tham gia. Tác phẩm khéo léo đan xen giữa yếu tố hài hước và bi kịch, tạo nên chiều sâu cảm xúc và để lại nhiều dư vị cho khán giả.

"Điều khó nhất với người diễn viên là phải thực sự sống cùng nhân vật, cảm nhận nỗi đau của họ như chính mình, mới có thể chạm tới trái tim và lấy được nước mắt của khán giả", NSƯT Tiến Quang thổ lộ.

