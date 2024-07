'Ông hoàng kinh dị' Stephen King trở lại với tác phẩm tâm lý nặng đô

Stephen King sinh năm 1947, là nhà văn người Mỹ chuyên sáng tác thể loại kinh dị hoặc giả tưởng. Với những câu chuyện kinh dị và lối viết đa dạng, King có đóng góp lớn giúp giới phê bình chấp nhận thể loại nói trên là một trong những dòng chính của nền văn học thế kỷ 20. Cuối năm 2006, tổng số sách của ông đã bán được khoảng 350 triệu cuốn trên toàn cầu.

Nhiều tác phẩm của ông đã được chuyển thể thành phim, như Carrie (1976), The Shining (1980), Misery (1990), The Shawshank Redemption (1994), The Green Mile (1999)...

Ông đã đoạt nhiều giải thưởng văn học, kể cả giải Hugo cho tác phẩm Danse Macabre (1980) và Giải thưởng Tưởng niệm O. Henry cho truyện ngắn The Man in the Black Suit (1994).