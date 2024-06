Sự thật về 'hiện tượng siêu nhiên' đất bốc khói ở Gia Lai

Ngày 22.6, theo thông tin từ Công an xã Bar Măih, thời gian gần đây, tại khu vực cánh đồng Khơm, thuộc làng Phăm Kleo Ngol, xã Bar Măih (giáp với xã Bờ Ngoong, H.Chư Sê) có hiện tượng đất bốc khói.

Một số người dân hiếu kỳ và một số YouTuber đã đến quay clip về hiện tượng này rồi đưa lên mạng. Sau đó, đã có một số bình luận gây hoang mang, lo lắng cho người dân, làm mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Đất bốc khói do than bùn kết hợp với việc đốt cỏ, đốt rơm rạ Công an xã Bar Măih cung cấp

Qua tìm hiểu, xác minh của Công an xã Bar Măih, khu vực cánh đồng Khơm là khu vực trồng lúa nước trời, tức chỉ trồng lúa sau khi có nước mưa và chỉ trồng một vụ/năm. Thời điểm xảy ra hiện tượng đất bốc khói là do thời tiết hanh khô, ruộng đồng nứt nẻ kết hợp với việc bà con nhân dân đốt cỏ, đốt rơm rạ, chuẩn bị làm đất cho mùa mưa sắp tới nên đã xảy ra hiện tượng cháy, bốc khói âm ỉ.

Được biết, các khu vực trũng, ngập nước ở các tỉnh Tây nguyên nói chung và xã Bar Măih nói riêng theo phong tầng, phong hóa của thời gian, trong lớp đất sản xuất thường có than bùn. Đây là loại tạp chất có chứa nhiều chất phốt pho (phosphor), khai thác để chế biến phốt phát (phosphat) làm phân bón. Phốt pho là chất dễ gây cháy, kết hợp với thời tiết hanh khô và đốt cỏ dọn đồng của người dân đã dẫn đến việc "bốc hơi, cháy âm ỉ".

"Đây không phải là hiện tượng siêu nhiên, thần bí gì mà là hiện tượng rất bình thường như chúng ta nhóm than. Không phải là "Ngày tận thế" như các YouTuber đồn thổi để câu view, câu like", Công an xã Bar Măih khẳng định.

Bên cạnh đó, chính quyền xã Bar Măih cũng đã khẩn trương tuyên truyền, đề nghị người dân cảnh giác trước những lời bịa đặt của kẻ xấu về hiện tượng đất bốc khói, không để ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn.