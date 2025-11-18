Uyển Ân, Minh Hằng mặc gợi cảm đến mừng Văn Mai Hương đón tin vui

Ngày 17.11, ca sĩ Văn Mai Hương chính thức trình làng Vườn hồng - sản phẩm tiếp theo nằm trong album phòng thu Giai nhân, được cô ấp ủ ra mắt trong thời gian tới.

Vườn hồng thuộc thể loại afrobeat được Hứa Kim Tuyền cùng Dlight chấp bút từ chiêm nghiệm tình yêu của chính Văn Mai Hương khi cô chủ động đón nhận những rung động nhưng vẫn giữ nhịp yêu khéo léo. Màu sắc âm nhạc trong dự án này mang cả hơi thở hiện đại, mở rộng thêm không gian cảm xúc với sự kết hợp lần đầu tiên của Văn Mai Hương cùng Hà Trần và Chi Pu.

Văn Mai Hương gợi cảm tại sự kiện. Nữ ca sĩ được nhận xét ngày càng nhuận sắc sau hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật Ảnh: NVCC

Văn Mai Hương chia sẻ khi hợp tác lâu năm với Hứa Kim Tuyền, cô có sự thấu hiểu, ăn ý. Giọng ca Nếu như anh đến bộc bạch thêm: “Chúng tôi cùng nhau trưởng thành cả về nội tâm con người lẫn âm nhạc nên còn đồng hành với nhau. Khi nào chúng tôi tìm thấy bất lợi thì lúc đấy Tuyền sẽ đẩy tôi sang cho người khác. Tôi hy vọng rằng hành trình này sẽ không có sự bất lợi”.

Bên cạnh âm nhạc mới mẻ, Văn Mai Hương còn đầu tư thực hiện MV với sự đồng hành của đạo diễn Nguyễn Hải Nguyên. Hình tượng hoa xuất hiện xuyên suốt như cách ẩn dụ: "Mỗi phụ nữ đều là một đóa hoa với vẻ đẹp và hương sắc độc bản". Ngoài ra, Văn Mai Hương và Chi Pu còn khiến cho khán giả thích thú với sự tươi mới cùng màn belly dance cực "cháy" tạo thêm điểm nhấn trong lần đầu hợp tác.

Năm 2025 đánh dấu một năm có nhiều hoạt động nổi bật của Văn Mai Hương ở cả trong nước và quốc tế. Cuối tháng 5.2025, cô vinh dự được là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất tham gia biểu diễn tại chuỗi sự kiện quan trọng của Diễn đàn kinh tế ASEAN - GCC - Trung Quốc. Tháng 9.2025, giọng ca 9X là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên và duy nhất được nhà mốt đình đám Burberry mời tham dự runway show tại Tuần lễ thời trang London.

Dàn sao khoe sắc trong sự kiện của Văn Mai Hương

Sau khi giảm cân, Uyển Ân ghi điểm bởi vẻ ngoài rạng rỡ, nữ tính. Tại sự kiện, diễn viên Chị ngã em nâng diện váy cúp ngực, khoe đường cong quyến rũ Ảnh: NVCC

"Mẹ một con" Minh Hằng cũng không hề kém cạnh với thiết kế tông trắng tôn nhan sắc trẻ trung. Cô còn cất công chuẩn bị một bó hoa lớn đến chúc mừng đàn em. Gần đây, Minh Hằng cũng đánh dấu màn tái xuất âm nhạc sau quãng thời gian tập trung cho gia đình Ảnh: NVCC

LyLy cũng diện cây trắng trong lần xuất hiện này. Văn Mai Hương cảm kích khi được nhiều đồng nghiệp ủng hộ trong ngày ra mắt sản phẩm mới Ảnh: NVCC

Ngọc Phước, Quỳnh Anh Shyn chọn thiết kế gợi cảm khi đến chúc mừng sản phẩm mới của Văn Mai Hương. Họ là những người bạn sẵn sàng ủng hộ nhau trong các dự án Ảnh: NVCC

Đồng Ánh Quỳnh khoe vòng eo thon gọn tại sự kiện. Trước đó, Văn Mai Hương và người đẹp 9X từng có dịp làm việc chung trong một dự án âm nhạc. Ngoài diễn xuất, Đồng Ánh Quỳnh còn trải nghiệm trong lĩnh vực ca hát khi tham gia Chị đẹp đạp gió Ảnh: NVCC