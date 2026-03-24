Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Vụ 19 người nghi ngộ độc bánh mì ở Quảng Ngãi: Tạm dừng cơ sở kinh doanh

Hải Phong
Hải Phong
24/03/2026 13:45 GMT+7

Sau khi ăn bánh mì, 19 người ở Quảng Ngãi phải nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy. Cơ quan chức năng tạm dừng cơ sở để điều tra nguyên nhân.

Trưa 24.3, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tính đến 10 giờ cùng ngày, tổng số bệnh nhân đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn liên quan đến vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì là 19 trường hợp. Hiện các bệnh nhân đang được y bác sĩ tích cực điều trị, sức khỏe đã ổn định.

Nhân viên điều dưỡng chăm sóc bệnh nhân nghi bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì

Theo báo cáo của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi, trong 2 ngày 22 và 23.3, các bệnh viện gồm Bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Hưng, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi và Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân với các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm.

Qua khai thác thông tin ban đầu, các bệnh nhân cho biết đã mua và sử dụng bánh mì ổ có nhân tại một điểm kinh doanh do bà T.T.K.A (ở xã Tịnh Khê, Quảng Ngãi) làm chủ. Thời gian sử dụng bánh mì được xác định trong khoảng từ 7 giờ ngày 21.3 đến 8 giờ ngày 22.3.

Trường hợp đầu tiên xuất hiện triệu chứng vào khoảng 15 giờ ngày 21.3, với biểu hiện đau bụng, tiêu chảy nhiều lần, buồn nôn, nôn và sốt. Sau đó, nhiều người khác cũng lần lượt xuất hiện các triệu chứng tương tự, phải đến các cơ sở y tế cấp cứu và điều trị.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về các ca nghi ngộ độc thực phẩm, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, chính quyền địa phương xã Tịnh Khê, Trạm y tế xã Tịnh Khê cùng các bệnh viện liên quan nhanh chóng triển khai công tác điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc.

Đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành thu thập thông tin dịch tễ, lấy mẫu thực phẩm, đồng thời kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm tại cơ sở kinh doanh bánh mì do bà T.T.K.A làm chủ.

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhi có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì

Qua kiểm tra bước đầu, chủ cơ sở (bà T.T.K.A) cho hay hằng ngày bán bánh mì ổ có nhân tại một tủ nhỏ, hoạt động từ khoảng 6 giờ đến 9 giờ sáng. Nguồn bánh mì được chế biến tại khu vực bếp gia đình, sau đó vận chuyển đến điểm bán cách nhà khoảng 80 m.

Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở chưa xuất trình được các giấy tờ pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh thực phẩm, cũng như chưa chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ của nguyên liệu sử dụng để chế biến bánh mì.

Đoàn kiểm tra đã niêm phong toàn bộ số thực phẩm còn lại tại cơ sở để phục vụ công tác xét nghiệm, truy tìm nguyên nhân gây ngộ độc. Đồng thời, cơ quan chức năng yêu cầu cơ sở này tạm dừng hoạt động kinh doanh cho đến khi có kết luận chính thức.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, trong ngày 23.3, riêng Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp nhận 10 bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì. Các bệnh nhân đều có triệu chứng điển hình như đau bụng, buồn nôn, mệt mỏi và chóng mặt.

Ăn bánh mì, 10 người phải cấp cứu với triệu chứng nghi ngộ độc

10 người tại Quảng Ngãi phải nhập viện với các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì, cơ quan chức năng đang khẩn trương xác minh nguyên nhân.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận