Vụ 19 người nghi ngộ độc bánh mì ở Quảng Ngãi: Tạm dừng cơ sở kinh doanh

Trưa 24.3, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tính đến 10 giờ cùng ngày, tổng số bệnh nhân đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn liên quan đến vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì là 19 trường hợp. Hiện các bệnh nhân đang được y bác sĩ tích cực điều trị, sức khỏe đã ổn định.

Nhân viên điều dưỡng chăm sóc bệnh nhân nghi bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì ẢNH: H.P

Theo báo cáo của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi, trong 2 ngày 22 và 23.3, các bệnh viện gồm Bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Hưng, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi và Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân với các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm.

Qua khai thác thông tin ban đầu, các bệnh nhân cho biết đã mua và sử dụng bánh mì ổ có nhân tại một điểm kinh doanh do bà T.T.K.A (ở xã Tịnh Khê, Quảng Ngãi) làm chủ. Thời gian sử dụng bánh mì được xác định trong khoảng từ 7 giờ ngày 21.3 đến 8 giờ ngày 22.3.

Trường hợp đầu tiên xuất hiện triệu chứng vào khoảng 15 giờ ngày 21.3, với biểu hiện đau bụng, tiêu chảy nhiều lần, buồn nôn, nôn và sốt. Sau đó, nhiều người khác cũng lần lượt xuất hiện các triệu chứng tương tự, phải đến các cơ sở y tế cấp cứu và điều trị.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về các ca nghi ngộ độc thực phẩm, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, chính quyền địa phương xã Tịnh Khê, Trạm y tế xã Tịnh Khê cùng các bệnh viện liên quan nhanh chóng triển khai công tác điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc.

Đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành thu thập thông tin dịch tễ, lấy mẫu thực phẩm, đồng thời kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm tại cơ sở kinh doanh bánh mì do bà T.T.K.A làm chủ.

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhi có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì ẢNH: H.P

Qua kiểm tra bước đầu, chủ cơ sở (bà T.T.K.A) cho hay hằng ngày bán bánh mì ổ có nhân tại một tủ nhỏ, hoạt động từ khoảng 6 giờ đến 9 giờ sáng. Nguồn bánh mì được chế biến tại khu vực bếp gia đình, sau đó vận chuyển đến điểm bán cách nhà khoảng 80 m.

Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở chưa xuất trình được các giấy tờ pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh thực phẩm, cũng như chưa chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ của nguyên liệu sử dụng để chế biến bánh mì.

Đoàn kiểm tra đã niêm phong toàn bộ số thực phẩm còn lại tại cơ sở để phục vụ công tác xét nghiệm, truy tìm nguyên nhân gây ngộ độc. Đồng thời, cơ quan chức năng yêu cầu cơ sở này tạm dừng hoạt động kinh doanh cho đến khi có kết luận chính thức.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, trong ngày 23.3, riêng Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp nhận 10 bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì. Các bệnh nhân đều có triệu chứng điển hình như đau bụng, buồn nôn, mệt mỏi và chóng mặt.