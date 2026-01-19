Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cơ sở bánh mì gây ngộ độc ở Quảng Ngãi bị phạt hơn 213 triệu đồng

Hải Phong
Hải Phong
19/01/2026 08:31 GMT+7

UBND tỉnh Quảng Ngãi quyết định xử phạt hành chính chủ cơ sở bánh mì Hồng Vân với tổng số tiền hơn 213 triệu đồng do vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm khiến 203 người bị ngộ độc.

Ngày 19.1, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết ông Nguyễn Ngọc Sâm, Phó chủ tịch UBND tỉnh, vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Hồng (56 tuổi, ở P.Cẩm Thành, Quảng Ngãi; chủ cơ sở bánh mì Hồng Vân, số 280 Nguyễn Nghiêm, P.Cẩm Thành) do vi phạm nhiều quy định nghiêm trọng về an toàn thực phẩm, gây ngộ độc cho nhiều người.

Cơ sở bánh mì gây ngộ độc hàng loạt ở Quảng Ngãi: Phạt hơn 213 triệu đồng - Ảnh 1.

Một cơ sở bánh mì Hồng Vân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

ẢNH: HẢI PHONG

Theo quyết định xử phạt, ông Nguyễn Hồng đã thực hiện 7 hành vi vi phạm: không đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định; sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ; quy trình sản xuất thực phẩm không đảm bảo nguyên tắc một chiều; nơi sản xuất, chế biến, bảo quản thực phẩm không cách biệt với các nguồn ô nhiễm; sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; sản xuất sản phẩm thuộc diện tự công bố nhưng không thực hiện tự công bố theo quy định; sản xuất, kinh doanh thực phẩm gây ngộ độc, ảnh hưởng đến sức khỏe từ 5 người trở lên, chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, trong khoảng thời gian từ 15 giờ ngày 11.12 đến 8 giờ ngày 13.12.2025, nhiều người dân mua và sử dụng bánh mì có nhân tại các điểm kinh doanh bánh mì Hồng Vân ở P.Cẩm Thành và các địa bàn lân cận. 

Đến chiều 11.12.2025, một số người xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, sốt cao, đau đầu, sau đó số ca có biểu hiện tương tự gia tăng và phải nhập viện cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Hưng, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi cùng một số cơ sở y tế khác.

Cơ sở bánh mì gây ngộ độc hàng loạt ở Quảng Ngãi: Phạt hơn 213 triệu đồng - Ảnh 2.

Một người bị ngộ độc phải nhập viện sau khi ăn bánh mì mua tại cơ sở bánh mì Hồng Vân

ẢNH: H.P

Nhận tin báo, ngày 13.12.2025, UBND P.Cẩm Thành phối hợp với Chi cục An toàn thực phẩm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh, Công an tỉnh và Công an P.Cẩm Thành kiểm tra, làm việc với ông Nguyễn Hồng. CDC tỉnh đã lấy 17 mẫu thực phẩm tại các điểm kinh doanh và cơ sở sản xuất, cùng 8 mẫu bệnh phẩm, gửi Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm để xác định nguyên nhân.

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy thực phẩm bị nhiễm vi sinh vật, là nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc thực phẩm.

Căn cứ các báo cáo của Sở Y tế, kết quả kiểm nghiệm và hồ sơ liên quan, ngày 10.1.2026, UBND P.Cẩm Thành đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Hồng. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi quyết định xử phạt hành chính với tổng số tiền hơn 213 triệu đồng.

Chịu toàn bộ chi phí khám, điều trị cho nạn nhân bị ngộ độc thực phẩm

Ngoài hình thức phạt tiền, UBND tỉnh còn đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm của cơ sở bánh mì Hồng Vân trong thời hạn 4 tháng. 

Đồng thời, buộc chủ cơ sở đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định; thu hồi, tiêu hủy toàn bộ thực phẩm vi phạm, gồm 8,5 kg chả da, 5,5 kg chả bò, 36 kg chả bò pha heo, 31 kg chả heo, 5 kg chả heo pha bò, 90 kg xíu mại, 0,5 kg bơ và 4,56 kg ớt rim.

Cơ sở bánh mì gây ngộ độc hàng loạt ở Quảng Ngãi: Phạt hơn 213 triệu đồng - Ảnh 3.

Cơ quan chức năng kiểm tra cơ sở bánh mì Hồng Vân (số 280 Nguyễn Nghiêm, P.Cẩm Thành, Quảng Ngãi)

ẢNH: H.P

Ông Nguyễn Hồng còn phải chịu toàn bộ chi phí khám, điều trị và xử lý hậu quả đối với các nạn nhân bị ngộ độc thực phẩm, thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là 30 ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt.


Tin liên quan

Vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở Quảng Ngãi: Phát hiện nhiều vi phạm

Vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở Quảng Ngãi: Phát hiện nhiều vi phạm

Cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện nhiều vi phạm tại cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Vân ở P.Cẩm Thành (Quảng Ngãi), yêu cầu các quầy bánh mì Hồng Vân tạm ngừng hoạt động.

Khám phá thêm chủ đề

bánh mì ngộ độc Quảng Ngãi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận