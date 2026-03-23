Ăn bánh mì, 10 người phải cấp cứu với triệu chứng nghi ngộ độc

Hải Phong
23/03/2026 22:43 GMT+7

10 người tại Quảng Ngãi phải nhập viện với các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì, cơ quan chức năng đang khẩn trương xác minh nguyên nhân.

Tối 23.3, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Đình Tuyến, Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi, cho biết trong ngày bệnh viện đã tiếp nhận 10 trường hợp nhập viện với biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm do sau khi ăn bánh mì.

Bánh mì là món ăn ưa chuộng của người dân Quảng Ngãi

Theo ông Tuyến, từ sáng 23.3 đến tối cùng ngày, các bệnh nhân lần lượt được đưa vào cấp cứu trong tình trạng đau bụng, buồn nôn, mệt mỏi, chóng mặt. Qua khai thác ban đầu, những người này được cho là đã ăn bánh mì tại một cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trước khi xuất hiện triệu chứng bất thường.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ đã tiến hành thăm khám, theo dõi sát tình trạng sức khỏe và triển khai các biện pháp điều trị tích cực. Hiện các bệnh nhân đang được truyền dịch, xử lý triệu chứng nhằm ổn định thể trạng.

Lãnh đạo Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi cho biết thêm, trong ngày 24.3, đơn vị sẽ tiến hành các xét nghiệm cần thiết để xác định nguyên nhân cụ thể cũng như tác nhân nghi gây ngộ độc.

"Sau khi có kết quả chi tiết về từng ca bệnh và nguyên nhân gây ra tình trạng nghi ngộ độc thực phẩm, chúng tôi sẽ thông tin đến PV", ông Tuyến nói.

Trước đó, tháng 12.2025, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi xác định nguyên nhân trực tiếp khiến hơn 203 người bị ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì tại các điểm kinh doanh mang hiệu bánh mì Hồng Vân trên địa bàn tỉnh.

Tháng 1.2026, UBND tỉnh Quảng Ngãi quyết định xử phạt hành chính chủ cơ sở bánh mì Hồng Vân với tổng số tiền hơn 213 triệu đồng do vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Kết quả kiểm nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang xác định vi khuẩn Salmonella spp và Bacillus cereus có trong chả, bơ, ớt rim, rau ngò - là nguyên nhân khiến 203 người bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì Hồng Vân tại Quảng Ngãi.

