TP.HCM: Người nhập viện sau ăn bánh mì nghi ngộ độc thực phẩm tiếp tục tăng

Theo báo cáo của Sở Y tế TP.HCM, tính đến 13 giờ ngày 2.3, Sở Y tế ghi nhận thêm 5 trường hợp đến khám và điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn sau khi sử dụng thực phẩm tại tiệm bánh mì A.C trên đường Phan Văn Trị, phường Hạnh Thông, nghi ngộ độc thực phẩm.

Như vậy, từ ngày 27.2 đến nay đã có tổng cộng 22 trường hợp sau ăn bánh mì nghi ngộ độc thực phẩm.

Cụ thể, Bệnh viện Quân y 175 tiếp nhận 12 trường hợp; Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp nhận 8 trường hợp; Bệnh viện đa khoa Trung Mỹ Tây (Bệnh viện quận 12 cũ) tiếp nhận 1 trường hợp và Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức tiếp nhận 1 trường hợp. Các trường hợp trên đến bệnh viện sau ăn bánh mì với chẩn đoán nhiễm trùng - nhiễm độc ăn uống, viêm dạ dày do nhiễm trùng - nhiễm độc ăn uống, tiêu chảy nhiễm trùng, rối loạn điện giải…

Tiệm bánh mì - heo quay nơi nhiều người mua, sử dụng thực phẩm và sau đó phải nhập viên ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Sở Y tế TP.HCM đã chỉ đạo các bệnh viện rà soát công tác tiếp nhận điều trị người bệnh sau sử dụng thực phẩm tại địa chỉ trên. Đồng thời bảo đảm thu dung, phân loại và xử trí theo đúng phác đồ điều trị ngộ độc thực phẩm đã được Sở Y tế ban hành. Báo cáo nhanh cho Sở An toàn thực phẩm và Sở Y tế về tình hình tiếp nhận, số ca nặng, kết quả vi sinh và biến chứng (nếu có), để kịp thời điều phối và thống nhất phác đồ điều trị.

Công an phường Hạnh Thông phối hợp UBND phường và các đơn vị liên quan kiểm tra, lấy mẫu tại cơ sở kinh doanh bánh mì A.C để làm rõ nguyên nhân. Hiện cơ sở ngưng hoạt động để phục vụ công tác điều tra.

Công an phường Hạnh Thông cũng đã có báo cáo vụ việc đến Công an TP.HCM và các đơn vị liên quan.

Thời gian qua, trên địa bàn TP.HCM xảy ra nhiều vụ ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì. Sở Y tế TP.HCM nhận định, ngộ độc thực phẩm hiện đang là vấn đề sức khỏe cộng đồng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của cả người lớn và trẻ em. Dự kiến trong tuần này, Sở Y tế TP.HCM họp với các cơ quan liên quan kết luận ảnh hưởng sức khỏe đối với người ngộ độc thực phẩm.

Theo báo cáo của Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, trong năm 2025 (tính đến 15.12.2025), trên địa bàn thành phố xảy ra 8 vụ ngộ độc thực phẩm, làm 519 người mắc, tỷ lệ 3,71/100.000 dân, không có trường hợp tử vong. Trong 8 vụ ngộ độc, chỉ 2 vụ xác định được căn nguyên là vi khuẩn Salmonella, liên quan đến bánh mì và chà bông gà; 6 vụ còn lại chưa xác định được nguyên nhân.