Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM: Người nhập viện sau ăn bánh mì nghi ngộ độc thực phẩm tiếp tục tăng

Duy Tính - Trần Duy Khánh
02/03/2026 14:51 GMT+7

Dự kiến trong tuần này, Sở Y tế TP.HCM họp với các cơ quan liên quan để kết luận ảnh hưởng sức khỏe đối với người ngộ độc thực phẩm.

Theo báo cáo của Sở Y tế TP.HCM, tính đến 13 giờ ngày 2.3, Sở Y tế ghi nhận thêm 5 trường hợp đến khám và điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn sau khi sử dụng thực phẩm tại tiệm bánh mì A.C trên đường Phan Văn Trị, phường Hạnh Thông, nghi ngộ độc thực phẩm.

Như vậy, từ ngày 27.2 đến nay đã có tổng cộng 22 trường hợp sau ăn bánh mì nghi ngộ độc thực phẩm.

Cụ thể, Bệnh viện Quân y 175 tiếp nhận 12 trường hợp; Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp nhận 8 trường hợp; Bệnh viện đa khoa Trung Mỹ Tây (Bệnh viện quận 12 cũ) tiếp nhận 1 trường hợp và Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức tiếp nhận 1 trường hợp. Các trường hợp trên đến bệnh viện sau ăn bánh mì với chẩn đoán nhiễm trùng - nhiễm độc ăn uống, viêm dạ dày do nhiễm trùng - nhiễm độc ăn uống, tiêu chảy nhiễm trùng, rối loạn điện giải…

- Ảnh 1.

Tiệm bánh mì - heo quay nơi nhiều người mua, sử dụng thực phẩm và sau đó phải nhập viên

ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Sở Y tế TP.HCM đã chỉ đạo các bệnh viện rà soát công tác tiếp nhận điều trị người bệnh sau sử dụng thực phẩm tại địa chỉ trên. Đồng thời bảo đảm thu dung, phân loại và xử trí theo đúng phác đồ điều trị ngộ độc thực phẩm đã được Sở Y tế ban hành. Báo cáo nhanh cho Sở An toàn thực phẩm và Sở Y tế về tình hình tiếp nhận, số ca nặng, kết quả vi sinh và biến chứng (nếu có), để kịp thời điều phối và thống nhất phác đồ điều trị.

Công an phường Hạnh Thông phối hợp UBND phường và các đơn vị liên quan kiểm tra, lấy mẫu tại cơ sở kinh doanh bánh mì A.C để làm rõ nguyên nhân. Hiện cơ sở ngưng hoạt động để phục vụ công tác điều tra. 

Công an phường Hạnh Thông cũng đã có báo cáo vụ việc đến Công an TP.HCM và các đơn vị liên quan.

Thời gian qua, trên địa bàn TP.HCM xảy ra nhiều vụ ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì. Sở Y tế TP.HCM nhận định, ngộ độc thực phẩm hiện đang là vấn đề sức khỏe cộng đồng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của cả người lớn và trẻ em. Dự kiến trong tuần này, Sở Y tế TP.HCM họp với các cơ quan liên quan kết luận ảnh hưởng sức khỏe đối với người ngộ độc thực phẩm.

Theo báo cáo của Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, trong năm 2025 (tính đến 15.12.2025), trên địa bàn thành phố xảy ra 8 vụ ngộ độc thực phẩm, làm 519 người mắc, tỷ lệ 3,71/100.000 dân, không có trường hợp tử vong. Trong 8 vụ ngộ độc, chỉ 2 vụ xác định được căn nguyên là vi khuẩn Salmonella, liên quan đến bánh mì và chà bông gà; 6 vụ còn lại chưa xác định được nguyên nhân.

Tin liên quan

TP.HCM: Nhiều người nhập viện sau ăn bánh mì, nghi ngộ độc thực phẩm

TP.HCM: Nhiều người nhập viện sau ăn bánh mì, nghi ngộ độc thực phẩm

Thời gian gần đây, trên địa bàn TP.HCM liên tục xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của cả người lớn và trẻ em.

Khám phá thêm chủ đề

ngộ độc thực phẩm ngộ độc bánh mì Sở An toàn thực phẩm TP.HCM NHẬP VIỆN Sở Y tế Tp.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận