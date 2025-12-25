Sở Y tế TP.HCM chấn chỉnh công tác thực hành

Theo báo cáo của BV Y học cổ truyền TP.HCM, hai bác sĩ được nêu trong bài báo là T.T.Đ (40 tuổi) và T.V.Q (55 tuổi) đều đã tốt nghiệp bác sĩ y học cổ truyền. Hiện hai người là lao động của BV và đang có giấy phép hành nghề với chức danh y sĩ y học cổ truyền. BV đã ký hợp đồng thực hành 12 tháng để hai người này tham gia chương trình thực hành theo quy định, nhằm đáp ứng điều kiện xin cấp giấy phép hành nghề với chức danh bác sĩ y học cổ truyền.

Khu xoa bóp bấm huyệt - phục hồi sức khỏe của BV Y học cổ truyền TP.HCM ẢNH: NGUYỄN TRÚC

Qua rà soát, BV ghi nhận trong một số thời điểm, việc bố trí người thực hành tham gia hỗ trợ hoạt động chuyên môn chưa hoàn toàn phù hợp với lịch phân công thực hành đã được phê duyệt. BV đã tổ chức kiểm điểm, nhận rõ thiếu sót và cam kết không công nhận các khoảng thời gian thực hành không đúng quy định; đồng thời bố trí bổ sung đầy đủ thời gian thực hành theo đúng kế hoạch, nội dung và thời lượng.

Theo Sở Y tế TP.HCM, pháp luật hiện hành không cấm người đang là người lao động tại cơ sở khám chữa bệnh tham gia chương trình thực hành để xin cấp giấy phép hành nghề phù hợp với văn bằng chuyên môn. Tuy nhiên, việc tổ chức thực hành phải được quản lý chặt chẽ, minh bạch, đúng quy định; tuyệt đối không hợp thức hóa hồ sơ, không kê khai chồng chéo thời gian thực hành. Sở Y tế yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy trình tổ chức thực hành, tăng cường giám sát và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sai phạm trong công tác quản lý hành nghề.

Trước đó, Báo Thanh Niên có bài viết phản ánh bác sĩ T.T.Đ và T.V.Q là học viên thực hành lấy giấy phép hành nghề nhưng lại không đi thực hành khoa lâm sàng theo lịch phân công. Thay vào đó, họ có mặt ở khu dịch vụ xoa bóp bấm huyệt có thu phí tại lầu 3 BV trong giờ hành chính.

Sau khi phản ánh, lãnh đạo BV Y học cổ truyền TP.HCM thừa nhận, Khoa Khám bệnh mặc dù biết rõ bác sĩ Q. và bác sĩ Đ. là học viên được phân công thực hành tại khoa khác vào buổi sáng, nhưng vẫn liên hệ yêu cầu hai người này lên làm việc khi có bệnh nhân. Còn Khoa Nội thần kinh và Khoa Tim mạch cấp cứu (nơi hai bác sĩ đang thực hành) chưa thực hiện tốt công tác quản lý, giám sát học viên, để học viên rời vị trí thực hành theo phân công nhưng không nắm bắt kịp thời. Bản thân hai bác sĩ đã tự nhận thức được sai phạm khi không chấp hành đúng lịch thực hành, tự ý di chuyển và thực hiện công việc theo yêu cầu của bệnh nhân, khoa khác mà không báo cáo và không được sự đồng ý của đơn vị quản lý…