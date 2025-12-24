Khuất tất thực hành lấy giấy phép hành nghề bác sĩ: Sở Y tế TP.HCM nói gì?

Ngày 24.12, Sở Y tế TP.HCM cho biết, sau phản ánh của Báo Thanh Niên liên quan đến hoạt động tổ chức thực hành để cấp giấy phép hành nghề bác sĩ tại Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM, Sở đã yêu cầu bệnh viện báo cáo, rà soát và làm rõ các nội dung liên quan.

Yêu cầu hoàn thiện quy trình tổ chức thực hành giấy phép hành nghề bác sĩ

Theo báo cáo của Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM, 2 trường hợp (bác sĩ T.T.Đ, 40 tuổi và T.V.Q, 55 tuổi - PV) được nêu trong bài báo đều đã tốt nghiệp bác sĩ y học cổ truyền. Hiện 2 người là lao động của bệnh viện và đang có giấy phép hành nghề với chức danh y sĩ y học cổ truyền. Bệnh viện đã ký hợp đồng thực hành 12 tháng để các bác sĩ này tham gia chương trình thực hành theo quy định, nhằm đáp ứng điều kiện xin cấp giấy phép hành nghề với chức danh bác sĩ y học cổ truyền.

Qua rà soát, bệnh viện ghi nhận trong một số thời điểm, việc bố trí người thực hành tham gia hỗ trợ hoạt động chuyên môn chưa hoàn toàn phù hợp với lịch phân công thực hành đã được duyệt. Bệnh viện đã tổ chức kiểm điểm, nhận rõ thiếu sót và cam kết không công nhận các khoảng thời gian thực hành không đúng quy định. Đồng thời bố trí bổ sung đầy đủ thời gian thực hành theo đúng kế hoạch, nội dung và thời lượng.

2 bác sĩ vừa thực hành lấy giấy phép hành nghề vừa làm dịch vụ trong thời gian mà theo quy định phải đi các khoa thực hành ẢNH: NGUYỄN TRÚC

Theo Sở Y tế TP.HCM, pháp luật hiện hành không cấm người đang là người lao động tại cơ sở khám chữa bệnh tham gia chương trình thực hành để xin cấp giấy phép hành nghề bác sĩ phù hợp với văn bằng chuyên môn. Tuy nhiên, việc tổ chức thực hành phải được quản lý chặt chẽ, minh bạch, đúng quy định. Tuyệt đối không hợp thức hóa hồ sơ, không kê khai chồng chéo thời gian thực hành.

PV Báo Thanh Niên nhiều lần gặp 2 bác sĩ thực hành đi làm dịch vụ trái quy định

Trước đó, các học viên đang theo học lấy giấy phép hành nghề tại Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM phản ánh, có 2 bác sĩ T.T.Đ (40 tuổi) và T.V.Q (55 tuổi) là học viên thực hành lấy giấy phép hành nghề nhưng lại không đi khoa lâm sàng theo lịch phân công. Thay vào đó, họ có mặt ở khu dịch vụ xoa bóp bấm huyệt có thu phí tại lầu 3 bệnh viện trong giờ hành chính.

PV Báo Thanh Niên đã có nhiều ngày thực tế và thấy đúng như phản ánh. Trong khi đó, thời điểm này, bác sĩ Q. được phân công thực hành tại Khoa Tim mạch cấp cứu, thời gian từ ngày 3.11 - 21.12.2025; còn bác sĩ Đ. được phân công thực hành tại Khoa Nội thần kinh.

Trả lời PV Báo Thanh Niên, lãnh đạo Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM lý giải, ngày 4.11.2025, Khoa Khám bệnh có đề xuất gửi Phòng Đào tạo - nghiên cứu khoa học - chỉ đạo tuyến về việc xin hỗ trợ nhân lực, đề nghị điều động bác sĩ Q. và bác sĩ Đ. về khoa này vào các buổi chiều.

2 bác sĩ vừa là học viên, vừa là nhân viên, thời gian thực hành và hành nghề chồng lấn nhau

ẢNH: THANG DUY

Lãnh đạo Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM cũng thừa nhận, trong quá trình thực hành từ 3.11 - 11.12, đã ghi nhận tình trạng bác sĩ Q. và bác sĩ Đ. lên Khoa Khám bệnh vào buổi sáng khi có bệnh nhân yêu cầu, không đúng với phân công chính thức của Phòng Đào tạo - nghiên cứu khoa học - chỉ đạo tuyến, gây ảnh hưởng đến kế hoạch đào tạo.

Qua công tác kiểm điểm, từng cá nhân và các khoa, phòng có liên quan đã nhận diện những thiếu sót trong quá trình quản lý học viên.

Cụ thể, Khoa Khám bệnh mặc dù biết rõ bác sĩ Q. và bác sĩ Đ. là học viên được phân công thực hành tại khoa khác vào buổi sáng, nhưng vẫn liên hệ yêu cầu các bác sĩ này lên làm việc khi có bệnh nhân. Còn Khoa Nội Thần kinh và Khoa Tim mạch cấp cứu chưa thực hiện tốt công tác quản lý, giám sát học viên, để học viên rời vị trí thực hành theo phân công nhưng không nắm bắt kịp thời.

Bản thân bác sĩ Q. và bác sĩ Đ. đã tự nhận thức được sai phạm khi không chấp hành đúng lịch thực hành, tự ý di chuyển và thực hiện công việc theo yêu cầu của bệnh nhân, khoa khác mà không báo cáo và không được sự đồng ý của đơn vị quản lý…