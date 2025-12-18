Khuất tất thực hành lấy giấy phép hành nghề bác sĩ: Bệnh viện nói gì?

Số báo ra ngày 17.12, Thanh Niên có bài Khuất tất thực hành lấy giấy phép hành nghề bác sĩ, phản ánh việc 2 bác sĩ (BS) T.V.Q (55 tuổi) và T.T.Đ (40 tuổi) thực hành lấy giấy phép hành nghề (GPHN) tại Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM (BV YHCT) nhưng lại đi khám dịch vụ tại Khoa Khám bệnh, không đi luân khoa theo lịch học.

Bác sĩ T.T.Đ. đang xoa bóp cho bệnh nhân ẢNH: THANG DUY

Sau nhiều ngày theo dõi, ghi nhận thực tế về vụ việc trên, PV Thanh Niên đã phản ánh đến Sở Y tế TP.HCM và đề nghị lãnh đạo BV này làm rõ.

Sau khi nhận phản ánh từ PV Thanh Niên, lãnh đạo BV YHCT cho biết đủ điều kiện xử lý và thuộc thẩm quyền giải quyết của giám đốc BV, và đã khẩn trương chỉ đạo xác minh, trả lời.

Quá trình thực hành không đúng với phân công

Trả lời PV Thanh Niên, TS-BS Đỗ Tân Khoa, Giám đốc BV YHCT, cho biết ngày 1.8.2025, BV có ký hợp đồng lao động với BS T.V.Q. (bằng chuyên môn: BS YHCT cấp ngày 30.6.2025 tại Trường ĐH Thành Đông, Hải Phòng). BS Q. có chứng chỉ hành nghề (hiện nay là giấy phép hành nghề - GPHN) số 0475.XX với phạm vi chuyên môn là y sĩ YHCT, do Sở Y tế TP.HCM cấp ngày 22.1.2020. Cùng ngày, BV YHCT có ký hợp đồng lao động với BS T.T.Đ (bằng chuyên môn: BS YHCT cấp ngày 30.6.2025 tại Trường ĐH Thành Đông, Hải Phòng). BS Đ. có GPHN số 0475.XX với phạm vi chuyên môn là y sĩ YHCT do Sở Y tế TP.HCM cấp ngày 16.1.2020.

Theo hợp đồng lao động thì BS Q., BS Đ. sẽ thực hiện "xoa bóp, day ấn huyệt cho người bệnh" theo sự phân công của lãnh đạo Khoa Khám bệnh (KKB), BV YHCT.

Bác sĩ T.V.Q vừa xoa bóp vừa lướt điện thoại ẢNH: NGUYỄN TRÚC

Bác sĩ T.V.Q vừa xoa bóp vừa nhận ca bệnh tiếp theo ẢNH: NGUYỄN TRÚC

Tại thời điểm BV YHCT nhận được phản ánh của PV Thanh Niên (ngày 10.12), BS Q. đang được phân công thực hành tại Khoa Tim mạch cấp cứu, thời gian từ ngày 3.11 - 21.12.2025. Cùng thời gian này, BS Đ. đang thực hành tại Khoa Nội thần kinh.

Theo lãnh đạo BV YHCT, ngày 4.11.2025, KKB có đề xuất gửi Phòng Đào tạo - nghiên cứu khoa học - chỉ đạo tuyến (Phòng ĐT - NCKH - CĐT) về việc xin hỗ trợ nhân lực, đề nghị điều động BS Q. và BS Đ. về KKB vào các buổi chiều. Do trong thời gian thực hành trước đó tại KKB, 2 BS này được đánh giá tốt về năng lực chuyên môn nghề nghiệp, thái độ cư xử với người khác; đồng thời kỹ thuật xoa bóp - bấm huyệt của 2 BS được người bệnh và người hướng dẫn đánh giá cao. Nhiều bệnh nhân tín nhiệm và thường xuyên đề nghị 2 BS này hỗ trợ thực hiện.

Ngày 5.11, Phòng ĐT - NCKH - CĐT đã lập tờ trình xin ý kiến lãnh đạo BV về việc cho phép BS Q. và BS Đ. hỗ trợ KKB vào các buổi chiều. Còn buổi sáng thì 2 BS này vẫn thực hành tại các khoa được phân công ban đầu và phải tuân thủ quy định tại khoa, quy định thực hành, đảm bảo điểm danh.

Việc thực hiện chỉ tiêu thực hành của BS Q. và BS Đ. tuân theo chỉ định của BS điều trị và quy trình kỹ thuật của BV; bảo đảm an toàn người bệnh, đảm bảo kiểm soát nhiễm khuẩn, thực hiện dưới sự giám sát của khoa và người hướng dẫn thực hành, được ghi chép vào sổ theo dõi thực hành. Vào cuối đợt, BS Q. và BS Đ. phải báo cáo công tác thực hành, công tác thực hiện chỉ tiêu cho khoa và người hướng dẫn để được nhận xét, kiểm tra, chấm điểm.

Về phần KKB khi tiếp nhận BS Q. và BS Đ. đến hỗ trợ, KKB điểm danh 2 BS vào đầu mỗi buổi chiều và khi ra về; đồng thời gửi báo cáo tổng hợp về Phòng ĐT - NCKH - CĐT vào cuối đợt.

"Một người vừa hành nghề tại BV, nhưng lại vừa là học viên lấy GPHN BS YHCT thì có được phép không và theo quy định nào?", PV Thanh Niên đặt vấn đề.

Lãnh đạo BV YHCT trả lời: Công văn 6238 ngày 7.9.2022 của Sở Y tế TP.HCM về việc chấn chỉnh công tác tổ chức hướng dẫn thực hành khám chữa bệnh (KCB), có hướng dẫn: Trường hợp viên chức hoặc người lao động được cơ sở tuyển dụng vào làm công tác chuyên môn tại cơ sở mà chưa có GPHN KCB, thì thủ trưởng cơ sở KCB phải ký hợp đồng thực hành đối với người được tuyển dụng và phân công người hướng dẫn thực hành theo quy định".

Ngày 3.9.2025, BV YHCT có ký hợp đồng thực hành với BS T.T.Đ, phân công BS N.B.N hướng dẫn thực hành; đồng thời cũng ký hợp đồng thực hành với BS T.V.Q, phân công BS N.K.X.N hướng dẫn thực hành. Theo đó, BS Q., BS Đ. làm việc thường xuyên theo sự sắp xếp, phân công của lãnh đạo KKB, đồng thời có lịch phân công thực hành do Phòng ĐT - NCKH - CĐT thực hiện (như nêu trên).

"Tuy nhiên, trong quá trình thực hành từ 3.11 - 11.12, đã ghi nhận tình trạng BS Q. và BS Đ. lên KKB vào buổi sáng khi có bệnh nhân yêu cầu, không đúng với phân công chính thức của Phòng ĐT - NCKH - CĐT, gây ảnh hưởng đến kế hoạch đào tạo", TS-BS Đỗ Tân Khoa thông tin.

Mặc dù đang thực hành lấy giấy phép hành nghề BS YHCT nhưng BS Q. và BS Đ. luôn có mặt ở khu dịch vụ thuộc Khoa Khám bệnh để làm theo yêu cầu bệnh nhân ẢNH: THANG DUY

Lãnh đạo BV YHCT khẳng định, sau khi phát hiện, Phòng ĐT - NCKH - CĐT và các khoa liên quan đã nhắc nhở và chấn chỉnh để 2 BS Q., Đ. tuân thủ đúng sự phân công; đồng thời yêu cầu thực hiện đúng nội dung và thời gian thực hành tại khoa theo quy định.

Kiểm điểm làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể

Ngay sau khi nhận thông tin từ Sở Y tế TP.HCM và PV Thanh Niên về vụ việc nói trên, ngày 12.12, Giám đốc BV YHCT đã triệu tập cuộc họp gấp với lãnh đạo các khoa, phòng và các cá nhân liên quan; sau đó đã tổ chức cuộc họp kiểm điểm để làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm liên quan đến sự việc nêu trên.

Theo TS-BS Đỗ Tân Khoa, qua công tác kiểm điểm, từng cá nhân và các khoa, phòng có liên quan đã nhận diện những thiếu sót trong quá trình quản lý học viên.

Cụ thể, KKB mặc dù biết rõ BS Q. và BS Đ. là học viên được phân công thực hành tại khoa khác vào buổi sáng, nhưng vẫn liên hệ yêu cầu các BS này lên KKB làm việc khi có bệnh nhân yêu cầu. Còn Khoa Nội Thần kinh và Khoa Tim mạch cấp cứu chưa thực hiện tốt công tác quản lý, giám sát học viên, để học viên rời vị trí thực hành theo phân công nhưng không nắm bắt kịp thời.

Bản thân BS Q. và BS Đ. đã tự nhận thức được sai phạm khi không chấp hành đúng lịch thực hành, tự ý di chuyển và thực hiện công việc theo yêu cầu của bệnh nhân, khoa khác mà không báo cáo và không được sự đồng ý của đơn vị quản lý.

Đồng thời Giám đốc BV YHCT đã chỉ đạo Phòng ĐT - NCKH - CĐT bố trí lịch đào tạo bổ sung 2 BS này để đảm bảo đủ thời gian và nội dung thực hành theo đúng kế hoạch đào tạo đã được phê duyệt; qua đó chấn chỉnh lại công tác quản lý đào tạo thực hành tại BV, giao Phòng ĐT - NCKH - CĐT giám sát việc thực hiện của 2 BS và báo cáo lại với giám đốc BV.

"Qua vụ việc này, BV trân trọng ghi nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị của PV Thanh Niên; đồng thời nghiêm túc rút kinh nghiệm, hoàn thiện hơn nữa công tác quản lý và giám sát học viên thực hành theo hướng rõ ràng hơn, chặt chẽ hơn trong thời gian tới", Giám đốc BV YHCT TP.HCM cho hay và khẳng định BV không dung túng bất kỳ ai có vi phạm.