TP.HCM: Nhiều người nhập viện sau ăn bánh mì, nghi ngộ độc thực phẩm

Theo báo cáo của Sở Y tế TP.HCM, tính đến 10 giờ ngày 1.3, sở ghi nhận 17 trường hợp đến khám và điều trị tại các bệnh viện, nghi ngộ độc thực phẩm sau khi sử dụng thực phẩm tại tiệm bánh mì A.C trên đường Phan Văn Trị, phường Hạnh Thông.

Cụ thể, Bệnh viện Quân y 175 tiếp nhận nhiều nhất: 12 ca. Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp nhận 4 ca và Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức có 1 ca. Các trường hợp trên đến bệnh viện sau ăn bánh mì với chẩn đoán nhiễm trùng - nhiễm độc ăn uống, viêm dạ dày do nhiễm trùng - nhiễm độc ăn uống, tiêu chảy nhiễm trùng, rối loạn điện giải…

Sở Y tế TP.HCM đã chỉ đạo các bệnh viện rà soát công tác tiếp nhận điều trị người bệnh sau sử dụng thực phẩm tại địa chỉ trên. Đồng thời bảo đảm thu dung, phân loại và xử trí theo đúng phác đồ điều trị ngộ độc thực phẩm đã được Sở Y tế ban hành. Báo cáo nhanh cho Sở An toàn thực phẩm và Sở Y tế về tình hình tiếp nhận, số ca nặng, kết quả vi sinh và biến chứng (nếu có), để kịp thời điều phối và thống nhất phác đồ điều trị.

Một trường hợp ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì tại TP.HCM năm 2025 ẢNH: BV

Trước đó, từ ngày 7 - 13.11.2025, nhiều bệnh viện trên địa bàn ghi nhận có đến 316 người nhập viện sau khi ăn bánh mì cóc Cô Bích (112A Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh Thông, TP.HCM) và chi nhánh 2 trên đường Lê Quang Định, phường Bình Lợi Trung. Sau quá trình điều tra, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM kết luận đây là vụ ngộ độc thực phẩm.

Từ ngày 19 - 21.12.2025 có 50 người nhập viện sau ăn bánh mì tại tiệm N.H ở phường Phú Mỹ, TP.HCM. Vụ việc đang được Sở An toàn thực phẩm làm rõ nguyên nhân.

Theo Sở Y tế TP.HCM, ngộ độc thực phẩm hiện đang là vấn đề sức khỏe cộng đồng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của cả người lớn và trẻ em.

Nguyên nhân chủ yếu của ngộ độc thực phẩm thường xuất phát từ việc sử dụng thực phẩm không an toàn, chưa được chế biến kỹ, thực phẩm có chứa các tác nhân gây hại như vi khuẩn, độc tố của vi khuẩn hoặc nhiễm các độc chất.

Bên cạnh việc triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, công tác chẩn đoán và điều trị ngộ độc thực phẩm là nhiệm vụ quan trọng cần được thực hiện khẩn trương, kịp thời, nhằm giảm thiểu nhanh các triệu chứng và hồi phục sức khỏe cho người bệnh.

Trong khi chờ Bộ Y tế cập nhật, bổ sung hướng dẫn chẩn đoán và điều trị, tháng 4.2025, Sở Y tế TP.HCM đã tổ chức buổi họp Hội đồng Khoa học công nghệ gồm các chuyên gia đầu ngành, thống nhất đồng thuận tài liệu chuyên môn phác đồ điều trị ngộ độc thực phẩm.

Sở Y tế đề nghị các cơ sở y tế thực hiện phác đồ này, trong đó, lưu ý lưu đồ hướng dẫn chẩn đoán và xử trí ngộ độc thực phẩm; quy trình phối hợp và cấp cứu ngộ độc thực phẩm hàng loạt; quy trình giám sát và tìm tác nhân gây ngộ độc thực phẩm.