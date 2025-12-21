203 người ngộ độc bánh mì ở Quảng Ngãi: Phát hiện khuẩn Salmonella trong chả, bơ

Sáng 21.12, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã xác định nguyên nhân trực tiếp gây ra vụ ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì tại các điểm kinh doanh mang bảng hiệu Bánh mì Hồng Vân trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, trong các ngày từ 13 -16.12, Bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Hưng, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi cùng một số cơ sở y tế trên địa bàn đã tiếp nhận tổng cộng 203 ca ngộ độc thực phẩm với điểm chung là trước đó họ ăn bánh mì Hồng Vân.

Bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì Hồng Vân được điều trị tại bệnh viện ẢNH: H.P

Phát hiện vi khuẩn Salmonella trong nhiều mẫu thực phẩm

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo Chi cục An toàn thực phẩm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh phối hợp với các bệnh viện và UBND P.Cẩm Thành tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân.

CDC Quảng Ngãi đã lấy 17 mẫu thực phẩm tại các điểm kinh doanh bánh mì, tại cơ sở sản xuất ở số 280 Nguyễn Nghiêm (P.Cẩm Thành) và lấy 8 mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân để xét nghiệm. Tất cả các mẫu này gửi vào Viện Pasteur Nha Trang.

Cơ quan chức năng kiểm tra, lấy mẫu tại cơ sở sản xuất bánh mì, chả ở số 280 Nguyễn Nghiêm (P.Cẩm Thành, Quảng Ngãi) ẢNH: H.P

Kết quả xét nghiệm cho thấy 4 mẫu phân bệnh nhân dương tính với vi khuẩn Salmonella spp, 1 mẫu phân dương tính với Salmonella spp và Staphylococcus aureus.

Có 1 mẫu chả bò, 1 mẫu chả heo, 1 mẫu bơ, 2 mẫu ớt rim dương tính với vi khuẩn Salmonella spp; mẫu rau ngò dương tính với Salmonella spp và Bacillus cereus.

Theo đánh giá của ngành y tế, nhiều thành phần làm nhân bánh mì bị nhiễm khuẩn là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ ngộ độc thực phẩm.

Từ kết quả điều tra, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi đề nghị UBND P.Cẩm Thành xử lý vi phạm đối với hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm gây ngộ độc và các hành vi liên quan theo quy định.

Cơ sở này do ông Nguyễn Hồng làm chủ, tại địa chỉ 280 Nguyễn Nghiêm (P.Cẩm Thành), chuyên sản xuất chả các loại, xíu mại, bơ, ớt rim… để cung cấp cho các điểm bán bánh mì Hồng Vân trên địa bàn P.Cẩm Thành và một số xã, phường lân cận. Các điểm kinh doanh này do ông Hồng trực tiếp quản lý hoặc nhượng quyền.

Vụ nghi ngộ độc sau ăn bánh mì ở Quảng Ngãi: Số bệnh nhân tăng hơn 100 người

Qua kiểm tra, cơ sở chưa chứng minh được các giấy tờ pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh; điều kiện nơi sản xuất, chế biến không đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định.

Sở Y tế cũng đề nghị Sở NN-MT phối hợp, cung cấp hồ sơ, thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm của cơ sở này.

Các điểm bán bánh mì của cơ sở bánh mì Hồng Vân đã tạm dừng hoạt động ẢNH: H.P

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, sau khi xảy ra sự cố ngộ độc, ngay trong ngày 13.12 cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã kiểm tra cơ sở bánh mì Hồng Vân tại 280 Nguyễn Nghiêm cùng các điểm bán trên địa bàn P.Cẩm Thành và P.Nghĩa Lộ.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hồng xác nhận tất cả các quầy bánh mì nêu trên đều thuộc cơ sở của mình, riêng điểm bán tại 1156 Quang Trung là cơ sở được nhượng quyền sử dụng thương hiệu Hồng Vân.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được hồ sơ pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm; không chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu; chưa có giấy khám sức khỏe và giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và nhân viên; chưa có hồ sơ công bố sản phẩm đối với các loại chả dùng làm nhân bánh mì. Riêng cơ sở sản xuất tại 280 Nguyễn Nghiêm, đoàn kiểm tra xác định chưa có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định.

UBND P.Cẩm Thành đã niêm phong toàn bộ thực phẩm còn lại, yêu cầu các điểm bán bánh mì Hồng Vân tạm ngừng hoạt động để chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.