70.000 chai nhựa biến thành ngôi đền độc đáo ở Quảng Ngãi

Giữa không gian thanh tịnh của chùa Đức Lâm (xã Long Phụng, Quảng Ngãi), một công trình đặc biệt thu hút sự chú ý của nhiều người: ngôi đền được xây dựng từ 70.000 chai nhựa tái chế. Không chỉ gây ấn tượng bởi hình dáng lạ mắt, công trình còn mang theo câu chuyện đầy ý nghĩa về ý thức cộng đồng và hành động thiết thực vì môi trường.

Ngôi đền trong chùa Đức Lâm ở Quảng Ngãi được làm bằng 70.000 chai nhựa ẢNH: VĂN CHIẾN

Ngôi đền được khởi công xây dựng từ đầu năm 2020, với hơn 6 tháng miệt mài thu gom và xử lý nguyên liệu. Tổng cộng khoảng 70.000 chai nhựa đã được tận dụng, chủ yếu là chai thu gom từ rác thải sinh hoạt địa phương và chai nhựa trôi dạt ven biển. Bên trong mỗi chai được đổ đầy cát biển, sau đó liên kết với nhau bằng xi măng để tạo nên kết cấu vững chắc.

Công trình có thiết kế hình lục giác đều ẢNH: VĂN CHIẾN

Công trình có thiết kế hình lục giác đều, diện tích khoảng 60 m2. Từ phần móng, thân trụ đến các mảng tường đều được ghép từ chai nhựa một cách khéo léo, tạo nên tổng thể vừa mộc mạc vừa độc đáo. Dù trải qua 2 đợt bão lớn trong năm 2020 và mới đây là năm 2025, ngôi đền vẫn đứng vững, không bị hư hại đáng kể.

Thầy Thích Hạnh Nhân, trụ trì chùa Đức Lâm chia sẻ với PV Thanh Niên về cách làm ngôi đền bằng chai nhựa ẢNH: VĂN CHIẾN

Có mặt tại chùa Đức Lâm, PV Thanh Niên ghi nhận không gian nơi đây rộng khoảng 8.000 m2, được bao phủ bởi nhiều cây xanh, tạo cảm giác yên bình. Từ cổng chính rẽ trái, men theo lối đi rợp bóng cây, ngôi đền dần hiện ra như một điểm nhấn giữa thiên nhiên. Không cầu kỳ, công trình được lợp mái lá đơn sơ, xung quanh là những tán cây xanh mát, mang lại cảm giác gần gũi, hài hòa.

Thầy Thích Hạnh Nhân, trụ trì chùa Đức Lâm giới thiệu cách làm ngôi đền bằng chai nhựa ẢNH: VĂN CHIẾN

Chia sẻ với PV Thanh Niên, thầy Thích Hạnh Nhân, trụ trì chùa Đức Lâm, cho biết ngôi đền là thành quả chung của người dân địa phương sau thời gian dài cùng nhau thu gom, phân loại và tái chế chai nhựa.

"Việc sử dụng vỏ chai nhựa để xây dựng không chỉ giúp giảm thiểu rác thải mà còn mang ý nghĩa giáo dục rất lớn. Khi người dân hay du khách đến tham quan, họ sẽ thấy rằng rác thải nếu được sử dụng đúng cách vẫn có thể trở thành vật dụng hữu ích trong cuộc sống", thầy Thích Hạnh Nhân nói.

Bên trong chai nhựa được đổ đầy cát biển, phía ngoài là xi măng tạo kết dính ẢNH: VĂN CHIẾN

Theo thầy Thích Hạnh Nhân, ngay từ khi bắt đầu ý tưởng, nhà chùa đã nhận được sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực từ bà con. Không chỉ góp công sức thu gom chai nhựa, nhiều người còn tham gia đóng góp ý kiến thiết kế để hoàn thiện công trình.

Ông Trương Ngọc Sanh (51 tuổi, ở xã Long Phụng) cho biết bản thân ông cùng nhiều hộ dân khác đã tích cực tham gia từ những ngày đầu. "Thầy trụ trì thường xuyên vận động, giải thích ý nghĩa của việc làm này nên ai cũng ủng hộ. Chai nhựa trước đây vứt bỏ, giờ được gom lại để xây đền, ai cũng thấy việc làm rất thiết thực", ông Sanh chia sẻ.

Phía trong ngôi đền bằng chai nhựa thờ một tượng phật ẢNH: VĂN CHIẾN

Điều đặc biệt, công trình không chỉ dừng lại ở yếu tố kiến trúc mà còn trở thành biểu tượng cho tinh thần chung tay bảo vệ môi trường của cộng đồng. Những chai nhựa tưởng chừng vô giá trị, sau khi được tái sử dụng, đã góp phần tạo nên một không gian tâm linh vừa giản dị, vừa mang tính giáo dục cao.

Toàn cảnh chùa Đức Lâm, xã Long Phụng (Quảng Ngãi) ẢNH: HẢI PHONG

Sau hơn 6 năm tồn tại, bất chấp mưa gió và thời gian, ngôi đền vẫn giữ được gần như nguyên vẹn hình dáng ban đầu. Đây không chỉ là minh chứng cho độ bền của công trình, mà còn cho thấy hiệu quả của việc tái chế rác thải nếu được thực hiện đúng cách.