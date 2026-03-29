Đấu giá cao bất thường rồi bỏ cọc, 28 lô đất ở Quảng Ngãi bị hủy kết quả

Chiều 28.3, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Võ Đình Hưng, Chủ tịch UBND xã Trà Giang (Quảng Ngãi), cho biết địa phương đã ban hành quyết định hủy công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với 28 lô đất tại các khu tái định cư, khu dân cư trên địa bàn do người trúng không thực hiện nghĩa vụ tài chính đúng hạn.

Các lô đất tái định cư bị đấu giá nâng lên 7 đến 8 lần so với giá khởi điểm nhưng người đấu giá bỏ cọc ẢNH: N.K

Theo đó, 28 lô đất bị hủy gồm 25 lô tại Khu tái định cư thôn 1 xã Trà Giang (xã Nghĩa Lâm cũ) và 3 lô tại Khu dân cư xã Nghĩa Thắng (giai đoạn 1) nay là xã Trà Giang, thuộc dự án nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT.623B (Quảng Ngãi - Thạch Nham) giai đoạn 2. Tổng diện tích các lô đất hơn 4.239 m², với tổng giá trị trúng đấu giá gần 23 tỉ đồng.

Đây là một phần trong tổng số 38 lô đất được đấu giá thành công hồi tháng 8.2025 do Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú - chi nhánh TP.HCM tổ chức. Phiên đấu giá khi đó thu hút hơn 2.000 hồ sơ tham gia, toàn bộ 38 lô được bán thành công, tổng giá trị trúng đấu giá gần 32 tỉ đồng, cao gấp gần 7 lần giá khởi điểm (khởi điểm chỉ hơn 4,7 tỉ đồng).

Bỏ cọc, mất trắng hàng trăm triệu đồng

Theo UBND xã Trà Giang, việc hủy kết quả được thực hiện theo đề nghị của cơ quan thuế sau khi người trúng đấu giá không nộp tiền sử dụng đất theo thông báo của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi.

Phiên đấu giá 38 lô đất tại xã Trà Giang (Quảng Ngãi) hồi tháng 8.2025 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Các lô đất có diện tích từ gần 120 m² đến hơn 150 m²/lô. Mức tiền đặt trước dao động từ gần 20 triệu đến hơn 60 triệu đồng/lô, tổng cộng hơn 670 triệu đồng. Với việc bị hủy kết quả, toàn bộ số tiền đặt trước này không được hoàn trả.

Đáng chú ý, trong số các trường hợp bỏ cọc, một khách hàng tên L.N.L (50 tuổi, ở TP.HCM) đã trúng tới 16 lô đất với tổng giá trị hơn 13 tỉ đồng, tiền đặt trước gần 400 triệu đồng nhưng sau đó bỏ cọc toàn bộ.

Tại phiên đấu giá, người này liên tục trả giá cao bất thường, đẩy nhiều lô đất lên gấp 7 - 8 lần giá khởi điểm. Cụ thể, lô OM01:16 từ gần 93 triệu đồng được trả lên gần 743 triệu đồng; lô OM02:04 từ 94 triệu đồng lên hơn 764 triệu đồng; lô OM01:01 từ hơn 324 triệu đồng lên hơn 1,5 tỉ đồng… Ngoài ra, một số trường hợp khác cũng bỏ cọc như khách hàng N.T.B.L (Quảng Ngãi) với 3 lô, H.T.P (Quảng Ngãi) với 2 lô.

"Việc hủy kết quả đối với phần lớn lô đất đấu giá thành công không chỉ khiến địa phương thất thu nguồn tiền sử dụng đất, mà còn phá vỡ kế hoạch cân đối nguồn lực phục vụ đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Đáng lo ngại hơn, những người có nhu cầu thực không thể tiếp cận đất do giá bị đẩy lên quá cao, dẫn đến mất cân bằng cung - cầu, ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường bất động sản địa phương", ông Hưng cho biết thêm.

Có thể bị xử hình sự nếu gây thiệt hại nghiêm trọng

Liên quan vụ việc, luật sư Huỳnh Vũ Hà Tiên (Công ty luật TNHH MTV Tùng Dương, Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết theo luật Đấu giá tài sản năm 2016 (sửa đổi, bổ sung năm 2024), người trúng đấu giá có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ trong thời hạn quy định.

Luật sư Huỳnh Vũ Hà Tiên (Công ty luật TNHH MTV Tùng Dương, Đoàn luật sư TP.HCM) ẢNH: NVCC

Trường hợp không thực hiện nghĩa vụ tài chính, kết quả trúng đấu giá sẽ bị hủy và tiền đặt trước không được hoàn lại. Do đó, việc UBND xã Trà Giang hủy kết quả và tịch thu tiền đặt trước là đúng quy định pháp luật.

Tuy nhiên, nếu có hành vi cố ý trả giá cao bất thường nhằm đẩy giá, gây nhiễu loạn thị trường, người vi phạm có thể bị xử lý theo quy định. Luật nghiêm cấm các hành vi thông đồng, móc nối để nâng giá, dìm giá hoặc làm sai lệch kết quả đấu giá.

Tùy mức độ, cá nhân vi phạm có thể bị xử phạt hành chính từ 7 - 10 triệu đồng theo Nghị định 82/2020/NĐ-CP. Trường hợp gây thiệt hại nghiêm trọng, có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản theo điều 218 bộ luật Hình sự.

Theo luật sư Tiên, hệ lụy của vụ việc không chỉ dừng lại ở việc người trúng đấu giá mất tiền đặt trước, mà còn ảnh hưởng đến người có nhu cầu thực, gây biến động giá và tác động tiêu cực đến môi trường đầu tư, kinh doanh bất động sản tại địa phương.