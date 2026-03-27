Đại tá Nguyễn Thành Long được điều động làm Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi

Hải Phong
27/03/2026 19:26 GMT+7

Công an tỉnh Quảng Ngãi công bố quyết định điều động của Bộ trưởng Bộ Công an về việc đại tá Nguyễn Thành Long, Phó giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Chiều 27.3, Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ, điều động đại tá Nguyễn Thành Long, Phó giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, đến nhận nhiệm vụ và giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Quảng Ngãi có tân Phó giám đốc Công an tỉnh - Ảnh 1.

Thiếu tướng Hồ Song Ân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi (phải), trao quyết định điều động của Bộ trưởng Bộ Công an cho đại tá Nguyễn Thành Long

ẢNH: THÀNH SỰ

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, thiếu tướng Hồ Song Ân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động đại tá Nguyễn Thành Long đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Phát biểu tại buổi lễ, thiếu tướng Hồ Song Ân bày tỏ sự tin tưởng và mong muốn trên cương vị mới, tân Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác, bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh để chủ động phối hợp tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, góp phần xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Quảng Ngãi có tân Phó giám đốc Công an tỉnh - Ảnh 2.

Tập thể lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi chúc mừng đại tá Nguyễn Thành Long

ẢNH: THÀNH SỰ

Nhận nhiệm vụ, đại tá Nguyễn Thành Long cảm ơn sự tin tưởng của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ngãi và lãnh đạo Công an tỉnh. Trên cương vị mới, đại tá Nguyễn Thành Long cam kết nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng rèn luyện, đoàn kết cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Ngãi hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

Đại tá Hồ Song Ân làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi

Đại tá Hồ Song Ân, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, được Bộ Công an điều chuyển đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi.

