Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt giám đốc lừa đảo kêu gọi đầu tư cổ phiếu

Ngày 15.3, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông N.G.B (26 tuổi, ở xã Hiếu Phụng, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo điều 174 bộ luật Hình sự.

Công an tỉnh Quảng Ngãi đọc lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông N.G.B ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG NGÃI

Theo kết quả điều tra ban đầu, N.G.B là Giám đốc Công ty TNHH tư vấn và đào tạo B.G có trụ sở tại TP.HCM. Để tạo lòng tin với nhiều người, B. xây dựng hình ảnh là doanh nhân thành đạt, có kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán, ngoại hối và bất động sản.

Người này thường xuyên tổ chức các buổi livestream trên mạng xã hội, lập nhiều hội nhóm chia sẻ, khuyến nghị đầu tư sinh lời, thu hút hàng ngàn người theo dõi.

Tuy nhiên, theo cơ quan công an, thực tế B. kinh doanh thua lỗ, phát sinh nhiều khoản nợ và mất khả năng chi trả. Để có tiền trả nợ và phục vụ chi tiêu cá nhân, B. nảy sinh ý định lừa đảo bằng hình thức nhận ủy thác đầu tư, mua giúp cổ phiếu với lời hứa lợi nhuận cao và nhanh sinh lời.

Do đã tạo dựng được lòng tin trên mạng xã hội, B. đã thuyết phục chị D. (ở tỉnh Quảng Ngãi) chuyển cho mình hơn 200 triệu đồng với lời hứa sẽ mua cổ phiếu giá ưu đãi.

Sau khi nhận tiền, B. không mua cổ phiếu như cam kết mà sử dụng toàn bộ số tiền để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Theo cơ quan điều tra, với thủ đoạn trên, trong năm 2025, N.G.B đã chiếm đoạt của chị D. hơn 200 triệu đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục điều tra để làm rõ vụ việc.