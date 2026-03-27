Lễ tế thiên hơn 200 năm ở Quảng Ngãi: Nét đẹp văn hóa đất Thu Phổ xưa

Sáng nay 27.3, UBND phường Nghĩa Lộ (Quảng Ngãi) cho biết lễ tế thiên tại miếu Bà Phú Thạnh - nghi lễ lớn nhất trong năm - được tổ chức trang nghiêm vào tối qua 26.3 (mùng 8.2 âm lịch) tại phường Nghĩa Lộ, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương đến dâng hương, chiêm bái.

Lễ tế thiên tại miếu Bà Phú Thạnh (phường Nghĩa Lộ, Quảng Ngãi) ẢNH: CẨM ÁI

Lễ tế thiên gồm các nghi thức thắp đèn, châm nước và tế lễ do ban chủ tế thực hiện. Trong không gian linh thiêng của lễ tế, ánh đèn được thắp sáng hòa cùng làn khói hương trầm mặc, người dân gửi gắm ước nguyện về một năm mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, cuộc sống bình yên, no ấm.

Miếu Bà Phú Thạnh có lịch sử hơn 200 năm, tọa lạc dưới chân núi Ông bên bờ nam sông Trà Khúc, gắn liền với quá trình khai hoang, lập làng của cư dân Thu Phổ xưa - vùng đất nay thuộc phường Nghĩa Lộ.

Theo các bậc cao niên, vào năm 1796, người dân đã dựng miếu để thờ các bậc tiền hiền, hậu hiền và bà Chúa Ngũ Hành, thể hiện lòng tri ân đối với tiền nhân và các vị thần bảo trợ cộng đồng.

Chánh điện của miếu Bà Phú Thạnh, thờ linh tượng 5 bà Ngũ Hành, còn gọi là Ngũ Hành Tiên Nương (tượng trưng cho Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ) ẢNH: CẨM ÁI

Trong tín ngưỡng dân gian, bà Chúa Ngũ Hành được xem là vị thần che chở cho đời sống và sinh kế của cư dân. Vì vậy, nơi đây từ lâu trở thành điểm tựa tâm linh quan trọng của người dân địa phương cũng như du khách gần xa. Qua nhiều lần trùng tu, miếu ngày càng khang trang nhưng vẫn giữ được nét cổ kính vốn có.

Nhiều người đến dâng hương, chiêm bái ẢNH: CẨM ÁI

Ngày 29.2.2024, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã công nhận miếu Bà Phú Thạnh là di tích lịch sử cấp tỉnh, góp phần khẳng định giá trị văn hóa lịch sử của công trình trong đời sống cộng đồng. Không chỉ lưu giữ dấu tích vật thể, di tích còn bảo tồn nhiều giá trị văn hóa phi vật thể đặc sắc, góp phần giáo dục truyền thống và gìn giữ bản sắc địa phương.

Các nghi lễ được thực hiện trang nghiêm, thành kính ẢNH: CẨM ÁI

Ngoài lễ tế thiên vào mùng 8.2 âm lịch, hằng năm tại miếu Bà Phú Thạnh còn diễn ra đại lễ tắm Bà vào ngày 19.3 âm lịch - một sinh hoạt tín ngưỡng đặc sắc, tiếp tục khẳng định vai trò của di tích trong đời sống tinh thần cộng đồng.