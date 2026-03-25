Trúng đậm cá ngừ đại dương ở Hoàng Sa, cá nặng 45 kg phải 3 người khiêng

Sau nhiều ngày vươn khơi bám biển ở ngư trường Hoàng Sa của Việt Nam, hôm nay 25.3, hàng loạt tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi lần lượt cập bến cảng Tịnh Hòa (xã Đông Sơn) trong niềm vui trúng đậm. Khoang tàu đầy ắp hải sản, đặc biệt là cá ngừ đại dương, khiến không khí nơi đây trở nên nhộn nhịp, rộn ràng hơn thường ngày.

Từ sáng sớm, khu vực cảng cá Tịnh Hòa đã vang lên tiếng máy tàu xen lẫn tiếng gọi nhau í ới của ngư dân và thương lái. Những mẻ cá tươi rói liên tục được chuyển từ khoang tàu lên bờ, nhanh chóng phân loại, đóng thùng để kịp đưa đi tiêu thụ.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, nhiều tàu cá đầy khoang vừa cập bến. Trung bình mỗi tàu đánh bắt được từ 2 - 4 tấn cá ngừ đại dương, cùng nhiều loại hải sản có giá trị khác như cá nục, cá mú đỏ, cá ngừ sọc dưa… Đáng chú ý, cá ngừ đại dương chiếm tỷ lệ lớn, với mỗi con nặng từ 35 - 45 kg.

Dưới cầu cảng, các tiểu thương, người làm tất bật phân loại cá, ướp đá, đóng thùng để kịp vận chuyển đi các chợ trong tỉnh. Trên cảng, xe tải chờ sẵn nối đuôi nhau nhận hàng, tạo nên khung cảnh lao động sôi động của vùng biển.

Ông Bùi Ngọc Tuấn (62 tuổi, ở phường Đức Phổ, Quảng Ngãi) chủ một tàu cá đang bán cá ở cảng cá Tịnh Hòa cho biết, chuyến biển lần này kéo dài khoảng 20 ngày, mang lại sản lượng vượt mong đợi. "Tàu tôi thu được khoảng 30 - 40 tấn cá các loại, chủ yếu là cá ngừ đại dương. So với năm trước thì sản lượng chuyến này cao hơn đáng kể, anh em bạn tàu ai cũng phấn khởi", ông Tuấn chia sẻ.

Không chỉ ngư dân, các thương lái cũng tất bật thu mua ngay tại cảng. Ông Đỗ Thành Minh (48 tuổi, thương lái) cho hay, năm nay cá ngừ đại dương được mùa nên nguồn cung dồi dào. Giá thu mua dao động từ 60.000 - 70.000 đồng/kg tùy loại.

"Cá được thu mua trực tiếp tại cảng rồi vận chuyển nhanh về các chợ trong tỉnh. Sản lượng nhiều nên việc thu mua cũng diễn ra liên tục từ sáng đến trưa", anh Minh nói.

Theo ông Nguyễn Hoàng Minh Phú, phụ trách cảng cá Tịnh Hòa, đơn vị đang phối hợp với các lực lượng chức năng để tạo điều kiện thuận lợi cho tàu thuyền ra vào, bốc dỡ hải sản nhanh chóng. Đồng thời, công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực cảng cũng được chú trọng.

Việc trúng đậm cá ngừ đại dương không chỉ mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho ngư dân mà còn tiếp thêm động lực để họ tiếp tục vươn khơi bám biển. Trong bối cảnh chi phí nhiên liệu vẫn ở mức cao, những chuyến biển "đầy khoang" như thế này giúp bà con thêm vững tin, vừa phát triển kinh tế, vừa góp phần khẳng định và bảo vệ chủ quyền biển đảo.

