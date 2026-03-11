Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

36 ngư dân Quảng Ngãi được cứu vào bờ an toàn

Hải Phong
Hải Phong
11/03/2026 10:42 GMT+7

Sau 2 ngày lênh đênh trên biển, tàu câu mực chở 36 ngư dân ở Quảng Ngãi được tàu HQ 950 của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cứu hộ, lai dắt vào cảng Cam Ranh (Khánh Hòa) an toàn.

Vào lúc 9 giờ 30 ngày 11.3, ông Ngô Văn Cần (54 tuổi, ở xã Bình Sơn, Quảng Ngãi) thuyền trưởng tàu cá QNg-90459 TS cho biết, tàu cá của ông cùng 36 ngư dân vừa được tàu HQ 950 của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cứu hộ lai dắt vào cảng Cam Ranh (Khánh Hòa) an toàn.

36 ngư dân Quảng Ngãi được cứu vào bờ an toàn- Ảnh 1.

Tàu cá QNg-90459 TS cùng 36 ngư dân được lai dắt vào bờ an toàn

ẢNH: NGUYỄN KIM

"Khi về đến bờ an toàn, tôi và các ngư dân rất vui. Cảm ơn các cơ quan chức năng cùng Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã hỗ trợ, đưa chúng tôi vào bờ. Nếu để lâu không biết chuyện gì sẽ xảy ra, do trên biển gió bắt đầu lớn dần", ông Cần nói.

Tàu cá QNg-90459 TS do ông Ngô Văn Cần làm thuyền trưởng có 36 ngư dân, hành nghề câu mực xà, xuất bến tại Trạm kiểm soát biên phòng Bình Thạnh ngày 28.2.

Đến ngày 6.3, khi đang hoạt động trên biển, tàu gặp sự cố hỏng máy. Sau khi khắc phục tạm thời, các ngư dân điều khiển tàu quay vào bờ. Tuy nhiên đến sáng 9.3, tàu tiếp tục bị hỏng máy và không thể sửa chữa nên buộc phải thả trôi trên biển.

Ngay sau đó, gia đình chủ tàu đã thông báo vụ việc đến Trạm kiểm soát biên phòng Bình Thạnh và chính quyền địa phương để nhờ hỗ trợ.

36 ngư dân Quảng Ngãi được cứu vào bờ an toàn- Ảnh 2.

Ngư dân trên tàu cá QNg-90459 TS đang xuống cảng Cam Ranh (Khánh Hòa)

ẢNH: NGUYỄN KIM

Tiếp nhận thông tin, vào lúc 16 giờ 40 ngày 10.3, tàu HQ 950 của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã xuất phát từ đảo Hòn Tre (Khánh Hòa) để cứu nạn tàu cá QNg-90459 TS cùng 36 ngư dân đang thả trôi trên biển do hỏng máy.

Thời điểm nhận thông tin, tàu cá QNg-90459 TS đang cách đảo Hòn Tre khoảng 28 hải lý về hướng đông nam, cách mũi Cam Linh (Khánh Hòa) khoảng 26 hải lý về hướng đông bắc. Do không thể khắc phục sự cố máy móc, tàu cá phải thả trôi tự do trên biển với tốc độ khoảng 2,5 hải lý/giờ.

