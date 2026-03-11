Giá dầu tăng cao, nhiều tàu cá Quảng Ngãi ngại vươn khơi

Trái ngược với không khí sôi động vươn khơi "mở biển" đầu năm, những ngày gần đây nhiều ngư dân tại các vùng biển Quảng Ngãi buộc phải cho tàu cá nằm bờ do giá nhiên liệu tăng mạnh khiến chi phí mỗi chuyến biển đội lên cao và nguy cơ thua lỗ ngày càng lớn.

Ngư dân sợ lỗ vốn

Ghi nhận ngày 10.3 tại cảng cá Mỹ Á (phường Trà Câu, Quảng Ngãi), khu vực cầu cảng khá vắng vẻ. Không còn cảnh tàu cá tấp nập ra vào bốc dỡ hải sản, tiếp đá lạnh, tiếp nhiên liệu như thường thấy, thay vào đó là nhiều tàu cá neo đậu im lìm dọc bến.

Ngư dân Phan Tiên đang neo tàu vào cảng cá Mỹ Á, phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi ẢNH: CẨM ÁI

Cột dây neo tàu vào cảng, ngư dân Phan Tiên, thuyền viên tàu QNg-94326 TS, cho biết tàu của ông làm nghề lưới rê, khai thác cá thu và cá ngừ đại dương ở ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa. Mỗi chuyến biển kéo dài khoảng một tháng, tàu phải chuẩn bị khoảng 4.500 lít dầu cùng 700 cây đá lạnh để bảo quản hải sản.

Theo ông Tiên, việc giá dầu tăng mạnh khiến chi phí chuyến biển đội lên đáng kể, trong khi sản lượng đánh bắt lại phụ thuộc nhiều vào thời tiết và ngư trường.

"Giá dầu tăng cao nên tôi và anh em bạn thuyền rất lo lắng. Nếu đi tàu lớn, đánh bắt dài ngày mà sản lượng không đạt thì rất dễ lỗ vốn. Vì vậy tôi tạm nghỉ tàu lớn, tìm đi các tàu nhỏ đánh bắt gần bờ, đi về trong ngày để trang trải cuộc sống", ông Tiên chia sẻ.

Tình cảnh tương tự cũng diễn ra tại cảng cá Sa Huỳnh. Dù thời tiết nắng ráo, thuận lợi cho việc ra khơi nhưng nhiều tàu cá của ngư dân địa phương vẫn phải neo bờ.

Nhiều tàu cá neo đậu tại cảng cá Mỹ Á ẢNH: CẨM ÁI

Ông Nguyễn Chi, đại diện Nghiệp đoàn nghề cá khu phố Thạnh Đức 2 (phường Sa Huỳnh), cho biết địa phương hiện có khoảng 300 tàu cá, trong đó 150 tàu công suất lớn khai thác ở ngư trường xa. Tuy nhiên, những ngày gần đây giá dầu tăng liên tục khiến nhiều chủ tàu lo ngại chi phí chuyến biển quá cao.

"Trước đây, khi chuẩn bị ra khơi, ngư dân có thể mua nợ khoảng 50% tiền nhiên liệu và thanh toán sau chuyến biển. Nhưng hiện nay giá dầu biến động liên tục nên doanh nghiệp không còn dám cho nợ như trước", ông Chi nói.

Theo ông Chi, hiện chỉ một số tàu vừa kết thúc chuyến biển sớm, trong khoang vẫn còn dầu nên tiếp tục ra khơi. Còn các tàu đã hoàn tất chuyến biển, muốn đi tiếp phải mua đủ nhiên liệu với giá cao nên nhiều chủ tàu đành cho tàu nằm bờ.

Mong giá dầu "hạ nhiệt" để yên tâm bám biển

Đối với các tàu cá công suất lớn đánh bắt xa bờ, chi phí nhiên liệu chiếm phần lớn trong tổng chi phí mỗi chuyến biển. Khi giá dầu tăng cao, nhiều chủ tàu buộc phải tính toán rất kỹ trước khi quyết định vươn khơi.

Hàng loạt tàu cá neo đậu tại cảng cá Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) ẢNH: CẨM ÁI

Ngư dân Võ Út (ở phường Trà Câu) cho biết mỗi chuyến biển ra ngư trường Hoàng Sa, tàu của ông thường phải chuẩn bị khoảng 5.000 lít dầu. Tuy nhiên trong chuyến biển sắp tới, sau nhiều ngày cân nhắc, ông quyết định giảm lượng dầu xuống còn 4.000 lít để tiết kiệm chi phí.

"Trước đây mỗi chuyến biển tôi chỉ tốn khoảng 76 triệu đồng tiền dầu. Bây giờ chi phí đã tăng lên hơn 120 triệu đồng. Nếu chuyến biển không trúng cá thì rất dễ thua lỗ", ông Út nói.

Dù vậy, theo ông Út, với nhiều ngư dân, đánh bắt hải sản là kế sinh nhai gắn bó lâu dài nên họ vẫn cố gắng bám biển.

"Biển là nhà, ngư trường là quê hương nên chúng tôi vẫn cố gắng vươn khơi. Chỉ mong giá dầu sớm hạ nhiệt để ngư dân yên tâm bám biển", ông Út chia sẻ.

Tàu cá công suất lớn của ngư dân Quảng Ngãi nằm bờ ẢNH: CẨM ÁI

Theo thống kê, toàn tỉnh Quảng Ngãi hiện có khoảng 4.850 tàu cá, trong đó 2.997 tàu có chiều dài từ 15 m trở lên, chủ yếu hoạt động khai thác xa bờ. Quảng Ngãi cũng là một trong những địa phương có số lượng tàu cá công suất lớn khá nhiều trong khu vực.

Khi giá dầu tăng cao, nhiều tàu cá phải tạm dừng hoạt động, kéo theo các dịch vụ hậu cần nghề cá như cung ứng nhiên liệu, đá lạnh, thu mua hải sản… cũng bị ảnh hưởng đáng kể.