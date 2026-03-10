Giá xăng dầu tăng, vé xe khách tuyến Vũng Tàu - Sài Gòn sẽ thế nào?

Sau nhiều ngày giá xăng dầu tăng nhưng đến nay các hãng xe khách tuyến Vũng Tàu - Sài Gòn (từ thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, đi trung tâm TP.HCM) chưa tăng giá vé.

Bến xe Vũng Tàu ẢNH: NGUYỄN LONG

Tại bến xe Vũng Tàu, có 96 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh vận chuyển khách từ Vũng Tàu đi cả nước. Theo một cán bộ quản lý Bến xe Vũng Tàu, đến nay chỉ có 1 doanh nghiệp vận chuyển hành khách tuyến Vũng Tàu đi Thốt Nốt (Cần Thơ) đã đăng ký tăng giá vé.

"Còn lại các doanh nghiệp khác vẫn chưa có phương án tăng giá vé. Trong đó, hãng xe khách Hoa Mai, Toàn Thắng là 2 doanh nghiệp có lượng phương tiện chở khách đi tuyến Vũng Tàu - Sài Gòn và ngược lại nhiều nhất tuyến cũng chưa tăng giá vé. Tuy nhiên, theo thông tin thì 2 hãng xe này đang chuẩn bị tăng giá", cán bộ này cho hay.

Quản lý hãng xe Toàn Thắng, tuyến Vũng Tàu - Sài Gòn cho biết dù giá xăng dầu tăng cao nhưng doanh nghiệp vẫn chưa tăng giá vé đối với hành khách.

"Với giá xăng dầu tăng như hiện nay mỗi chuyến xe doanh nghiệp phải bù thêm chi phí gần 500.000 đồng nhưng giá vé vẫn không thay đổi. Doanh nghiệp cũng đang tính toán đến việc tăng giá vé, có thể cao nhất là tăng lên 50.000 đồng/vé", quản lý hãng xe khách Toàn Thắng cho hay.

Quản lý hãng xe Hoa Mai thì cho biết doanh nghiệp đang tính toán phương án để có văn bản xin cơ quan chức năng cho tăng giá vé. Với giá xăng dầu tăng như mấy ngày qua, doanh nghiệp dự định xin tăng 30.000 đồng/vé.

Anh N., ở phường Vũng Tàu (TP.HCM), cho biết giá vé tuyến Vũng Tàu - Sài Gòn đã cao so với các tuyến khác nhưng đến nay giá xăng dầu tăng, các doanh nghiệp lại tăng giá vé thì người dân gánh chịu hết.