Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Giá xăng dầu tăng, vé xe khách tuyến Vũng Tàu - Sài Gòn sẽ thế nào?

Nguyễn Long - Trần Tiến
10/03/2026 17:00 GMT+7

Các hãng xe khách tuyến Vũng Tàu - Sài Gòn hiện chưa tăng giá vận chuyển, tuy nhiên các doanh nghiệp cho biết đang xin chủ trương để nâng lên từ 30.000 - 50.000 đồng/vé, khi giá xăng dầu tăng.

Sau nhiều ngày giá xăng dầu tăng nhưng đến nay các hãng xe khách tuyến Vũng Tàu - Sài Gòn (từ thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, đi trung tâm TP.HCM) chưa tăng giá vé.

Giá xăng dầu tăng , vé xe khách Vũng Tàu - Sài Gòn sắp tăng bao nhiêu? - Ảnh 1.

Bến xe Vũng Tàu

ẢNH: NGUYỄN LONG

Tại bến xe Vũng Tàu, có 96 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh vận chuyển khách từ Vũng Tàu đi cả nước. Theo một cán bộ quản lý Bến xe Vũng Tàu, đến nay chỉ có 1 doanh nghiệp vận chuyển hành khách tuyến Vũng Tàu đi Thốt Nốt (Cần Thơ) đã đăng ký tăng giá vé.

"Còn lại các doanh nghiệp khác vẫn chưa có phương án tăng giá vé. Trong đó, hãng xe khách Hoa Mai, Toàn Thắng là 2 doanh nghiệp có lượng phương tiện chở khách đi tuyến Vũng Tàu - Sài Gòn và ngược lại nhiều nhất tuyến cũng chưa tăng giá vé. Tuy nhiên, theo thông tin thì 2 hãng xe này đang chuẩn bị tăng giá", cán bộ này cho hay.

Quản lý hãng xe Toàn Thắng, tuyến Vũng Tàu - Sài Gòn cho biết dù giá xăng dầu tăng cao nhưng doanh nghiệp vẫn chưa tăng giá vé đối với hành khách.

"Với giá xăng dầu tăng như hiện nay mỗi chuyến xe doanh nghiệp phải bù thêm chi phí gần 500.000 đồng nhưng giá vé vẫn không thay đổi. Doanh nghiệp cũng đang tính toán đến việc tăng giá vé, có thể cao nhất là tăng lên 50.000 đồng/vé", quản lý hãng xe khách Toàn Thắng cho hay.

Quản lý hãng xe Hoa Mai thì cho biết doanh nghiệp đang tính toán phương án để có văn bản xin cơ quan chức năng cho tăng giá vé. Với giá xăng dầu tăng như mấy ngày qua, doanh nghiệp dự định xin tăng 30.000 đồng/vé.

Anh N., ở phường Vũng Tàu (TP.HCM), cho biết giá vé tuyến Vũng Tàu - Sài Gòn đã cao so với các tuyến khác nhưng đến nay giá xăng dầu tăng, các doanh nghiệp lại tăng giá vé thì người dân gánh chịu hết.

Tin liên quan

Vĩnh Long: Nghiêm cấm cửa hàng kinh doanh xăng dầu tự ý đóng cửa

Vĩnh Long: Nghiêm cấm cửa hàng kinh doanh xăng dầu tự ý đóng cửa

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long vừa có công văn nghiêm cấm các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh tự ý đóng cửa, đồng thời xử lý nghiêm tình trạng tích trữ xăng, dầu.

Khám phá thêm chủ đề

Xe Hoa Mai giá xăng dầu tăng giá xăng hôm nay giá vé xe khách xe Toàn Thắng xe khách Vũng Tàu - Sài Gòn Giá vé
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận