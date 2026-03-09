Giá xăng dầu 'tăng sốc', mỗi ngày doanh nghiệp vận tải 'mất đứt' trăm triệu đồng

"Mỗi bình dầu phải bù thêm 700.000 - 800.000 đồng"

Chia sẻ với Thanh Niên ngày 9.3, anh N.L.V, tài xế chuyên chở khách du lịch từ Hà Nội đi các tỉnh Tây Bắc, cho biết giá xăng dầu liên tục "tăng sốc" từ sau tết Nguyên đán Bính Ngọ đến nay khiến anh thất thu ngay trong mùa cao điểm du lịch.

Xe của anh V. là xe góp cổ phần vào doanh nghiệp, ăn chia theo lợi nhuận và chủ xe chịu chi phí nhiên liệu.

Doanh nghiệp vận tải hành khách đang khốn đốn khi giá xăng dầu tăng mạnh đẩy giá nhiên liệu phát sinh từ vài chục đến cả trăm triệu mỗi ngày ẢNH: LV

"Trước tết, tôi đổ một bình đầy dầu 80 lít chỉ hết 1,2 - 1,3 triệu nhưng từ khi giá dầu liên tục tăng, phải bù thêm 700.000 - 800.000 đồng nữa, chưa kể tiền lãi suất ngân hàng, chi phí cầu đường... Đang mùa cao điểm du lịch mà tôi đi làm gần như không có tiền công", anh V. ngao ngán nói.

Khảo sát của Thanh Niên trong ngày 9.3, nhiều doanh nghiệp xác nhận đang phải "gồng mình" gánh chi phí phát sinh từ khi giá xăng dầu liên tục tăng phi mã

Ông Ngô Văn Công, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ thương mại vận tải HK, trụ sở 196 đường Đào Cam Mộc (xã Đông Anh, TP.Hà Nội), cho biết giá xăng dầu tăng sốc sau 3 phiên điều chỉnh gần đây đã đẩy các doanh nghiệp vận tải vào tình huống muôn vàn khó khăn. Bởi tính từ ngày 26.2 đến ngày 7.3, giá dầu đã tăng 66%, đẩy chi phí nhiên liệu của các doanh nghiệp lên rất lớn.

"Doanh nghiệp của tôi đang vận hành 60 xe khách giường nằm chạy tuyến Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Đà Nẵng, mỗi ngày phát sinh gần 100 triệu đồng chi phí tiền dầu", ông Công nói.

Cũng theo ông Công, giải pháp duy nhất hiện nay là tăng giá cước để bù đắp chi phí nhưng chỉ áp dụng được với các hợp đồng mới ký từ sau ngày giá xăng dầu tăng, còn lại đều gồng mình chịu lỗ cho các hợp đồng đã ký theo quý, theo năm.

"Đối với khách lẻ, từ ngày mai 10.3, chúng tôi quyết định tăng giá vé thêm 10% nhưng phần tăng này chỉ bù đắp phần nào chi phí thôi, còn với giá xăng dầu hiện nay thì càng chạy doanh nghiệp càng lỗ", ông Công giải thích.

Đại diện Công ty cổ phần Inter Bus Lines (Hà Nội) cho biết, doanh nghiệp này có gần 50 xe các loại, chuyên chở khách nước ngoài du lịch và chi phí xăng dầu đội lên hơn 50 triệu/ngày. Trong khi đó, các hợp đồng chở khách nước ngoài đã ký kết đến hết quý 2/2026 không thể điều chỉnh. Để duy trì hoạt động ổn định, doanh nghiệp đang phải trích quỹ dự phòng để bù đắp không tăng giá vé và duy trì chương trình kích cầu đã triển khai từ đầu năm.

"Trong tình thế không thể tăng ngay giá cước, chúng tôi buộc phải trích quỹ dự phòng để bù đắp và tiếp tục duy trì chương trình giảm 5% cho các đại lý, giảm 10% giá vé cho khách đi lẻ để thu hút khách hàng", vị đại diện Công ty cổ phần Inter Bus Lines cho hay.

Sớm đưa xăng sinh học E10 ra thị trường để giảm áp lực nguồn cung xăng dầu

Dồn chuyến để giữ giá vé, ứng phó tăng giá xăng dầu

Trao đổi với Thanh Niên, ông Đỗ Văn Bằng, Giám đốc Công ty TNHH Minh Thành Phát (hãng xe Sao Việt), nhận định, những ngày qua, giá xăng dầu tăng mạnh là mối lo lớn, áp lực tài chính chưa từng có đối với doanh nghiệp.

Ông Bằng phân tích, thông thường, chi phí xăng dầu chỉ chiếm khoảng 35 - 40% doanh thu (tức thu được 1 triệu sẽ phải trừ đi 350 - 400.000 đồng tiền nhiên liệu). Đặc biệt, xăng dầu với đà tăng phi mã như hiện nay, chi phí này có thể chiếm tới 60 - 70% doanh thu nếu doanh nghiệp không quản trị tốt.

Theo ông Bằng, hiện nay một số đơn vị vận tải nhỏ lẻ, tự phát đã chủ động tăng giá vé để bù đắp chi phí nhưng hãng vận tải của ông vẫn đang nỗ lực giữ nguyên giá cũ nhằm "chia sẻ với khách hàng". Để làm được điều này, nhà xe buộc phải triển khai hàng loạt biện pháp "thắt lưng buộc bụng", để giảm chi phí xăng dầu.

Cụ thể, Sao Việt đã cắt giảm tất cả các chi phí không cần thiết và thực hiện phương án dồn chuyến. Thay vì chạy dàn trải như trước, nhà xe giảm khoảng 30% tần suất lượt chạy trong ngày (từ 50 chuyến xuống còn khoảng 35 chuyến) để tập trung nâng cao hiệu suất khách trên mỗi chuyến xe.

Cạnh đó, việc xe xuất bến cũng khắt khe hơn khi xe phải đạt ít nhất 80% hiệu suất ghế mới cho khởi hành. Ngay cả dịch vụ xe trung chuyển đón trả khách tận nơi, vốn là ưu thế của hãng cũng được điều chỉnh theo hướng gom khách (chờ đủ 3 - 4 người thay vì phục vụ lẻ tẻ) để tiết kiệm nhiên liệu.

Trả lời câu hỏi tại sao không tăng giá vé ngay để giảm lỗ, ông Bằng cho biết quy trình điều chỉnh giá không đơn giản. Theo quy định, doanh nghiệp không được tự quyết tăng giá vé mà phải thực hiện nhiều thủ tục, trước hết phải kê khai chi phí cấu thành giá vé xe, sau đó trình Thuế cơ sở, Sở Tài chính xem xét, phê duyệt. Quá trình này đòi hỏi thời gian và quy trình chặt chẽ.

"Không phải mình thích tăng bao nhiêu là tăng đâu. Phải chờ một mức giá tạm thời đi ngang, căn cứ vào đó mới làm hồ sơ gửi cơ quan chức năng. Thông thường mất khoảng 3 ngày để duyệt, nhưng trong tình hình khẩn cấp này thì vẫn phải chờ phương án từ phía quản lý nhà nước", ông Bằng nói thêm.

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, nhiên liệu các doanh nghiệp vận tải đang tiêu thụ lớn nhất là dầu diesel. Trước đó, trong phiên điều hành giá xăng dầu ngày 26.2, giá dầu diesel là 19.279 đồng/lít, tăng 754 đồng/lít so với điểm trước tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Liên tiếp trong 2 phiên điều hành xăng dầu ngày 5.3 và ngày 7.3, giá dầu diesel tiếp tục tăng mạnh và đang ở mức 30.239 đồng/lít.