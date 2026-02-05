Tàu xe tết 2026 tăng giá vé: Hành khách lưu ý gì?

Chiều 5.2, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn (Samco) thông tin kế hoạch phục vụ vận tải hành khách dịp Tết Nguyên đán 2026 và việc điều chỉnh giá vé xe khách trong cao điểm tết.

Giá vé xe khách tết tăng tối đa 40 - 60%

Theo ông Nguyễn Xuân Điền, Phó chánh văn phòng Samco, thời gian cao điểm phục vụ tết 2026 kéo dài 20 ngày, từ 20 tháng chạp (7.2.2026) đến mùng 10 tết (26.2.2026).

Trong thời gian này, 5 bến xe do Samco quản lý gồm: Bến xe Miền Đông mới, Bến xe Miền Đông, Bến xe Miền Tây, Bến xe An Sương và Bến xe Ngã Tư Ga dự kiến phục vụ hơn 1,3 triệu lượt hành khách, với gần 73.000 chuyến xe. Cụ thể:

Bến xe Miền Đông mới: 8.850 chuyến, 164.460 lượt khách

Bến xe Miền Đông: 10.052 chuyến, 181.968 lượt khách

Bến xe Miền Tây: 37.390 chuyến, khoảng 842.000 lượt khách

Bến xe An Sương: 12.502 chuyến, 97.411 lượt khách

Bến xe Ngã Tư Ga: 4.160 chuyến, 54.790 lượt khách

Đáng chú ý, trong đợt cao điểm tết (từ 13.2 đến 15.2), các bến xe tổ chức bán vé từ 5 giờ đến 21 giờ mỗi ngày đối với đơn vị ủy thác bán vé và 24/24 đối với các đơn vị tự bán vé.

Theo kế hoạch đã được phê duyệt, giá vé tăng tối đa 40% với tuyến cự ly dưới 300 km, và tăng tối đa 60% với tuyến cự ly trên 300 km.

Đại diện Samco cho biết, mức tăng giá này đã được áp dụng ổn định trong nhiều năm, thực hiện theo đúng quy định và thông lệ hằng năm vào dịp Tết Nguyên đán.

Xe khách được nhiều người lựa chọn để về quê dịp tết ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Mua vé đúng nơi, tránh vé trôi nổi

Để tránh tình trạng mua vé với giá cao hơn niêm yết, đại diện Samco khuyến cáo người dân nên mua vé đúng nơi quy định, trực tiếp tại quầy bán vé hoặc website chính thức của bến xe, doanh nghiệp vận tải.

Ngoài ra, hành khách chủ động mua vé sớm để lựa chọn vị trí ngồi phù hợp. Đến bến xe sớm nhằm sắp xếp hành lý và tránh trễ giờ do ùn tắc giao thông cuối năm.

Samco cũng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và giám sát việc kê khai giá vé, niêm yết giá và thực hiện đúng giá vé tại khu vực tự bán vé của các đơn vị kinh doanh vận tải hoặc các đơn vị được ủy thác bán vé tại bến xe.

"Giá vé đều phải được bến xe kiểm soát và niêm yết công khai. Tình trạng vé tăng giá bất hợp lý chủ yếu xuất phát từ việc mua vé trôi nổi, không rõ nguồn gốc", ông Nguyễn Xuân Điền nhấn mạnh.

Nếu phát hiện dấu hiệu tăng giá vé bất hợp lý, Samco đề nghị người dân và báo chí kịp thời phản ánh để đơn vị xử lý.

Ông Nguyễn Xuân Điền, Phó chánh văn phòng Samco ẢNH: UYỂN NHI

Vé tàu tết 2026 tăng nhẹ, chạy thêm chuyến

Cũng tại buổi họp báo, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Kinh doanh Công ty cổ phần Vận tải đường sắt cho biết, nhu cầu đi lại dịp tết 2026 tập trung chủ yếu trên tuyến Hà Nội - TP.HCM.

Trong cao điểm từ 3.2 đến 8.3.2026, ngành đường sắt tổ chức 22 đôi tàu/ngày đêm, trong đó 17 đôi tàu đi - đến ga Sài Gòn, với tổng cộng 921 chuyến, cung ứng khoảng 394.000 chỗ.

Riêng trong những ngày Tết Nguyên đán 2026 (từ 14.2 đến 22.2), đường sắt tăng cường thêm các chuyến tàu khu đoạn phục vụ du xuân như:

Sài Gòn - Nha Trang: 5 chuyến

Sài Gòn - Tam Kỳ: 3 chuyến

Sài Gòn - Đà Nẵng: 3 chuyến

Hà Nội - Vinh: 14 chuyến

Hà Nội - Đà Nẵng: 2 chuyến

Theo ông Tuấn, tính đến ngày 5.2, ngành đường sắt đã bán 248.000 vé tàu tết 2026. Giá vé tàu tăng bình quân từ 5% - 10% so với ngày thường. Hành khách có thể gửi hàng hóa, hành lý tại ga Sài Gòn hoặc ga Sóng Thần khi có nhu cầu.