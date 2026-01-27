Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

UBND TP.HCM chỉ đạo tăng cường vệ sinh môi trường phục vụ tết 2026

Uyển Nhi
Uyển Nhi
27/01/2026 10:57 GMT+7

UBND TP.HCM cho phép ngành vệ sinh môi trường làm việc 24/24, tăng cường thu gom rác, đảm bảo mỹ quan, an toàn đô thị trong dịp tết.

Dọn rác liên tục cả ngày lẫn đêm

Theo chỉ đạo mới nhất của UBND TP.HCM, cho phép toàn ngành vệ sinh môi trường TP.HCM làm việc cả ngày lẫn đêm để thu gom chất thải rắn sinh hoạt (gọi là rác).

Đặc biệt, từ ngày 14.2 đến hết ngày 22.2 (tức từ 27 tháng chạp đến hết mùng 5 tết), các phương tiện chuyên dụng được phép lưu thông trong thời gian cao điểm.

Trọng tâm của công tác vệ sinh sẽ tập trung tại: các khu vực tổ chức đường hoa tết, các địa điểm tổ chức bắn pháo hoa, các tuyến đường chính và khu vực công cộng đông người.

Tại những điểm tập kết phát sinh lượng rác lớn, UBND TP.HCM cho phép sử dụng xe xúc để giải tỏa nhanh chóng. UBND các xã, phường được giao quyền chủ động điều động phương tiện này để duy trì chất lượng vệ sinh trên địa bàn.



UBND TP.HCM cho phép ngành vệ sinh môi trường làm việc 24/24, tăng cường thu gom rác, đảm bảo mỹ quan, an toàn đô thị trong dịp tết



Đảm bảo mỹ quan dịp tết

Mặc dù công nhân ngành vệ sinh được nghỉ 2 ngày (ngày 17.2 và 18.2, tức mùng 1 và mùng 2 Tết Nguyên đán 2026), tuy nhiên công tác làm sạch đường phố, môi trường không bị bỏ ngỏ. UBND các phường, xã, đặc khu tùy theo điều kiện thực tế của địa phương có trách nhiệm phối hợp các đơn vị cung ứng dịch vụ bố trí đủ nhân sự và phương tiện.

Bên cạnh đó, các đơn vị duy trì quét dọn, thu gom rác tại thùng rác công cộng và các tuyến đường chính; tổ chức vớt rác trên sông, kênh rạch và bờ biển để đảm bảo cảnh quan...

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM có trách nhiệm xây dựng phương án cụ thể về việc quét dọn, thu gom và xử lý rác thải để các địa phương và đơn vị dịch vụ phối hợp thực hiện đồng bộ, nhịp nhàng.

Song song đó, UBND TP.HCM cũng giao Sở Xây dựng TP.HCM chỉ đạo rà soát, cắt tỉa cành cây có nguy cơ gãy đổ để đảm bảo an toàn cho người dân du xuân.

TP.HCM yêu cầu hạn chế tối đa việc cắt tỉa cây xanh (trừ trường hợp khẩn cấp) trong khoảng thời gian từ ngày 10.2 đến hết 22.2 (tức 23 tháng chạp đến mùng 5 tết). Các cành cây sau khi cắt tỉa phải được vận chuyển và xử lý ngay trong ngày, không được để tồn đọng gây cản trở giao thông.

Khám phá thêm chủ đề

Thu gom rác vệ sinh môi trường dịp tết Tết Mỹ quan đô thị UBND TP.HCM Tết nguyên đán 2026
