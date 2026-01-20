TP.HCM yêu cầu không tặng quà, chúc tết lãnh đạo

UBND TP.HCM vừa ban hành chỉ thị về tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 với yêu cầu xuyên suốt là tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

UBND TP.HCM yêu cầu rà soát, thực hiện đầy đủ, đúng, kịp thời các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng, gia đình chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đồng thời, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần "tương thân, tương ái" của dân tộc, chủ động, tích cực chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần của người dân, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều có điều kiện vui xuân, đón tết.

UBND TP.HCM vừa ban hành chỉ thị về tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

ẢNH: NHẬT THỊNH

Về kỷ cương hành chính và tiết kiệm, TP.HCM lưu ý việc tổ chức các hoạt động văn hóa, kỷ niệm ngày truyền thống, tổng kết, gặp mặt đầu năm, tết trồng cây, lễ hội bảo đảm thiết thực, văn minh, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

Các cơ quan, đơn vị bố trí lực lượng, phương tiện trực, xử lý công việc kịp thời, thông suốt, thực hiện nghiêm chế độ, thông tin báo cáo theo quy định; không để ách tắc, chậm trễ thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp.

Đặc biệt, UBND TP.HCM yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm các quy định về văn hóa công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng chống lãng phí, tiêu cực. Theo đó, không tổ chức thăm, chúc tết cấp trên và lãnh đạo các cấp.

TP.HCM nghiêm cấm việc dùng công quỹ biếu, tặng quà tết cho lãnh đạo các cấp với mọi hình thức; sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi.

Cán bộ, công chức không điều khiển phương tiện giao thông khi đã sử dụng rượu, bia. Cán bộ lãnh đạo các cấp chỉ được dự lễ chùa, lễ hội khi được phân công.

Bên cạnh đó, TP.HCM yêu cầu đảm bảo bình ổn thị trường, ổn định giá cả, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, chủ động nguồn hàng thiết yếu, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá hoặc gián đoạn nguồn cung xăng dầu, điện lực.

Công an TP.HCM được giao mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; tập trung xử lý các tệ nạn cờ bạc, ma túy, "tín dụng đen"; tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài; chủ động phòng cháy, chữa cháy, không để tình trạng sản xuất, buôn bán, sử dụng pháo nổ trái phép gây mất an ninh, an toàn trong dịp tết.