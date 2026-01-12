Trình phương án chỉnh trang đô thị khu trung tâm TP.HCM trước 15.1

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường vừa giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp sở, ngành khẩn trương làm việc với Công ty CP đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền và các đơn vị liên quan, để tham mưu phương án chỉnh trang đô thị tại khu vực trung tâm.

Theo yêu cầu của UBND TP.HCM, sở, ngành cần nghiên cứu, đề xuất cụ thể việc chỉnh trang, nâng cấp không gian công cộng, hạ tầng đô thị tại một số tuyến đường, nút giao thông và công trình công cộng có ý nghĩa về cảnh quan, văn hóa - du lịch.

Các phương án phải bảo đảm phù hợp quy hoạch, mỹ quan đô thị, đồng thời huy động hiệu quả nguồn lực xã hội hóa, hạn chế sử dụng ngân sách nhà nước. Báo cáo tham mưu phải hoàn thành, trình UBND TP.HCM xem xét trước ngày 15.1.

Đường Đồng Khởi, phường Sài Gòn, TP.HCM ẢNH: PHẠM HỮU

Chỉ đạo trên được đưa ra trên cơ sở ý kiến của Bí thư Thành ủy TP.HCM sau khi xem xét kết quả chỉnh trang tuyến đường Lê Lợi do Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền tài trợ.

Theo đánh giá, việc chỉnh trang đường Lê Lợi đã góp phần cải thiện rõ nét diện mạo đô thị khu vực trung tâm, nâng cao chất lượng không gian công cộng và tạo hiệu ứng tích cực về cảnh quan, du lịch.

Từ kết quả này, Bí thư Thành ủy TP.HCM đề nghị tiếp tục nghiên cứu, nhân rộng mô hình xã hội hóa trong chỉnh trang đô thị, lựa chọn một số hạng mục đủ điều kiện để triển khai sớm, phấn đấu hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2026.

Mới đây, Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đề xuất UBND TP.HCM sử dụng 9 khu "đất vàng" đang bỏ trống ở phường Sài Gòn, phường Tân Định, phường Bến Thành, phường Cầu Ông Lãnh, phường Bàn Cờ, phường Xuân Hòa, phường Nhiêu Lộc để làm công viên, vườn hoa tạm phục vụ Tết Bính Ngọ năm 2026.

Việc tận dụng "đất vàng" theo hình thức xã hội hóa, phục vụ nhu cầu trước mắt của người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2026. Khi hồ sơ pháp lý hoàn thiện, các dự án tiếp tục đầu tư, xây dựng theo đúng quy hoạch.