Thời sự

Bí thư TP.HCM đề nghị sớm chỉnh trang chợ Bến Thành

Sỹ Đông
Sỹ Đông
08/01/2026 09:49 GMT+7

Trước đề xuất xã hội hóa chỉnh trang chợ Bến Thành, đường Đồng Khởi, đường Nguyễn Huệ, các vòng xoay, Bí thư Thành ủy TP.HCM ủng hộ và đề nghị triển khai sớm.

Văn phòng Thành ủy TP.HCM vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy liên quan công tác chỉnh trang một số tuyến đường, nút giao thông và công trình công cộng trên địa bàn thành phố, trong đó có chợ Bến Thành.

Theo nội dung kết luận, vừa qua, công trình chỉnh trang tuyến đường Lê Lợi - một trong những trục giao thông, thương mại và du lịch quan trọng của TP.HCM đã được hoàn thành trong thời gian ngắn, với sự hỗ trợ của Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền. Công trình được đánh giá góp phần cải thiện diện mạo đô thị khu vực trung tâm, tạo không gian khang trang, thuận lợi cho người dân và du khách.

Bí thư TP.HCM đề nghị sớm chỉnh trang chợ Bến Thành- Ảnh 1.

Chợ Bến Thành là một trong các công trình được doanh nghiệp đề xuất chỉnh trang

ẢNH: NHẬT THỊNH

Bí thư Thành ủy TP.HCM ghi nhận và hoan nghênh kết quả đạt được, đồng thời đánh giá đây là mô hình xã hội hóa mang lại hiệu quả tích cực, thể hiện sự chung tay, đồng hành của doanh nghiệp trong quá trình phát triển đô thị theo hướng văn minh, hiện đại.

Trên cơ sở đề xuất của doanh nghiệp, Bí thư Thành ủy giao Chủ tịch UBND TP.HCM chủ trì, chỉ đạo các sở, ngành và địa phương liên quan khẩn trương làm việc với các đơn vị, vận động xã hội hóa để tiếp tục triển khai các chương trình chỉnh trang đô thị, nâng cấp không gian công cộng tại khu vực trung tâm.

Các khu vực được định hướng ưu tiên gồm khu vực chợ Bến Thành, đường Đồng Khởi, đường Nguyễn Huệ, các vòng xoay và một số không gian công cộng đang xuống cấp. Việc chỉnh trang các khu vực này cần phù hợp quy hoạch, phát huy giá trị văn hóa - du lịch, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của thành phố.

Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng đề nghị lựa chọn một số công trình, hạng mục có thể triển khai sớm, phấn đấu hoàn thành trước Tết Nguyên đán năm 2026.

Trước đó, tại lễ khánh thành công trình chỉnh trang đường Lê Lợi cuối năm 2025, Công ty Khang Điền mong muốn tiếp tục đồng hành cùng TP.HCM trong các chương trình chỉnh trang đô thị, nhất là khu vực nhiều giá trị văn hóa - du lịch như chợ Bến Thành, đường Đồng Khởi và đường Nguyễn Huệ.

Trước đề xuất của các doanh nghiệp, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được bày tỏ ủng hộ và giao các sở ngành giải quyết nhanh nhất các thủ tục cần thiết để triển khai sớm. Việc hỗ trợ doanh nghiệp cần thực hiện linh hoạt, giảm tối đa thủ tục hành chính không cần thiết.

