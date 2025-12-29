Đã chuyển gần 2.514 tỉ đồng để tặng quà nhân dân

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 418/NQ-CP ngày 28.12 về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và đối tượng yếu thế khác, với mức tiền 400.000 đồng/người.

Người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và đối tượng yếu thế khác sẽ được tặng quà với mức tiền 400.000 đồng/người ẢNH: THU HẰNG

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 2814/QĐ-TTg bổ sung có mục tiêu từ ngân sách T.Ư cho các địa phương số tiền là 2.513,95 tỉ đồng để thực hiện việc tặng quà nêu trên.

Thông tin tới báo chí ngày 29.12, Bộ Tài chính cho biết, căn cứ Quyết định 2814/QĐ-TTg, Bộ Tài chính đã chuyển tiền cho các địa phương để triển khai việc tặng quà theo Nghị quyết 418/NQ-CP.

Trường hợp thiếu nguồn, UBND cấp tỉnh sử dụng ngân sách địa phương hoặc nguồn tài chính hợp pháp khác để tặng quà cho các đối tượng, báo cáo Bộ Tài chính để trình cấp có thẩm quyền bổ sung.

Về hạch toán, kinh phí tặng quà được hạch toán vào mã nguồn 26 - Kinh phí tặng quà nhân dân.

Về mục lục ngân sách nhà nước, đối với người có công với cách mạng, sử dụng mã khoản 371 - Chính sách và hoạt động phục vụ người có công với cách mạng. Đối với với người hưu trí xã hội và bảo trợ xã hội sử dụng mã khoản 398 - Chính sách và hoạt động phục vụ các đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khác, tiểu mục 7499 - Chi khác của mục lục ngân sách nhà nước theo quy định tại Thông tư 324/2016/TT-BTC.

Bộ Tài chính hướng dẫn, việc quyết toán kinh phí tặng quà sẽ được tổng hợp chung trong báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025 của địa phương và gửi Bộ Tài chính theo quy định của luật Ngân sách nhà nước.

Các địa phương báo cáo kết quả theo biểu mẫu đính kèm Nghị quyết 418/NQ-CP. Trong trường hợp phát sinh khó khăn về tài chính, địa phương kịp thời phản ánh về Bộ Tài chính, đồng thời gửi Bộ Công an, Bộ Nội vụ và Bộ Y tế để được hướng dẫn bổ sung.