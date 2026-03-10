Vùng đất ‘3 biên’ ở Quảng Ngãi sẵn sàng cho Ngày hội non sông

Những ngày đầu tháng 3, không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã lan tỏa đến từng thôn, làng nơi vùng biên giới xa xôi của tỉnh Quảng Ngãi.

Ở các xã biên giới như Bờ Y hay Dục Nông - nơi sinh sống của đông đảo đồng bào dân tộc thiểu số - công tác tuyên truyền và chuẩn bị bầu cử được triển khai linh hoạt, bám sát đời sống của người dân.

Đồng bào Brâu ở làng Đăk Mế đến nhà rông của làng tìm hiểu về tiểu sử các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp ẢNH: NGỌC CHÍ

Từ những buổi họp thôn buổi tối, tiếng loa truyền thanh vang lên giữa núi rừng cho đến việc cán bộ, đảng viên đến từng nhà vận động, tất cả đều hướng tới mục tiêu để ngày bầu cử thực sự trở thành "Ngày hội non sông" của mọi cử tri nơi vùng đất "3 biên" (ngã ba biên giới 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia).

Tuyên truyền linh hoạt, bám sát nhịp sống người dân

Làng Đăk Mế, xã Bờ Y là nơi sinh sống lâu đời của người Brâu - một trong những dân tộc rất ít người ở Việt Nam. Những ngày này, không gian nhà rông truyền thống của làng trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ. Bên cạnh các hoạt động sinh hoạt cộng đồng, nhà rông còn trở thành điểm tập trung thông tin về bầu cử.

Danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp được niêm yết trang trọng ngay trước nhà rông để người dân dễ dàng theo dõi. Nhiều cụ già chăm chú đọc từng dòng tiểu sử, trong khi những thanh niên người Brâu đứng thành từng nhóm trao đổi về chương trình hành động của các ứng cử viên.

Danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp được niêm yết trang trọng ngay trước nhà rông để người dân dễ dàng theo dõi ẢNH: NGỌC CHÍ

Bà Đinh Thị Khiêm, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng làng Đăk Mế, cho biết ngoài việc phát thông tin trên hệ thống loa truyền thanh, các đảng viên trong chi bộ còn trực tiếp đến từng hộ gia đình để tuyên truyền cho bà con hiểu rõ ý nghĩa của ngày bầu cử, quyền và trách nhiệm của cử tri.

"Nhờ được tuyên truyền thường xuyên nên bà con trong làng đều nắm rõ thời gian, địa điểm bỏ phiếu. Nhiều người chủ động đến nhà rông để xem danh sách ứng cử viên, tìm hiểu thông tin trước khi quyết định lựa chọn", bà Khiêm nói.

Ở vùng biên giới, nơi đời sống người dân chủ yếu gắn với nương rẫy, việc tuyên truyền về bầu cử phải linh hoạt theo nhịp sinh hoạt của bà con. Ban ngày, nhiều người đi làm rẫy từ sớm, chỉ đến tối mới về làng. Vì vậy, nhiều thôn đã tổ chức các buổi tiếp xúc cử tri, tuyên truyền bầu cử vào buổi tối để người dân có thể tham gia đầy đủ.

Chuẩn bị chu đáo cho ngày bầu cử

Thôn Kon Khôn, xã Bờ Y có 378 cử tri từ 18 tuổi trở lên. Đây là địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, chủ yếu làm nông nghiệp.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho bà con nắm bắt thông tin về bầu cử, thôn tổ chức các buổi gặp gỡ cử tri vào lúc 19 giờ tại nhà văn hóa.

Người dân ở thôn Kon Khôn tranh thủ buổi tối đến nhà văn hóa tìm hiểu về tiểu sử các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp ẢNH: NGỌC CHÍ

Ông A Hùng, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Kon Khôn, nói: "Chúng tôi mời bà con đến nhà văn hóa thôn để thông tin về thời gian bầu cử ngày 15.3, đồng thời giới thiệu danh sách người ứng cử, chương trình hành động của các ứng cử viên. Cử tri cũng có thể đặt câu hỏi để hiểu rõ hơn trước khi lựa chọn bỏ phiếu".

Theo ông Hùng, việc tổ chức họp thôn vào buổi tối không chỉ giúp người dân tham gia đông đủ mà còn thể hiện sự tôn trọng đối với thời gian lao động của bà con. Nhờ vậy, nhiều cử tri dù bận rộn làm rẫy vẫn có thể vừa đảm bảo sinh kế vừa nắm rõ quyền lợi chính trị của mình.

Ông Thao Lợi, người dân làng Đăk Mế, cho biết nhờ các buổi tuyên truyền, ông đã nắm rõ thông tin về ngày bầu cử.

"Việc niêm yết danh sách và tiểu sử ứng cử viên tại nhà rông giúp bà con theo dõi rất thuận tiện. Mình phải tìm hiểu kỹ để chọn được người có đức, có tài, biết lo cho dân", ông Lợi nói.

Người dân thôn Kon Khôn buổi tối đến xem danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp ẢNH: NGỌC CHÍ

Theo chính quyền xã Bờ Y, toàn xã hiện có hơn 22.000 cử tri. Để phục vụ cuộc bầu cử, địa phương bố trí 32 khu vực bỏ phiếu, trong đó 29 điểm đặt tại nhà văn hóa thôn, tổ dân phố và 3 điểm tại các đơn vị lực lượng vũ trang.

Bà Trần Thị Huyện, Phó chủ tịch UBND xã Bờ Y, cho biết công tác chuẩn bị đang được triển khai đồng bộ, đúng quy định. "Chúng tôi đã chuẩn bị 32 hòm phiếu chính, 5 hòm phiếu phụ cùng đầy đủ pa nô, băng rôn, nội quy, tiểu sử tóm tắt của người ứng cử. Đồng thời, xã cũng xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự và chuẩn bị hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật tham gia bỏ phiếu", bà Huyện nói.

Không khí sôi động ở xã biên giới Dục Nông

Cách đó không xa, tại xã Dục Nông, một xã biên giới khác của tỉnh Quảng Ngãi, không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử cũng diễn ra khẩn trương, nhộn nhịp.

Người dân đến xem danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại nhà văn hóa thôn Đăk Hú, xã Dục Nông ẢNH: CẨM ÁI

Tại khu vực bỏ phiếu số 12 đặt ở nhà văn hóa thôn Đăk Hú (xã Dục Nông), danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp đã được niêm yết công khai. Các pa nô, áp phích tuyên truyền về bầu cử được treo dọc các tuyến đường, tạo không khí sôi nổi hướng về ngày hội lớn của toàn dân.

Chính quyền địa phương còn sử dụng loa di động tuyên truyền tại các nhà rông của thôn, làng; đăng tải thông tin về danh sách, tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của các ứng cử viên trên trang thông tin điện tử của xã cũng như các nhóm Zalo cộng đồng.

Chị Y Tâm (34 tuổi), người dân tộc Giẻ Triêng ở thôn Đăk Hú, cho biết dù bận rộn với công việc cạo mủ cao su và làm rẫy nhưng bà con vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để tham gia đầy đủ các buổi tuyên truyền. "Nhờ cán bộ tuyên truyền nên mình biết rõ ngày bầu cử, địa điểm bỏ phiếu và cách thực hiện", chị Tâm chia sẻ.

Danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp được niêm yết công khai tại nhà văn hóa thôn Đăk Hú, xã Dục Nông ẢNH: CẨM ÁI

Theo UBND xã Dục Nông, toàn xã có 6 đơn vị bầu cử với 23 khu vực bỏ phiếu, trong đó 22 điểm đặt tại khu dân cư và một điểm tại Đồn biên phòng Dục Nông.

Song song với việc niêm yết danh sách người ứng cử, xã cũng tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các tổ bầu cử. Các thành viên được hướng dẫn cụ thể về quy trình tổ chức bỏ phiếu, kiểm phiếu và tổng hợp kết quả, bảo đảm việc tổ chức bầu cử diễn ra đúng quy định.

Ông Trần Cao Bảo Việt, Chủ tịch UBND xã Dục Nông, cho biết địa phương có khoảng 90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là người Giẻ Triêng và Xơ Đăng.

"Người dân thường đi làm nương rẫy nhưng vào ngày chủ nhật đa số đều trở về nhà. Công tác bầu cử được triển khai cụ thể đến từng thôn trưởng, các ban ngành, đoàn thể để tuyên truyền đến từng hộ gia đình. Mọi người đều nắm rõ chủ trương và sẵn sàng tập trung tại các điểm bỏ phiếu vào ngày 15.3", ông Việt nói.